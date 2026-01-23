हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीनहीं याद आ रहा UAN नंबर, मिनटों में ऐसे कर सकते हैं रिकवर

नहीं याद आ रहा UAN नंबर, मिनटों में ऐसे कर सकते हैं रिकवर

Recover UAN Number: अगर आप अपना UAN नंबर भूल गए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं. EPFO ने ऐसे आसान तरीके दिए हैं, जिनसे आप कुछ ही मिनटों में ऑनलाइन या SMS के जरिए अपना UAN खुद रिकवर कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 23 Jan 2026 11:40 AM (IST)
Preferred Sources

Recover UAN Number: अगर आप नौकरीपेशा हैं और हर महीने आपकी सैलरी से PF कटता है. तो UAN नंबर आपकी पहचान जैसा होता है. EPFO हर एक्टिव PF अकाउंट होल्डर को 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर देता है. जिसे UAN कहा जाता है. इसी एक नंबर के जरिए आप अपना EPF बैलेंस चेक कर सकते हैं. केवाईसी अपडेट कर सकते हैं. क्लेम फाइल कर सकते हैं या मोबाइल नंबर बदल सकते हैं. 

लेकिन अक्सर लोग जॉब बदलते समय या लंबे गैप के बाद अपना UAN नंबर भूल जाते हैं. ऐसे में PF से जुड़ा कोई भी काम अटक सकता है. अच्छी बात यह है कि अगर आपको UAN याद नहीं है. तो भी घबराने की जरूरत नहीं. EPFO ने ऐसे आसान तरीके दिए हैं. जिनसे आप कुछ ही मिनटों में अपना UAN खुद रिकवर कर सकते हैं.

UAN के बिना PF अकाउंट नहीं कर पाएंगे एक्सेस

UAN हर EPFO मेंबर के लिए बेहद जरूरी होता है. इसके बिना आप अपने PF अकाउंट में लॉगिन नहीं कर सकते और न ही कोई ऑनलाइन सर्विस इस्तेमाल कर सकते हैं. चाहे बैलेंस देखना हो क्लेम डालना हो या फिर केवाईसी अपडेट करनी हो हर जगह UAN की जरूरत पड़ती है. कई बार लोग सोचते हैं कि PF नंबर से काम चल जाएगा. लेकिन असल में UAN के बिना आपका अकाउंट पूरी तरह एक्सेस नहीं हो पाता. 

यह भी पढ़ें: 5 बार तोड़े ट्रैफिक रूल्स तो सस्पेंड हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस, घर से निकलने से पहले जान लें नया नियम

यही वजह है कि अगर आपको अपना UAN याद नहीं है. तो उसे जितनी जल्दी हो सके रिकवर कर लेना चाहिए. EPFO ने इसके लिए ऑनलाइन सुविधा दी है. जिसमें न ऑफिस जाने की जरूरत है और न ही लंबा फॉर्म भरने की. बस आपका मोबाइल नंबर और कुछ बेसिक डिटेल्स होनी चाहिए. कुछ ही स्टेप्स में स्क्रीन पर आपका UAN आ जाएगा. 

मिनटों में ऐसे करें अपना UAN रिकवर

ऑनलाइन UAN पता करने के लिए सबसे पहले EPFO के मेंबर पोर्टल पर जाएं. वहां Important Links सेक्शन में जाकर Know your UAN ऑप्शन पर क्लिक करें. अब अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड डालकर Request OTP पर क्लिक करें. आपके मोबाइल पर OTP आएगा जिसे डालकर Validate OTP करना होगा. इसके बाद आपसे कुछ जानकारी मांगी जाएगी जैसे पूरा नाम, जन्म तिथि और आधार नंबर या पैन नंबर. ये डिटेल्स भरने के बाद Show My UAN पर क्लिक करें. कुछ ही सेकंड में आपका UAN नंबर स्क्रीन पर दिखने लगेगा.

यह भी पढ़ें: पंजाब में हर परिवार को मिलेगा 10 लाख तक का मुफ्त इलाज, जानें कौन उठा सकता है योजना का लाभ

SMS से भी कर सकते हैं पता

अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करना चाहते. तो SMS के जरिए भी UAN जाना जा सकता है. इसके लिए अपने मोबाइल से EPFOHO UAN ENG लिखकर 7738299899 पर भेज दें. थोड़ी देर में आपके फोन पर SMS आएगा. जिसमें आपका UAN नंबर होगा. बेहतर होगा कि आप इस नंबर को कहीं नोट करके या फोन में सेव करके रख लें. जिससे आगे चलकर दोबारा परेशानी न हो.

यह भी पढ़ें: हो गया तय! फरवरी में आएगी किसान निधि योजना की 22वीं किस्त, तब तक कर लें ये काम

Published at : 23 Jan 2026 11:40 AM (IST)
Tags :
Utility News EPFO UAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के इस बयान से फायर हुए ट्रंप, बोर्ड ऑफ पीस वाला न्योता लिया वापस
कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के इस बयान से फायर हुए ट्रंप, बोर्ड ऑफ पीस वाला न्योता लिया वापस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के सभी 75 जिलों में आज ब्लैकआउट! 10 मिनट तक छाया रहेगा अंधेरा, कटेगी बिजली, बजेंगे सायरन और...
यूपी के सभी 75 जिलों में आज ब्लैकआउट! 10 मिनट तक छाया रहेगा अंधेरा, कटेगी बिजली, बजेंगे सायरन और...
विश्व
ट्रंप का ‘ट्रिगर’ तैयार, अमेरिका का सबसे विध्वंसक जंगी बेड़ा पहुंचा ईरान के पास, क्या मचने वाली है तबाही?
ट्रंप का ‘ट्रिगर’ तैयार, अमेरिका का सबसे विध्वंसक जंगी बेड़ा पहुंचा ईरान के पास, क्या मचने वाली है तबाही?
स्पोर्ट्स
'आपका कप्तान हिंदू है', टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने दे दी बांग्लादेश को बड़ी नसीहत
'आपका कप्तान हिंदू है', टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने दे दी बांग्लादेश को बड़ी नसीहत
Advertisement

वीडियोज

Dhurandhar 2 में Vicky Kaushal का Cameo, Ranveer Singh की फिल्म से Aditya Dhar की Planning!
एक लव स्टोरी की 'कब्र' !
Karnataka Crime News: शादी से पहले खून की वारदात, धारवाड़ में मंगेतर ने दुपट्टे से की हत्या | ABP
Bharat Ki Baat: शंकराचार्य 'सीरीज' का नया एपिसोड रिलीज | Shankaracharya Controversy | CM Yogi
Janhit with Chitra Tripathi: सनातन से 'साजिश' चल रही है? | Shankaracharya Controversy | Magh Mela
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के इस बयान से फायर हुए ट्रंप, बोर्ड ऑफ पीस वाला न्योता लिया वापस
कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के इस बयान से फायर हुए ट्रंप, बोर्ड ऑफ पीस वाला न्योता लिया वापस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के सभी 75 जिलों में आज ब्लैकआउट! 10 मिनट तक छाया रहेगा अंधेरा, कटेगी बिजली, बजेंगे सायरन और...
यूपी के सभी 75 जिलों में आज ब्लैकआउट! 10 मिनट तक छाया रहेगा अंधेरा, कटेगी बिजली, बजेंगे सायरन और...
विश्व
ट्रंप का ‘ट्रिगर’ तैयार, अमेरिका का सबसे विध्वंसक जंगी बेड़ा पहुंचा ईरान के पास, क्या मचने वाली है तबाही?
ट्रंप का ‘ट्रिगर’ तैयार, अमेरिका का सबसे विध्वंसक जंगी बेड़ा पहुंचा ईरान के पास, क्या मचने वाली है तबाही?
स्पोर्ट्स
'आपका कप्तान हिंदू है', टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने दे दी बांग्लादेश को बड़ी नसीहत
'आपका कप्तान हिंदू है', टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने दे दी बांग्लादेश को बड़ी नसीहत
बॉलीवुड
Border 2 BO Day 1:'बॉर्डर 2' दे पाएगी 'पठान' को मात? बनेगी रिपब्लिक डे पर पर सबसे बड़ी ओपनर? जानें- एक्सपर्ट की राय
'बॉर्डर 2' दे पाएगी 'पठान' को मात? बनेगी रिपब्लिक डे पर पर सबसे बड़ी ओपनर?
ट्रेंडिंग
हलवाई को पूरा गांव ढूंढ रहा...कढ़ाई से हलवा निकालने के लिए गांव वालों को लानी पड़ी छेनी-हथौड़ी; देखें वीडियो
हलवाई को पूरा गांव ढूंढ रहा...कढ़ाई से हलवा निकालने के लिए गांव वालों को लानी पड़ी छेनी-हथौड़ी; देखें वीडियो
हेल्थ
Clove Water Benefits: रात में सोने से पहले जरूर पिएं लौंग का पानी, गहरी नींद लाने में करेगा मदद
रात में सोने से पहले जरूर पिएं लौंग का पानी, गहरी नींद लाने में करेगा मदद
यूटिलिटी
हो गया तय! फरवरी में आएगी किसान निधि योजना की 22वीं किस्त, तब तक कर लें ये काम
हो गया तय! फरवरी में आएगी किसान निधि योजना की 22वीं किस्त, तब तक कर लें ये काम
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
Embed widget