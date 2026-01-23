नहीं याद आ रहा UAN नंबर, मिनटों में ऐसे कर सकते हैं रिकवर

Recover UAN Number: अगर आप नौकरीपेशा हैं और हर महीने आपकी सैलरी से PF कटता है. तो UAN नंबर आपकी पहचान जैसा होता है. EPFO हर एक्टिव PF अकाउंट होल्डर को 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर देता है. जिसे UAN कहा जाता है. इसी एक नंबर के जरिए आप अपना EPF बैलेंस चेक कर सकते हैं. केवाईसी अपडेट कर सकते हैं. क्लेम फाइल कर सकते हैं या मोबाइल नंबर बदल सकते हैं.

लेकिन अक्सर लोग जॉब बदलते समय या लंबे गैप के बाद अपना UAN नंबर भूल जाते हैं. ऐसे में PF से जुड़ा कोई भी काम अटक सकता है. अच्छी बात यह है कि अगर आपको UAN याद नहीं है. तो भी घबराने की जरूरत नहीं. EPFO ने ऐसे आसान तरीके दिए हैं. जिनसे आप कुछ ही मिनटों में अपना UAN खुद रिकवर कर सकते हैं.

UAN के बिना PF अकाउंट नहीं कर पाएंगे एक्सेस

UAN हर EPFO मेंबर के लिए बेहद जरूरी होता है. इसके बिना आप अपने PF अकाउंट में लॉगिन नहीं कर सकते और न ही कोई ऑनलाइन सर्विस इस्तेमाल कर सकते हैं. चाहे बैलेंस देखना हो क्लेम डालना हो या फिर केवाईसी अपडेट करनी हो हर जगह UAN की जरूरत पड़ती है. कई बार लोग सोचते हैं कि PF नंबर से काम चल जाएगा. लेकिन असल में UAN के बिना आपका अकाउंट पूरी तरह एक्सेस नहीं हो पाता.

यही वजह है कि अगर आपको अपना UAN याद नहीं है. तो उसे जितनी जल्दी हो सके रिकवर कर लेना चाहिए. EPFO ने इसके लिए ऑनलाइन सुविधा दी है. जिसमें न ऑफिस जाने की जरूरत है और न ही लंबा फॉर्म भरने की. बस आपका मोबाइल नंबर और कुछ बेसिक डिटेल्स होनी चाहिए. कुछ ही स्टेप्स में स्क्रीन पर आपका UAN आ जाएगा.

मिनटों में ऐसे करें अपना UAN रिकवर

ऑनलाइन UAN पता करने के लिए सबसे पहले EPFO के मेंबर पोर्टल पर जाएं. वहां Important Links सेक्शन में जाकर Know your UAN ऑप्शन पर क्लिक करें. अब अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड डालकर Request OTP पर क्लिक करें. आपके मोबाइल पर OTP आएगा जिसे डालकर Validate OTP करना होगा. इसके बाद आपसे कुछ जानकारी मांगी जाएगी जैसे पूरा नाम, जन्म तिथि और आधार नंबर या पैन नंबर. ये डिटेल्स भरने के बाद Show My UAN पर क्लिक करें. कुछ ही सेकंड में आपका UAN नंबर स्क्रीन पर दिखने लगेगा.

SMS से भी कर सकते हैं पता

अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करना चाहते. तो SMS के जरिए भी UAN जाना जा सकता है. इसके लिए अपने मोबाइल से EPFOHO UAN ENG लिखकर 7738299899 पर भेज दें. थोड़ी देर में आपके फोन पर SMS आएगा. जिसमें आपका UAN नंबर होगा. बेहतर होगा कि आप इस नंबर को कहीं नोट करके या फोन में सेव करके रख लें. जिससे आगे चलकर दोबारा परेशानी न हो.

