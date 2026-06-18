EPFO News: जो भी लोग प्राइवेट या सरकारी नौकरी करते हैं वो कर्मचारी भविष्य निधि फंड यानी EPFO के बारे में जानते ही हैं. कर्मचारी भविष्य निधि कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित रखने का एक तरीका है. जिससे रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को आर्थिक रूप से मदद मिलती रहे. अब सरकार ने इस फंड का लाभ लेने वाले कर्मचारियों को एक और खुशखबरी दी है. सरकार न ईपीएफ का इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है.

सरकार ने बढ़ाया PF पर ब्याज

दरअसल सरकार ने साल 2025-26 के लिए कर्मचारियों के प्रॉविडेंट फंड (EPF) जमा पर ब्याज में बढ़ोतरी कर दी है. सरकार की तरफ से इस पर 8.25 प्रतिशत की ब्याज दर को मंजूरी दे दी है. द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक एक सूत्र ने बताया है कि 'वित्त मंत्रालय ने एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) की सबसे बड़ी फैसला लेने वाली संस्था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) के द्वारा तय की गई 8.25% ब्याज दर को मंजूरी दे दी है.

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लगातार तीसरी बार बनाए रखी ब्याज दर

हाल ही में 2 मार्च को केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में सीबीटी की बैठक हुई थी. इस बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% तय करने का फैसला किया गया था. गौरतब है कि ये लगातार तीसरा साल है जब इस दर को बनाए रखा गया है. वहीं बात करें इस राशि के खातों में जमा होने की तो उम्मीद जताई जा रही है कि इस महीने करीब सात करोड़ सदस्यों के खातों में ये राशि जमा कर दी जाएगी.

बता दें कि बीते साल फरवरी में ईपीएफओ ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए ब्याज दरें 8.25 प्रतिशत पर ही रखी थीं. तो वहीं साल 2024 में ईपीएफओ की दरें साल 2023-24 के लिए 8.25 प्रतिशत किया था. इससे पहले वित्त वर्ष 2022-23 में ये ब्याज दरें 8.15% थीं.

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