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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीEPFO: करोड़ों लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने मंजूर की 8.25% की EPF ब्याज दर, जानें कब होगी क्रेडिट

EPFO: करोड़ों लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने मंजूर की 8.25% की EPF ब्याज दर, जानें कब होगी क्रेडिट

EPFO News: भारत सरकार की तरफ से कर्मचारियों के भविष्य निधि पर मिलने वाले ब्याज में बढ़ोतरी कर दी गई है. इससे करोड़ों लोगों के बीच खुशी का माहौल है, आइये जानते हैं ये ब्याज का पैसा कब तक खाते में आएगा.

Reported By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 18 Jun 2026 06:59 PM (IST)
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EPFO News: जो भी लोग प्राइवेट या सरकारी नौकरी करते हैं वो कर्मचारी भविष्य निधि फंड यानी EPFO के बारे में जानते ही हैं. कर्मचारी भविष्य निधि कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित रखने का एक तरीका है. जिससे रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को आर्थिक रूप से मदद मिलती रहे. अब सरकार ने इस फंड का लाभ लेने वाले कर्मचारियों को एक और खुशखबरी दी है. सरकार न ईपीएफ का इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है.

सरकार ने बढ़ाया PF पर ब्याज
दरअसल सरकार ने साल 2025-26 के लिए कर्मचारियों के प्रॉविडेंट फंड (EPF) जमा पर ब्याज में बढ़ोतरी कर दी है. सरकार की तरफ से इस पर 8.25 प्रतिशत की ब्याज दर को मंजूरी दे दी है. द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक एक सूत्र ने बताया है कि 'वित्त मंत्रालय ने एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) की सबसे बड़ी फैसला लेने वाली संस्था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) के द्वारा तय की गई 8.25% ब्याज दर को मंजूरी दे दी है.

ये भी पढ़ें: Hormuz: LPG सिलेंडर पर बड़ी खुशखबरी, होर्मुज से भारत रवाना हुए 40 टैंकर, आ रहा रसोई गैस वाला जहाज

लगातार तीसरी बार बनाए रखी ब्याज दर
हाल ही में 2 मार्च को केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में सीबीटी की बैठक हुई थी. इस बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% तय करने का फैसला किया गया था. गौरतब है कि ये लगातार तीसरा साल है जब इस दर को बनाए रखा गया है. वहीं बात करें इस राशि के खातों में जमा होने की तो उम्मीद जताई जा रही है कि इस महीने करीब सात करोड़ सदस्यों के खातों में ये राशि जमा कर दी जाएगी.

बता दें कि बीते साल फरवरी में ईपीएफओ ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए ब्याज दरें 8.25 प्रतिशत पर ही रखी थीं. तो वहीं साल 2024 में ईपीएफओ की दरें साल 2023-24 के लिए 8.25 प्रतिशत किया था. इससे पहले वित्त वर्ष 2022-23 में ये ब्याज दरें 8.15% थीं.

ये भी पढ़ें: NPS News: अब UPI पेमेंट के साथ NPS खाते में ट्रांसफर करें PF का पैसा, ऐसे उठाएं फायदा

 

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 18 Jun 2026 06:59 PM (IST)
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