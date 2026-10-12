EPFO ने जारी की नई शर्तें, जानें किसे मिलेगा पेंशन कवरेज और किसे नहीं?

अगर आप नौकरी करते हैं और EPFO के तहत मिलने वाली पेंशन का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपके लिए वेतन सीमा और सदस्यता के नियम समझना जरूरी है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने आधिकारिक प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए पेंशन योजना (EPS) की सदस्यता को लेकर वेतन सीमा और पात्रता की शर्तों के बारे में जानकारी दी है.

दरअसल, EPFO के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, 17 सितंबर 2026 से अनिवार्य कवरेज की मासिक वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये की गई है. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार, इस बदलाव से 51 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की उम्मीद है. हालांकि, EPS की सदस्यता के लिए वेतन के साथ कर्मचारी की पिछली सदस्यता का रिकॉर्ड भी अहम है.

किसे मिलेगी EPS पेंशन योजना की सदस्यता?

अगर आपका मासिक वेतन 25,000 रुपये या उससे कम है, तो लागू पात्रता शर्तों के मुताबिक EPS की सदस्यता अनिवार्य हो सकती है. वहीं अगर आपका वेतन 25,000 रुपये से ज्यादा है और आप पहले कभी EPS के सदस्य नहीं रहे हैं, तो आप नई सदस्यता के पात्र नहीं हो सकते हैं.

दरअसल, आप पहले से EPS के सदस्य हैं या नहीं, यह भी आपकी पात्रता तय करने में अहम भूमिका निभाता है. क्योंकि सिर्फ मौजूदा वेतन देखकर पेंशन की पात्रता का फैसला नहीं किया जा सकता. इसके लिए कर्मचारी की पिछली सदस्यता और लागू नियमों को भी देखना जरूरी है.

📢 Dear Employees, Be sure to know your EPS pension eligibility! If your monthly salary is ₹25,000 or less, EPS membership is mandatory as per eligibility. If your monthly salary is more than ₹25,000, EPS membership is not mandatory. #EPFO #EPFOWithYou #HumHainNa #EPS https://t.co/4dbOVL0NTS — EPFO (@officialepfo) October 11, 2026

EPF और EPS में क्या होता है अंतर?

EPF और EPS दोनों कर्मचारी की सामाजिक सुरक्षा से जुड़े हैं, लेकिन इनका मकसद अलग-अलग है.

EPF: इसमें कर्मचारी की रिटायरमेंट के लिए बचत जमा होती है, जिसे तय नियमों के मुताबिक निकाला जा सकता है.

EPS: इसके तहत पात्र कर्मचारियों को निर्धारित शर्तें पूरी करने पर पेंशन का लाभ मिलता है.

सामान्य व्यवस्था में नियोक्ता कर्मचारी के वेतन का 12% EPF में योगदान करता है. लागू नियमों के अनुसार, नियोक्ता के योगदान का 8.33% हिस्सा EPS में जाता है और बाकी EPF में जमा होता है.

महिलाओं को 500-500 रुपए में 12 गैस सिलेंडर, सरकार देती है बंपर सब्सिडी