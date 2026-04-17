EPFO 3.0: EPFO 3.0 के आने से अपने पीएफ (Provident Fund) अकाउंट तक पहुंच पहले के मुकाबले काफी आसान होगी. इसकी एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें आप ATM और UPI के जरिए अपने पीएफ का पैसा निकाल सेकेंगे. यानी कि अब फंड निकालने के लिए आपको बैंक या EPFO ऑफिस के चक्कर नहीं काटने होंगे.

इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मकसद पीएफ अकाउंट में हुई सेविंग्स तक आपकी पहुंच को तेज और आसान बनाना है ताकि इमरजेंसी के वक्त इधर-उधर दौड़-भाग करने की नौबत नहीं आए.

बैंक जितना आसान होगा पूरा सिस्टम

EPFO 3.0 के तहत सब्सक्राइबर्स को एक PF ATM कार्ड जारी किया जा सकता है. इसकी मदद से आप किसी भी एटीएम में जाकर अपना पिन या OTP डालकर कैश निकाल सकेंगे. इसी तरह से आप अपनी UPI ID को भी पीएफ अकाउंट से लिंक कर पाएंगे. इसके बाद EPFO पोर्टल या Umang ऐप के जरिए सीधे अपने बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकेंगे.

ATM और UPI से पैसे निकालने की सुविधा का लाभ उठाने के लिए EPFO ​​सदस्यों को कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी. सभी उपयोगकर्ताओं के लिए एक चालू यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) होना जरूरी होगा. इसके अलावा, UAN से जुड़ा मोबाइल नंबर भी चालू होना चाहिए. सदस्यों को यह भी पक्का करना होगा कि उनका UAN पूरी तरह से KYC-अनुरूप हो, जिसमें आधार, PAN, बैंक खाते का विवरण और IFSC कोड से जुड़ा होना शामिल है.

कैश विदड्रॉल की लिमिट

इसमें सदस्यों को ATM या UPI का इस्तेमाल करके अपने कुल PF बैलेंस का 50 से 75 परसेंट तक ही निकालने की अनुमति दी जा सकती है. यह पाबंदी इसलिए लगाई गई है कि ताकि सेविंग्स का कुछ हिस्सा भविष्य की जरूरतों या आपातकालीन स्थितियों के लिए सुरक्षित रहे. शादी के लिए आप 5 बार और शिक्षा के लिए 10 बार आंशिक निकासी कर सकते हैं. वहीं, नौकरी जाने के एक महीने बाद आप 75 परसेंट तक फंड निकाल सकते हैं. इसकी एक और खासियत यह है कि इसमें बिना किसी मैनुअल जांच के ऑटो-सेटलमेंट की लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है.

प्रॉसेस में क्यों हो रही देरी?

EPFO 3.0 को अप्रैल से ही एक्टिव किए जाने का लक्ष्य रखा गया है. इस दौरान एक नया मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया जा सकता है, जो UPI से कैश निकालने की अनुमति देगा. इसके चलते 32 सरकारी और निजी बैंकों के साथ पार्टनरशिप भी की गई है. बताया जा रहा है कि UPI-EPFO और ATM लिंकेज में कुछ तकनीकि चुनौतियों के कारण इसमें देरी हो रही है, जिस पर काम जारी है. उम्मीद है कि इसे साल के बीचोबीच पूरी तरह से शुरू कर दिया जाएगा.

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