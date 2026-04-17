हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
APBoardResultsAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीअब ATM में जाकर मिनटों में निकाल सकेंगे PF का पैसा, UPI विदड्रॉल की भी सुविधा; बड़े काम का है EPFO 3.0

अब ATM में जाकर मिनटों में निकाल सकेंगे PF का पैसा, UPI विदड्रॉल की भी सुविधा; बड़े काम का है EPFO 3.0

EPFO Update: EPFO 3.0 के साथ अब PF का पैसा निकालना बैंक जितना आसान होगा. इसमें UPI की भी सुविधा मिलेगी, जिससे कागजी कार्रवाई कम होगी और सेटलमेंट तेज होगा.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 17 Apr 2026 10:15 AM (IST)
Preferred Sources

EPFO 3.0: EPFO 3.0 के आने से अपने पीएफ (Provident Fund) अकाउंट तक पहुंच पहले के मुकाबले काफी आसान होगी. इसकी एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें आप  ATM और UPI के जरिए अपने पीएफ का पैसा निकाल सेकेंगे. यानी कि अब फंड निकालने के लिए आपको बैंक या EPFO ऑफिस के चक्कर नहीं काटने होंगे.

इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मकसद पीएफ अकाउंट में हुई सेविंग्स तक आपकी पहुंच को तेज और आसान बनाना है ताकि इमरजेंसी के वक्त इधर-उधर दौड़-भाग करने की नौबत नहीं आए. 

बैंक जितना आसान होगा पूरा सिस्टम 

EPFO 3.0 के तहत सब्सक्राइबर्स को एक PF ATM कार्ड जारी किया जा सकता है. इसकी मदद से आप किसी भी एटीएम में जाकर अपना पिन या OTP डालकर कैश निकाल सकेंगे. इसी तरह से आप अपनी UPI ID को भी पीएफ अकाउंट से लिंक कर पाएंगे. इसके बाद EPFO पोर्टल या Umang ऐप के जरिए सीधे अपने बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकेंगे.

ATM और UPI से पैसे निकालने की सुविधा का लाभ उठाने के लिए EPFO ​​सदस्यों को कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी. सभी उपयोगकर्ताओं के लिए एक चालू यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) होना जरूरी होगा. इसके अलावा, UAN से जुड़ा मोबाइल नंबर भी चालू होना चाहिए. सदस्यों को यह भी पक्का करना होगा कि उनका UAN पूरी तरह से KYC-अनुरूप हो, जिसमें आधार, PAN, बैंक खाते का विवरण और IFSC कोड से जुड़ा होना शामिल है.

कैश विदड्रॉल की लिमिट

इसमें सदस्यों को ATM या UPI का इस्तेमाल करके अपने कुल PF बैलेंस का 50 से 75 परसेंट तक ही निकालने की अनुमति दी जा सकती है. यह पाबंदी इसलिए लगाई गई है कि ताकि सेविंग्स का कुछ हिस्सा भविष्य की जरूरतों या आपातकालीन स्थितियों के लिए सुरक्षित रहे. शादी के लिए आप 5 बार और शिक्षा के लिए 10 बार आंशिक निकासी कर सकते हैं. वहीं, नौकरी जाने के एक महीने बाद आप 75 परसेंट तक फंड निकाल सकते हैं. इसकी एक और खासियत यह है कि इसमें बिना किसी मैनुअल जांच के ऑटो-सेटलमेंट की लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है. 

प्रॉसेस में क्यों हो रही देरी?

EPFO 3.0 को अप्रैल से ही एक्टिव किए जाने का लक्ष्य रखा गया है. इस दौरान एक नया मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया जा सकता है, जो UPI से कैश निकालने की अनुमति देगा. इसके चलते 32 सरकारी और निजी बैंकों के साथ पार्टनरशिप भी की गई है. बताया जा रहा है कि UPI-EPFO और ATM लिंकेज में कुछ तकनीकि चुनौतियों के कारण इसमें देरी हो रही है, जिस पर काम जारी है. उम्मीद है कि इसे साल के बीचोबीच पूरी तरह से शुरू कर दिया जाएगा.

ये भी पढ़ें:

10000 की SIP से बनाएं ₹1 करोड़ का फंड? इस जादुई आंकड़े तक पहुंचने की सटीक टिप्स समझें 

Published at : 17 Apr 2026 10:15 AM (IST)
Tags :
EPFO Update EPFO PF Withdrawal EPFO 3.0
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
अब ATM में जाकर मिनटों में निकाल सकेंगे PF का पैसा, UPI विदड्रॉल की भी सुविधा; बड़े काम का है EPFO 3.0
अब ATM में जाकर मिनटों में निकाल सकेंगे PF का पैसा, UPI विदड्रॉल की भी सुविधा; बड़े काम का है EPFO 3.0
यूटिलिटी
रेल यात्री ध्यान दें, 30 अप्रैल तक रद्द रहेंगी ये 14 बड़ी ट्रेनें, रेलवे ने दिया अपडेट, देखें लिस्ट
रेल यात्री ध्यान दें, 30 अप्रैल तक रद्द रहेंगी ये 14 बड़ी ट्रेनें, रेलवे ने दिया अपडेट, देखें लिस्ट
यूटिलिटी
LPG बुकिंग पर भारी डिस्काउंट? सावधान! गैस बुकिंग के नाम पर ठगी का नया तरीका आया सामने
LPG बुकिंग पर भारी डिस्काउंट? सावधान! गैस बुकिंग के नाम पर ठगी का नया तरीका आया सामने
यूटिलिटी
AC Myths: एसी के बारे में 5 बड़े भ्रम: जिन्हें आप सच मानते हैं, वो असल में आपकी जेब काट रहे हैं!
एसी के बारे में 5 बड़े भ्रम: जिन्हें आप सच मानते हैं, वो असल में आपकी जेब काट रहे हैं!
Advertisement

वीडियोज

Sansani: नशे के लिए मौत का ट्रायल ! | ABP News
Women’s Reservation Bill पर विपक्ष को भरोसा नहीं...कौन गलत, कौन सही? | Chitra Tripathi | PM Modi
US Iran Peace talks : Munir पहुंचे ईरान क्या है गेम प्लान? | Chitra Tripathi | Trump
Bharat Ki Baat: संसद की 'ब्लैंक चेक' पॉलिटिक्स क्या? | Women Reservation | NDA Vs INDIA
Sandeep Chaudhary: 850 सीटें...सरकार का चक्रव्यूह? | Womens Reservation Bill | PM Modi | NDA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran-US war: हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर संयुक्त राष्ट्र में भारत का अल्टीमेटम- 'हमले बर्दाश्त नहीं....'
हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर संयुक्त राष्ट्र में भारत का अल्टीमेटम- 'हमले बर्दाश्त नहीं....'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आज के भारत को कल के आंकड़ों में ढालने की कोशिश...', महिला आरक्षण पर सदन में बोलीं इकरा हसन
'आज के भारत को कल के आंकड़ों में ढालने की कोशिश...', महिला आरक्षण पर सदन में बोलीं इकरा हसन
इंडिया
'अगले 2 हफ्ते के भीतर...', मौसम विभाग की देश के लिए बड़ी चेतावनी, जानें दिल्ली-यूपी, बिहार का ताजा अपडेट
'अगले 2 हफ्ते के भीतर...', मौसम विभाग की देश के लिए बड़ी चेतावनी, जानें दिल्ली-यूपी, बिहार का ताजा अपडेट
बॉलीवुड
सोहेल कथूरिया से तलाक पर हंसिका मोटवानी ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- 'मुझे कोई पछतावा नहीं है'
सोहेल कथूरिया से तलाक पर हंसिका मोटवानी ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- 'मुझे कोई पछतावा नहीं है'
क्रिकेट
Shreyas Iyer Statement: 'मेरे कैच से ही पासा पलटा...', मुंबई इंडियंस को हराकर क्या बोले PBKS के कप्तान श्रेयस अय्यर, जानिए
'मेरे कैच से ही पासा पलटा...', मुंबई इंडियंस को हराकर क्या बोले PBKS के कप्तान श्रेयस अय्यर, जानिए
इंडिया
Delimitation Bill 2026: 'मैं चाहता हूं, बंगाल भी कश्मीर बने', आगा सैयद रुहुल्लाह ऐसा क्या बोले? सीट से खड़े हो गए अमित शाह
'मैं चाहता हूं, बंगाल भी कश्मीर बने', आगा सैयद रुहुल्लाह ऐसा क्या बोले? सीट से खड़े हो गए अमित शाह
हेल्थ
Bone Broth Soup Benefits : बोन ब्रोथ सूप से बढ़ाएं प्रोटीन और पाएं मजबूत गट हेल्थ, जानें इसके फायदे
बोन ब्रोथ सूप से बढ़ाएं प्रोटीन और पाएं मजबूत गट हेल्थ, जानें इसके फायदे
ऑटो
Car AC mileage Impact: क्या बार-बार AC बंद करने से ज्यादा माइलेज देती है कार, यह तरीका फायदेमंद या खतरनाक?
क्या बार-बार AC बंद करने से ज्यादा माइलेज देती है कार, यह तरीका फायदेमंद या खतरनाक?
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Embed widget