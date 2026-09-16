EPF: 15000 से बढ़कर 25000 हुई वेतन सीमा, कितने लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा?

नौकरीपेशा लोगों की सैलरी से हर महीने पीएफ कटता है, लेकिन यही पीएफ का पैसा उनके भविष्य में काम आता है. अहम बात तो यह है कि अब इस दायरे में पहले से ज्यादा कर्मचारी शामिल हो पाएंगे, क्योंकि EPFO की अनिवार्य कवरेज से जुड़ी वेतन सीमा में बड़ा बदलाव किया गया है. अब जानने वाली बात यह है कि ये बदलाव कर्मचारियों के लिए फायदेमंद साबित होगा भी या नहीं.

क्या बदलाव किया गया है?

जानकारी के मुताबिक, EPFO की अनिवार्य कवरेज से जुड़ी वेतन सीमा में बदलाव करते हुए नई व्यवस्था लागू की गई है. नई व्यवस्था के तहत अब वेतन सीमा 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार हर महीने किया गया है.

यानी अब से 15,000 से ज्यादा और 25,000 तक की बेसिक सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को EPFO कवरेज दायरे में शामिल किया गया है. सबसे खास बात तो यह है कि इससे बड़ी संख्या में कर्मचारियों को फायदा मिलेगा.

कब से लागू होगी नई व्यवस्था?

सबसे पहले जानते हैं कि आखिर इस बदलाव के पीछे मकसद क्या है? तो इस बदलाव के पीछे का अहम मकसद बड़ी संख्या में कर्मचारियों को पीएफ और पेंशन जैसी सुविधाओं के साथ जोड़ना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को उनके भविष्य के लिए आर्थिक सुरक्षा मिले. जानकारी के मुताबिक, ये नई वेतन सीमा को कल यानी 17 सितंबर से लागू किया जाने वाला है.

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कितने लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा?

सरकार के मुताबिक, इस नए बदलाव के बाद से इससे 51 लाख से भी ज्यादा कर्मचारियों को फायदा हो सकता है. यानी अब बड़ी संख्या में कर्मचारी पीएफ में योगदान करके अपने भविष्य के लिए फंड जमा कर सकेंगे.

किन कर्मचारियों को होगा सबसे ज्यादा फायदा?

अगर सबसे ज्यादा फायदे की करें तो अब सबसे ज्यादा फायदा उन कर्मचारियों को होगा, जिनकी बेसिक सैलरी 15 हजार से ज्यादा और 25 हजार तक है. क्योंकि पहले जिन कर्मचारियों की सैलरी 15 हजार से ज्यादा होती थी तो उन्हें इस अनिवार्य EPFO कवरेज के दायरे में नहीं शामिल किया जाता था. लेकिन अब जब नई सीमा लागू कर दी गई है तो वे भी EPFO से जुड़ सकेंगे.

मानलीजिए, अगर किसी की सैलरी 22 हजार है तो अब वे EPFO के दायरे में आ सकता है. इससे सबसे बड़ा फायदा है कि पीएफ में योगदान होने से भविष्य के लिए बचत तैयार की जा सकती है.

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