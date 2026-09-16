EPF: 12 साल बाद ऐतिहासिक बदलाव, 6500 से 25000 तक, जानिए PF लिमिट का सफर

केंद्र सरकार ने बुधवार को ईपीएफ को लेकर ऐतिहासिक फैसला किया है. ये बदलाव 12 साल के बाद हुआ है. अब 25 हजार रुपये तक की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों को पीएफ के दायरे में शामिल करना हो. इससे पहले ये लिमिट 15 हजार रुपये थी. जब से ईपीएफओ की शुरुआत हुई है, तब से ये लिमिट नहीं थी, 12 साल पहले 15 हजार की लिमिट तय की गई थी. इससे पहले ये लिमिट और कम थी. तो आइये जानते हैं कैसे 6500 से 25 हजार तक का सफर बेसिक सैलरी लिमिट ने तय किया है.

12 साल बाद ऐतिहासिक फैसला

पीएफ की लिमिट अब 25000 तय की गई है, लेकिन 12 साल पहले ये लिमिट 15 हजार रुपये तय की गई थी. तो वहीं उससे भी पहले यानी साल 2014 से पहले ये लिमिट महज 6500 रुपये थी. इससे पहले EPFO की शुरुआत से अब तक वेज में काफी बदलाव आ चुका है. आइये बताते हैं साल 1952 से अब तक कितनी बार और कब- कब इसे बदला गया है.

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PF लिमिट का 1952 से अब तक का सफर:

साल बेसिक सैलरी लिमिट 1952 300 रुपये 1985 2500 रुपये 1990 3500 रुपये 2001 6500 रुपये 2014 15000 रुपये 2026 25000 रुपये

क्यों किया जाता है इसमें बदलाव

EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कर्मचारियों के भविष्य के लिए कुछ रकम जोड़ने का काम करता है. जिसके जरिए रिटायरमेंट के बाद भी व्यक्ति उसी आत्मसम्मान के साथ जी सके. उनकी और परिवार की आर्थिक जरूरतें पूरी हो सकें. ऐसे में समय के साथ कई वजहों से इसे बदला जाता है. 12 साल बाद जो फैसला सरकार ने किया है वो महंगाई और लोगों की जरूरतों को देखते हुए लिया गया है.

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महंगाई और बढ़ती लागत भी है वजह

बता दें कि समय के साथ महंगाई लगातार बढ़ती जाती है. खाने- पीने की चीजें, पेट्रोल, स्कूल की फीस आदि के खर्च बढ़ जाते हैं, जिन्हें देखते हुए लोगों की औसत आय और वेतन में भी बढ़ोतरी होती है. पुरानी सीमा कम पड़ने लगती है, तब ये नया बदलाव किया जाता है. इतना ही नहीं बल्कि कर्मचारी की सामाजिक सुरक्षा का दायरा भी बढ़ाना एक वजह है. इसे बढाने से भविष्य में कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड और पेंशन का अमाउंट ज्यादा जुड़ता है, जिससे बुढ़ापे में आर्थिक मदद मिलती है.