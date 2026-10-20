Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीसर्दियों में सोलर पैनल लगवाएं या वॉटर हीटर, जानें किससे होगी ज्यादा बचत

सर्दियों में सोलर पैनल लगवाएं या वॉटर हीटर, जानें किससे होगी ज्यादा बचत

सर्दियों में अगर आपको अपना बिजली बिल कम करना है तो क्या आप जानते हैं कि सोलर पैनल या फिर सोलर वॉटर हीटर में से क्या लगवाना बेहतर साबित होगा? अगर नहीं जो जानिए आपके लिए कौनसा बेस्ट है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 20 Oct 2026 02:17 PM (IST)
Preferred Sources

सर्दी हो या गर्मी दोनों ही मौसम में बिजली की खपत तो होती ही है. क्योंकि गर्मियों के दौरान एसी, कूलर और फ्रिज जैसे उपकरणों का इस्तेमाल होता है. वहीं सर्दियों में गीजर और हीटर का इस्तेमाल बढ़ जाता है. कई लोग बिजली का खर्च कम करने के बारे में तो सोचते हैं, लेकिन इस बात से कन्फ्यूज रहते हैं कि सर्दी में बिजली का खर्च कम करने के लिए सोलर पैनल लगवाया जाए या फिर सोलर वॉटर हीटर? 

अहम बात ये है कि सोलर पैनल और सोलर वॉटर हीटर दोनों के ही अपने-अपने फायदे हैं. इसलिए आपके घर के लिए कौनसा विकल्प अच्छा रहेगा ये बात आपकी जरूरत और खर्च पर निर्भर करता है. 

सोलर पैनल लगवाना कब फायदेमंद होगा?

ये तो सब जानते हैं कि सोलर पैनल सूरज की रोशनी से बिजली बनाते हैं. अगर आप सोलर पैनल लगवाते हैं तो इसकी मदद से आप अपने घर के कई बिजली से चलने वाले उपकरण चला सकते हैं. अगर आपके घर में सर्दियों के दौरान हीटर और गीजर का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है तो सोलर पैनल की मदद से आप बिजली बिल कम हो सकता है. सबसे खास बात ये है कि सोलर पैनल से आप घर के कई उपकरण चला सकते हैं.

इसकी उम्र आमतौर पर 25 साल तक हो सकती है. हां, लेकिन कितने उपकरण चला सकते हैं और बिजली बिल में कितनी बचत होगी ये पैनल की क्षमता, बिजली की खपत, धूप और सिस्टम की लागत पर निर्भर करता है. सर्दियों में दिन छोटे होते हैं और धूप कम मिलने की वजह से बिजली बनाने की क्षमता पर असर पड़ सकता है. अगर ठंडे मौसम में धूप अच्छी मिलेगी तो पैनल अच्छा काम कर सकते हैं. वहीं सोलर पैनल आपको गर्मियों के दौरान भी एसी, कूलर और दूसरे उपकरण चलाने के लिए मदद करते हैं. यानी सभी मौसम के लिए सोलर पैनल बेस्ट है. 

सोलर वॉटर हीटर किसके लिए बेस्ट?

अगर आपको खासतौर पर सर्दियों के दौरान नहाने या फिर घर के दूसरे काम करने के लिए गर्म पानी चाहिए तो सोलर वॉटर हीटर आपके काम आ सकता है. ये भी धूप की मदद से पानी को गर्म करता है, जिसकी मदद से पानी गर्म करने के लिए आपकी बिजली की जरूरत कम हो सकती है.

सोलर वॉटर हीटर का मुख्य रूप से काम ही पानी गर्म करना होता है, आप इससे घर के दूसरे उपरकण नहीं चला सकते हैं. अगर लगातार कई दिनों तक बादल छाए रहते हैं तो पानी गर्म होने में भी समय लग सकता है. हां, लेकिन मार्केट में कुछ ऐसे भी मॉडल हैं, जिससे जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रिक बैकअप भी दिया जाता है.  

आपके लिए कौनसा बेस्ट?

अगर आपको घर का कुल बिजली बिल कम करना है और कई सारे उपकरणों को चलाना है तो आपके लिए सोलर पैनल बेहतर साबित हो सकता है.  वहीं अगर आपको सर्दियों में पानी गर्म करना है और इसके लिए कम बिजली खर्च करना चाहते हैं तो आपके लिए सोलर वॉटर हीटर अच्छा विकल्प है. दोनों में से क्या बेहतर है और आपको किसमें निवेश करना चाहिए ये आपकी जरूरत, शुरुआती लागत और बजट पर निर्भर करता है.

ट्रेन में सफर के दौरान क्या न करें? जुर्माने के साथ जेल का भी प्रावधान, समझ लें नियम

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 20 Oct 2026 02:12 PM (IST)
Tags :
Solar Panels Utility News Solar Water Heaters
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
ट्रेन में सफर के दौरान क्या न करें? जुर्माने के साथ जेल का भी प्रावधान, समझ लें नियम
ट्रेन में सफर के दौरान क्या न करें? जुर्माने के साथ जेल का भी प्रावधान, समझ लें नियम
यूटिलिटी
इस राज्य ने किया DA का ऐलान, कर्मचारियों को दिवाली से पहले तोहफा
इस राज्य ने किया DA का ऐलान, कर्मचारियों को दिवाली से पहले तोहफा
यूटिलिटी
आपके शहर से खत्म होंगे गैस सिलेंडर, इस राज्य में बनेंगे LPG फ्री मोहल्ले
आपके शहर से खत्म होंगे गैस सिलेंडर, इस राज्य में बनेंगे LPG फ्री मोहल्ले
यूटिलिटी
दूसरी औरत से बच्चे, पत्नी से मांगा तलाक, कोर्ट ने ठोका 2 लाख का जुर्माना
दूसरी औरत से बच्चे, पत्नी से मांगा तलाक, कोर्ट ने ठोका 2 लाख का जुर्माना
Advertisement

वीडियोज

Tiger Shroff Firing News: बॉलीवुड लॉरेंस के कितने 'दुश्मन' ? | Breaking | Mumbai | ABP News
मुंबई से फरार...ट्रेन में सवार...कोटा में गिरफ्तार | Sansani | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: टाइगर..'किस्मत' से जिंदा है! | Tiger Shroff Firing | Mumbai Police
Tiger Shroff Firing Case Update | क्या बॉलीवुड को बनाया जा रहा निशाना?। Mumbai Police | Crime News
Sandeep Chaudhary: SIR पर मचे हंगामा का सटीक विश्लेषण! | Gyanesh Kumar | Rahul Gandhi | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'मैं भारत से आने वाले सास-ससुर से बहुत प्यार करता हूं', जेडी वेंस क्यों लुटाने लगे प्यार?
'मैं भारत से आने वाले सास-ससुर से बहुत प्यार करता हूं', जेडी वेंस क्यों लुटाने लगे प्यार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ओवैसी की रैली का इफेक्ट! अखिलेश जाएंगे रामपुर, जेल में आजम खान से होगी मुलाकात
ओवैसी की रैली का इफेक्ट! अखिलेश जाएंगे रामपुर, जेल में आजम खान से होगी मुलाकात
इंडिया
विजय के बाद धनुष की राजनीति में एंट्री? TVK ने पहले ही कर दिया स्वागत
विजय के बाद धनुष की राजनीति में एंट्री? TVK ने पहले ही कर दिया स्वागत
क्रिकेट
भारतीय खिलाड़ी पर सख्त हुआ ICC, गुस्से में आकर की थी ये हरकत
भारतीय खिलाड़ी पर सख्त हुआ ICC, गुस्से में आकर की थी ये हरकत
बॉलीवुड
फायरिंग की घटना के बाद टाइगर श्रॉफ को मिली पुलिस प्रोटेक्शन, सुरक्षा में बॉडीगार्ड किए गए तैनात
फायरिंग की घटना के बाद टाइगर श्रॉफ को मिली पुलिस प्रोटेक्शन, सुरक्षा में बॉडीगार्ड तैनात
इंडिया
सौरव दास-आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत क्यों बढ़ाई, कोर्ट ने कहा- 'साफ पता चलता है कि...'
सौरव दास-आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत क्यों बढ़ाई, कोर्ट ने कहा- 'साफ पता चलता है कि...'
इंडिया
Explained: मक्का में बांग्लादेशी जोड़े को फांसी, सऊदी न्याय प्रणाली और मानवाधिकारों पर उठते 10 बड़े सवाल
Explained: मक्का में बांग्लादेशी जोड़े को फांसी, सऊदी न्याय प्रणाली और मानवाधिकारों पर उठते 10 बड़े सवाल
महाराष्ट्र
सौरव-रांका की गिरफ्तारी पर बोले संजय राउत, 'देश में तिरंगा नहीं फहरा सकते तो...'
सौरव-रांका की गिरफ्तारी पर बोले संजय राउत, 'देश में तिरंगा नहीं फहरा सकते तो...'
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget