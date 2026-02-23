टोल प्लाजा से इतनी दूरी पर है घर तो नहीं देना होगा टैक्स, क्या आप जानते हैं ये नियम?

हमारे देश में स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे पर बने टोल प्लाजा से हर दिन लाखों-करोड़ों वाहन गुजरते हैं. आमतौर पर इन रास्तों पर चलने वाले सभी वाहनों को टोल टैक्स देना होता है, लेकिन कुछ खास नियमों के तहत टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले लोगों और सेलेक्टेड कैटेगरी को भी छूट दी जाती है. हालांकि, इसमें भी सरकार के अनुसार एक दायरा सीमित है, जिसमें टोल प्लाजा से दूरी तय की गई है. उसी के अनुसार टोल प्लाजा से तय दूरी पर रहने वाले लोगों को टैक्स नहीं देना होता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि टोल प्लाजा से कितनी दूर आपका घर है तो आपको टोल टैक्स नहीं देना होता है और इसे लेकर सरकारी नियम क्या कहते हैं.



टोल प्लाजा से कितनी दूर घर है तो नहीं देना होता है टैक्स?



नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार अगर आपका घर किसी टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में है तो आपको टोल में छूट मिल सकती है. इसके लिए स्थानीय निवासी होने का प्रमाण देना जरूरी होता है, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी या बिजली का बिल इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट दिखाना होता है. वहीं सितंबर 2024 में लागू जितनी दूरी उतना टोल नीति के तहत जीएनएसएस तकनीक से ट्रैक होने वाले वाहनों को 20 किलोमीटर तक की यात्रा पर टोल नहीं देना होगा. इसके लिए नेशनल हाईवे फीस रूल में संशोधन किया गया था.



340 रुपये में बन सकता है महीने का पास



टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले लोगों के लिए एक और सुविधा उपलब्ध है. टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर दायरे में रहने वाले लोग 340 रुपये में महीने का पास बनवा सकते हैं. यह पास एक ही टोल प्लाजा के लिए मान्य होता है और एक महीने तक असीमित आवागमन की अनुमति देता है. पास बनवाने के लिए आरसी, एड्रेस का प्रमाण, फास्टैग और जरूरत पड़ने पर फोटो जमा करनी होती है. आवेदन स्वीकृत होने के बाद फास्टैग अपडेट कर दिया जाता है या पास जारी कर दिया जाता है. वहीं आपको बता दें कि यह सुविधा कमर्शियल वाहनों के लिए लागू नहीं है और हर महीने इसे अपडेट करना जरूरी होता है.



टोल से किन वाहनों को मिलती है पूरी छूट?



टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों के अलावा कुछ सरकारी और इमरजेंसी सेवाओं से जुड़ी गाड़ियों को भी टोल से छूट मिलती है. इनमें केंद्र और राज्य सरकार के ऑफिशियल वाहन, पुलिस, एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, नौसेना, वायु सेवा और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के तहत के राहत व बचाव वाहन शामिल है. वहीं देश में ज्यादातर टोल प्लाजा पर टू व्हीलर गाड़ियों से टोल नहीं लिया जाता है. इसकी वजह यह है की बाइक और स्कूटर का सड़क पर वजन कम होता है. इस कारण उनके लिए फास्टैग अनिवार्य नहीं है.

