DIWALI SALE में सच में मिलता है डिस्काउंट या बढ़ती है कीमतें? यहां से समझें पूरी कैलकुलेशन

दिवाली आ रही है और ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर तक हर जगह सेल चल रही है. कहीं मोबाइल पर हजारों रुपए की छूट का दावा है तो कहीं टीवी, लैपटॉप और होम अप्लायंस पर 50 से 70 फीसदी तक डिस्काउंट दिखाया जा रहा है. ऐसे में अगर आप भी दिवाली पर नया फोन, टीवी या कोई दूसरा सामान खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो सिर्फ डिस्काउंट देखकर ऑर्डर करने की गलती न करें.

कई बार बैंक ऑफर, एक्सचेंज बोनस और दूसरे कैशबैक को जोड़कर बड़ी बचत दिखाई जाती है, लेकिन असल में आपके हाथ कितनी बचत आती है ये समझना जरूरी है. आइये जानते हैं.

क्या सचमें सस्ता मिल रहा है सामान?

इस साल की फेस्टिव सेल में लोगों को कई तरह के ऑफर मिल रहे हैं. Amazon की Great Indian Festival सेल में SBI कार्ड से खरीदारी पर 10 फीसदी इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है. वहीं, Flipkart की Big Billion Days सेल में ICICI बैंक के साथ भी ऑफर मिल रहे हैं.

दूसरी तरफ, मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इस साल कई प्रोडक्ट कैटेगरी में एवरेज बिक्री कीमतें पिछले साल के मुकाबले बढ़ी हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, लैपटॉप की औसत बिक्री कीमत में 41 फीसदी, फुटवियर में 13.5 फीसदी, एयर कंडीशनर में 11 फीसदी और स्मार्टफोन में 10 फीसदी की बढ़ोतरी आई है.

50000 पर कितना मिलेगा डिस्काउंट?

मान लीजिए, आप दिवाली सेल में 50,000 रुपए का कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद रहे हैं. वेबसाइट पर उस पर 20 फीसदी की छूट दिखाई जा रही है तो छूट के बाद सामान 40000 का हुआ. और अगर इसी सामान पर 10% एक्स्ट्रा छूट मिले तो 36000 रुपए में सामान आ जाएगा. यानी की सामान पर टोटल 14000 रुपए बचेगा.

MRP हो जाता है महंगा?

किसी प्रोडक्ट पर 40 या 50 फीसदी डिस्काउंट देखकर खरीदारी करने से पहले उसकी कीमत दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी चेक करें. जैसे अगर एक वेबसाइट पर किसी फोन की कीमत 40,000 रुपए है और दूसरी वेबसाइट पर वही मॉडल 38,000 रुपए में मिल रहा है, तो पहली वेबसाइट पर मिलने वाला बैंक ऑफर अपने आप उसे सस्ता नहीं बनाता है.

कई बार सामान के दाम बढ़ाकर फिर उसपर डिसकाउंट लगाकर भी उसे सस्ता दिखाने की कोशिश की जाती है.

पैसे बचाने के लिए क्या करें?

अगर आप सच में पैसे बचाना चाहते हैं तो हमेशा सामान की पुरानी कीमत अलग- अलग वेबसाइट पर चेक करें. और एक्सचेंज वाले प्राइस को अलग रखें क्योंकि ये आपकी बचत नहीं है, इसमें आपका खुद का एक सामान भी गया है.

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