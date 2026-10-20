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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीदिवाली पर घर जाने का है प्लान? इस हफ्ते इन तारीखों पर मिल सकती है सस्ती फ्लाइट

दिवाली पर घर जाने का है प्लान? इस हफ्ते इन तारीखों पर मिल सकती है सस्ती फ्लाइट

दिवाली से पहले इसी हफ्ते फ्लाइट से घर जाने का प्लान है? जानें दिल्ली-पटना, दिल्ली-मुंबई और मुंबई-पटना रूट पर फ्लाइट टिकट के शुरुआती किराये और सस्ती टिकट बुक करने के तरीके.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 20 Oct 2026 03:43 PM (IST)
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दिवाली पर घर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन फ्लाइट टिकट के बढ़ते दाम देखकर बजट बिगड़ने का डर है? तो टिकट बुक करने से पहले अलग-अलग तारीखों का किराया जरूर चेक कर लें. कई बार यात्रा की तारीख में एक-दो दिन का अंतर होने से टिकट के दाम में काफी फर्क आ जाता है. इस साल दिवाली 8 नवंबर को है और त्योहार से पहले घर जाने वालों की संख्या बढ़ने के साथ हवाई किरायों में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है.

ऐसे में अगर आप इस हफ्ते यानी 20 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच सफर करना चाहते हैं, तो कुछ रूट्स पर मिलने वाले किराये पर नजर डाल सकते हैं.

कितने का है टिकट?
दिवाली और छठ के मौके पर दिल्ली से अपने- अपने घर जाने वाले यात्रियों की संख्या काफी बढ़ जाती है. ऐसे में दिल्ली से हवाई किराया भी यात्रा की तारीख के हिसाब से बदल रहा है. बाकि शहरों का भी कुछ ऐसा ही हाल है. 

फ्लाइट बुकिंग वेबसाइटों पर मौजूद किराया जानकारी के मुताबिक, दिल्ली से मुंबई के लिए 21 अक्टूबर को एक तरफ का टिकट करीब 6580 रुपए से शुरू होता दिखाई दिया. लेकिन अगर आप लेट से यानी 1 नवंबर को इसी रूट पर किराया करीब 8,965 रुपए तक पहुंच जाएगा. 

अलग- अलग रूट्स और टिकट के दाम- 

रूट्स फ्लाइट का नाम टिकट की कीमत समय  फ्लाइट का नाम टिकट की कीमत समय  दिन
दिल्ली-मुंबई इंडिगो 6580 रुपए 18:00 PM- 22:20 PM एयर इंडिया एक्सप्रेस 6844 रुपए 22:25 PM- 12:50 AM बुधवार
बैंगलुरू-दिल्ली स्पाइस जेट 8170 रुपए 08:20 AM- 12:55 PM एयर इंडिया एक्सप्रेस 8063 रुपए 14:40 PM- 17:30 PM बुधवार
दिल्ली-हैदराबाद एयर इंडिया  7252 रुपए 12:15 PM- 20:40 PM इंडिगो 7210 रुपए 17:10 PM- 22:00 PM गुरुवार
दिल्ली-पूणे इंडिगो 6590 रुपए 05:10 AM- 12:20 PM एयर इंडिया एक्सप्रेस 6899 रुपए 16:45 PM- 19:15 PM शनिवार
कोलकाता- दिल्ली स्पाइस जेट 6016 रुपए 20:10 PM- 22:30 PM इंडिगो 6268 रुपए 16:20 PM- 21:05 PM शनिवार
बैंगलुरू-कोलकाता अकासा एयर 5050 रुपए 21:10 PM- 12:10 AM इंडिगो 5167 रुपए 06:15 AM- 08:50 AM रविवार

सस्ता टिकट कैसे होगा बुक?
अगर हो सके तो ट्रैवल की तारीख एक-दो दिन आगे या पीछे करके चेक करें. इससे कम कीमत वाला ऑप्शन मिल सकता है. ट्रैवल बुकिंग ऐप के साथ एयरलाइन की आधिकारिक वेबसाइट पर भी किराया देखें. 

इतना ही नहीं, सर्च में दिखाई देने वाली कीमत सीमित सीटों के लिए हो सकती है. पेमेंट से पहले फाइनल किराया जरूर देखें. त्योहार के करीब आने पर कम कीमत वाली सीटें खत्म हो सकती हैं. अगर यात्रा की तारीख फिक्स है, तो यहां दिए ऑप्शन पर  तुलना करके समय से पहले ही बुकिंग करके घर जाना समझदारी होगी. त्योहार के आसपास तो भीड़ भी काफी बढ़ जाती है.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 20 Oct 2026 03:40 PM (IST)
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