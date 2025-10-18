हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीDiwali 2025: 19 अक्टूबर को दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग में रहेगा बदलाव! यात्रा से पहले यहां देख लें पूरा अपडेट

Delhi Metro Timing Update: दिवाली के मौके पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अपने संचालन समय में अस्थायी बदलाव की घोषणा की है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 18 Oct 2025 06:50 PM (IST)
Preferred Sources

दिवाली के मौके पर दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अपने संचालन समय में बदलाव करने का ऐलान किया है. त्योहार की भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने लोगों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और समय का खास ध्यान रखें. दिल्ली में दीयों के इस त्यौहार पर मेट्रो सेवाओं का शेड्यूल आम दिनों से थोड़ा अलग रहने वाला है, ताकि सफर सुगम और सुरक्षित बना रहे.

दिवाली की पूर्व संध्या पर दिल्ली मेट्रो के समय में रहेगा बदलाव

दरअसल, दिल्ली मेट्रो की ओर से जारी अपडेट के मुताबिक, रविवार 19 अक्टूबर 2025, यानी दिवाली की पूर्व संध्या पर पिंक, मैजेंटा और ग्रे लाइनों पर मेट्रो सेवाएं सामान्य 7 बजे के बजाय सुबह 6 बजे से शुरू होंगी. ऐसा इसलिए किया गया है ताकि त्योहार से पहले सुबह-सुबह बाजारों, मंदिरों और अपने घरों की ओर जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिल सके. वहीं, सोमवार 20 अक्टूबर 2025 को दिवाली के दिन, सभी लाइनों पर आखिरी मेट्रो रात 10 बजे टर्मिनल स्टेशनों से रवाना होगी.

आम दिनों की तरह रात 11 बजे तक सेवाएं नहीं चलेंगी. यह बदलाव एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर भी लागू रहेगा. हालांकि, दिनभर मेट्रो ट्रेनें अपने सामान्य समय पर चलेंगी. केवल अंतिम मेट्रो का समय एक घंटे पहले कर दिया गया है.

सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दी जानकारी

DMRC ने यह भी स्पष्ट किया है कि दिवाली के दिन सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ को ध्यान में रखते हुए स्टेशनों पर अतिरिक्त स्टाफ और गश्ती दल तैनात रहेंगे. साथ ही, यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे त्योहार के दिन अनावश्यक भीड़ न करें और अपने सफर का समय पहले से तय करें. दिल्ली मेट्रो ने सोशल मीडिया पर साझा पोस्ट में लिखा... “त्योहार के दिन अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाएं और समय का ध्यान रखें.” दिवाली के इस अवसर पर दिल्ली की मेट्रो सेवाएं भले कुछ देर पहले बंद होंगी, लेकिन व्यवस्था ऐसी रखी गई है कि हर यात्री अपने गंतव्य तक सुरक्षित और सहज रूप से पहुंच सके.

Published at : 18 Oct 2025 06:50 PM (IST)
Delhi Metro Utility Metro Timing On Diwali
