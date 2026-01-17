खुद का ढाबा शुरू करने के लिए कौन-कौन से लाइसेंस लेने होते हैं, क्या होता है प्रोसीजर?

आज के समय में ढाबा खोलना एक बहुत ही अच्छा और कम जोखिम वाला बिजनेस माना जाता है. हमारे देश में ढाबों की लोकप्रियता हमेशा से रही है, क्योंकि यहां कम दाम में टेस्टी और पेट भर खाना मिलता है. बड़े होटल जहां हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, वहीं ढाबा हर वर्ग के लोगों की पसंद बन जाता है. लेकिन सिर्फ ढाबा खोल लेना ही काफी नहीं होता है. अगर आप चाहते हैं कि आपका ढाबा लंबे समय तक सही तरीके से चले, कोई सरकारी परेशानी न आए और भविष्य में बिजनेस बढ़े, तो इसके लिए सरकारी लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन लेना बहुत जरूरी होता है.

कई लोग बिना लाइसेंस ढाबा शुरू कर देते हैं, लेकिन बाद में नगर निगम, फूड डिपार्टमेंट या GST विभाग की तरफ से नोटिस आ जाता है, जिससे ढाबा बंद होने तक की नौबत आ सकती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि खुद का ढाबा शुरू करने के लिए कौन-कौन से लाइसेंस लेने होते हैं और क्या प्रोसीजर होता है.

ढाबा शुरू करने के लिए जरूरी लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन

1. FSSAI लाइसेंस (फूड लाइसेंस) - FSSAI लाइसेंस ढाबा खोलने का सबसे जरूरी लाइसेंस होता है. FSSAI का मतलब Food Safety and Standards Authority of India होता है. यह लाइसेंस यह प्रमाणित करता है कि आपके ढाबे में बनने वाला खाना सुरक्षित है, साफ-सफाई का ध्यान रखा जा रहा है, खाने में मिलावट नहीं की जाती है. बिना FSSAI लाइसेंस ढाबा चलाना गैरकानूनी है. FSSAI लाइसेंस लेने के लिए आप FSSAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें.

2. ट्रेड लाइसेंस (Trade License) - ट्रेड लाइसेंस आपके स्थानीय नगर निगम, नगर पालिका या पंचायत दिया जाता है. ट्रेड लाइसेंस, यह अनुमति देता है कि आप उस इलाके में ढाबा चला सकते हैं. यह साबित करता है कि आपका बिजनेस स्थानीय नियमों के अनुसार है. ट्रेड लाइसेंस के लिए नगर निगम कार्यालय और कई जगह ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भी आवेदन किया जा सकता है.

3. हेल्थ ट्रेड लाइसेंस (Health License) - यह लाइसेंस स्वास्थ्य विभाग से जारी किया जाता है. हेल्थ लाइसेंस का उद्देश्य ढाबे में साफ-सफाई बनी रहे, गंदगी या बीमारी फैलने का खतरा न हो, पानी, बर्तन और किचन हाइजीन सही हो. कई शहरों में यह लाइसेंस ट्रेड लाइसेंस के साथ ही जुड़ा होता है.

4. GST रजिस्ट्रेशन - अगर आपके ढाबे का सालाना टर्नओवर सरकार तय सीमा से ज्यादा हो जाता है, तो आपको GST रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है. GST तब जरूरी होती है जब आपका बिजनेस बड़ा हो, जब आप ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं, जब आप बिल (Invoice) जारी करते हैं, छोटे ढाबों के लिए शुरू में GST जरूरी नहीं भी हो सकता, लेकिन आगे चलकर इसकी जरूरत पड़ती है.

5. शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट रजिस्ट्रेशन - यह रजिस्ट्रेशन आपके राज्य के श्रम विभाग (Labour Department) से कराया जाता है. यह आपके ढाबे को एक कानूनी प्रतिष्ठान बनाता है. कर्मचारियों की जानकारी सरकार के पास रहती है. काम करने के समय और छुट्टी से जुड़े नियम तय होते हैं.

6. फायर डिपार्टमेंट से NOC (No Objection Certificate) - अगर आपका ढाबा बड़ा है. LPG गैस, तंदूर, या ज्यादा आग से जुड़ा काम है तो आपको फायर सेफ्टी NOC लेनी होती है.

ढाबा लाइसेंस लेने का पूरा प्रोसीजर

1. सबसे पहले अपने ढाबे का नाम तय करें.

2. जगह फाइनल करें.

3. FSSAI लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करें.

4. नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस के लिए अप्लाई करें.

5. हेल्थ और फायर डिपार्टमेंट से अनुमति लें.

6. जरूरत पड़ने पर GST और शॉप एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराएं.

7. सभी दस्तावेज जमा करने के बाद निरीक्षण (Inspection) होता है.

8. सब सही होने पर आपको लाइसेंस मिल जाता है.

