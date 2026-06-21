RD Calculator: इन दिनों पोस्ट ऑफिस ने उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण स्कीम निकाली की है. इस स्कीम का नाम पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट यानी RD है. स्कीम के तहत उपभोक्ताओं करीब 6.7 फीसदी ब्‍याज दिया जा रहा है. खास बात यह है कि इस योजना में मिलने वाले ब्याज का हिसाब हर तीन महीने में होता है. यानी तीन महीने में जो ब्‍याज बनता है, उसे कुल धन में मिलाकर ब्‍याज शुरू कर दिया जाता है. इस का मतलब रिटर्न पर रिटर्न मिलता है .

आरडी योजना का गणित समझना जरूरूी

मिसाल के तौर पर, अगर कोई निवेशक पूरी ज़िम्मेदारी के साथ इस सरकारी योजना में हर महीने खासतौर से 3,500 की रकम जमा करता है, तो 5 साल यानी कि कुल 60 महीनों के बाद उसके द्वारा निवेश की गई कुल रकम 2,10,000 रूपए यानी 5 सालों के आखिर तक आपकी जेब से कुल 2.10 लाख का निवेश होगा. 6.7% के चक्रवृद्धि ब्याज दर की बदौलत जब आप 5 साल तक हर महीने 3,500 की राशि पूरी ईमानदारी से जमा कर लेते हैं तो आपको करीब 39,000 रुपए सिर्फ ब्याज के रूप में मिलेंगे. इस तरह जब आपकी आरडी स्कीम के 5 साल पूरे हो जाएंगे, तो आपकी जमा की गई कुल राशि और ब्याज को मिलाकर आपको कुल 2,49,000 रूपए मिलेंगे.

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योजना में पैसा पूरी तरह सुरक्षित

सबसे खास बात यह कि योजना में आपका पैसा सौ फीसदी सुरक्षित रहता है. इस खाते को शुरू करने के लिए किसी बहुत बड़ी धनराशि की जरूरत नहीं होती, बल्कि बेहद मामूली रकम के साथ आप निवेश शुरू कर सकते हैं. हर महीने एक तय तारीख पर निवेश करने की जरूरत आर्थिक नियम पालन पैदा करती है. दिलचस्प चीज यह इस योजना समाज के हर वर्ग के व्यक्ति की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, इसलिए इसकी पहुंच और लोकप्रियता आज भी गांव-गांव और शहर-शहर में बरकरार है.

बहरहाल, पोस्‍ट ऑफिस आरडी में निवेश करने से पहले यह ध्यान जरूर रखें कि सरकार द्वारा ब्याज दरें समय-समय पर सुधार की जा सकती हैं, इसलिए आपकी मौजूदा मैच्योरिटी राशि जमा करने की सही तारीख और उस समय लागू नियमों के अनुसार थोड़ी बहुत मेल खाती है.

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