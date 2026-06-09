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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीस्वच्छ यमुना के लिए बड़ा अभियान! 14 जून को सफाई अभियान में जुटेगी दिल्ली, आप भी कर सकते हैं भागीदारी

स्वच्छ यमुना के लिए बड़ा अभियान! 14 जून को सफाई अभियान में जुटेगी दिल्ली, आप भी कर सकते हैं भागीदारी

Yamuna Cleanup Drive: दिल्ली सरकार 14 जून से यमुना रिवरफ्रंट क्लीनलिनेस कैंपेन 2026 शुरू करेगी, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में नागरिक यमुना की सफाई और संरक्षण अभियान में भाग ले सकेंगे.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Updated at : 09 Jun 2026 02:14 PM (IST)
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  • दिल्ली सरकार 14 जून को 'यमुना रिवरफ्रंट क्लीनलिनेस कैंपेन' शुरू करेगी।
  • मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अभियान का नेतृत्व करेंगी, जनभागीदारी पर जोर देंगी।
  • इसका उद्देश्य नदी संरक्षण, जागरूकता बढ़ाना और लोगों को जोड़ना है।
  • हजारों स्वयंसेवक, 500 से अधिक संगठन अभियान में शामिल होंगे।

Delhi Riverfront Campaign: दिल्ली की लाइफलाइन मानी जाने वाली यमुना नदी को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए दिल्ली सरकार 14 जून को 'यमुना रिवरफ्रंट क्लीनलिनेस कैंपेन 2026' शुरू करने जा रही है. खास बात यह है कि इस अभियान में राजधानी का कोई भी नागरिक भाग लेकर यमुना की सफाई और संरक्षण की इस पहल से जुड़ सकता है. मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के मुताबिक, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद इस मेगा सफाई अभियान का नेतृत्व करेंगी और यमुना के घाटों पर पहुंचकर सफाई अभियान में हिस्सा लेंगी. 

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, इस अभियान का उद्देश्य सिर्फ सफाई करना नहीं, बल्कि लोगों को पर्यावरण संरक्षण और नदी संरक्षण के प्रति जागरूक करना भी है. सरकार का कहना है कि इस पहल को जनभागीदारी का बड़ा अभियान बनाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सकें.

यमुना की सफाई में जनता की अहम भूमिका

सीएम रेखा गुप्ता का कहना है कि साफ, निर्मल और अविरल यमुना का सपना तभी साकार होगा, जब आम लोग भी इसमें अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे. उन्होंने कहा कि यमुना सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि दिल्ली की सांस्कृतिक, धार्मिक और पर्यावरणीय पहचान का एक अहम हिस्सा है.

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यही वजह है कि सरकार इस अभियान से लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रही है, ताकि यमुना को स्वच्छ रखने की आदत सिर्फ एक दिन तक न रहे बल्कि जनआंदोलन का रूप ले और रोजमर्रा की जिंदगी में भी यमुना को साफ रखने की आदत अपनाएं.

हजारों लोग बनेंगे अभियान का हिस्सा

14 जून को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में करीब 500 सोशल, रिलीजियस, एजुकेशनल और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के शामिल होने की उम्मीद है. इसके अलावा, दिल्ली के कई इलाकों से हजारों स्वयंसेवक और आम नागरिक भी इसमें भाग लेंगे.

पिछले अभियान से मिली थी सफलता

मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले साल 'मेरी यमुना, मेरा कर्तव्य' अभियान के दौरान हजारों लोगों ने हिस्सा लिया था. उस अभियान में यमुना और उसके घाटों से 12 टन से ज्यादा कचरा इकट्ठा कर वैज्ञानिक तरीके से उसका निस्तारण किया गया था. इस अभियान की सफलता ने यह साबित कर दिया कि जब सरकार और जनता साथ आते हैं, तो बड़ा बदलाव भी नामुमकिन से मुमकिन हो जाता है. 

क्या है प्रशासन की तैयारी?

अभियान को सफल बनाने के लिए प्रशासन, पुलिस, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग और अन्य एजेंसियां मिलकर तैयारी कर रही हैं. सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन, पीने के पानी, साफ-सफाई, प्राथमिक उपचार और आपातकालीन सेवाओं की खास व्यवस्था की जा रही है.

सरकार का मानना है कि यमुना सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि दिल्ली की पहचान है. साथ ही उन्हें उम्मीद है कि 14 जून का यह अभियान यमुना को स्वच्छ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा.

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Published at : 09 Jun 2026 02:14 PM (IST)
Tags :
Rekha Gupta Utility News DELHI NEWS Yamuna Cleanup Drive
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