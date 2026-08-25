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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीफ्लाइट में फटा बैग और चोरी हुआ सामान, एयरलाइन से वसूले गए 3.61 लाख

फ्लाइट में फटा बैग और चोरी हुआ सामान, एयरलाइन से वसूले गए 3.61 लाख

विदेश यात्रा के दौरान सामान खराब या चोरी होने पर एयरलाइन की जिम्मेदारी को लेकर उपभोक्ता आयोग ने फैसला सुनाया है. एयरलाइन को दिल्ली के एक दंपति को मुआवजा देने का निर्देश दिया है. जानिए क्या है मामला?

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 25 Aug 2026 06:30 PM (IST)
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  • आयोग ने एयरलाइन को ₹3.61 लाख मुआवजा देने का आदेश।

दिल्ली के एक दंपति को विदेश यात्रा के दौरान तब झटका लगा जब टोरंटो पहुंच कर उन्हें पता लगा कि उनके दो बैग कटी-फटी हालत में हैं और कई सारा सामान जैसे गहने, एप्पल आईपॉड आदि चोरी हो गए.

दिल्ली उपभोक्ता आयोग ने एक एयरलाइन पर भारतीय यात्रियों की विदेश यात्रा के दौरान उनके सामान के साथ हुई कथित गड़बड़ी को लेकर शिकायत दर्ज की और एयरलाइन से यात्रियों के सामान के मूल्य और मानसिक रूप से हुई प्रताड़ना के लिए मुआवज़ा देने की मांग की.

क्या है पूरा मामला?

मामला 2 जून 2017 का है जब दिल्ली का एक जोड़ा अपनी भारत से अमेरिका की यात्रा कर रहा था और टोरंटो पहुंचने पर उनके सामान के साथ ये घटना हुई. यात्रियों का दावा है कि उनके बैगों से गहने, एक एप्पल आईपॉड, एक कैमरा, कीमती ऊनी कपड़े, गिफ्ट्स, घड़ियां, सौन्दर्य प्रसाधन आदि वस्तुएं गायब हुई हैं.

जिनकी कीमत उन्होंने शुरू में $1800 बताई, लेकिन एयर लाइन द्वारा बाद में सामान की सूची और दस्तावेज़ मांगने पर दंपति ने अपने सामान की कीमत को $17,461 तक बढ़ाकर दावा दिया. एयरलाइन का कहना है कि दंपति ने बार-बार अपनी मांग को बढ़ा-चढ़ाकर बताया है जो कि ठीक नहीं है. 

आयोग ने क्या फैसला सुनाया?

उपभोक्ता आयोग का कहना है कि दावा पूरी तरह से प्रामाणिक और समयबद्ध रूप से किया गया. एयरलाइन बार-बार अपनी जिम्मेदारी दूसरी एयरलाइन पर डालने की कोशिश कर रहा है. जबकि रिकार्ड साफ-साफ यह दर्शाते हैं कि सामान के रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी टोरंटो-मियामी सेक्टर में आरोपी एयरलाइन की ही थी.

उपभोक्ता आयोग ने एयरलाइन को निर्देशित किया कि वे जल्द से जल्द $1800 के समतुल्य 1.11 लाख रुपये जो कि सामान की टूट-फूट और खोए हुए सामान के बदले में दें. आयोग ने शिकायतकर्ताओं को हुई मानसिक प्रताड़ना की भरपाई के लिए 2 लाख रुपये और यात्रा के दौरान हुई असुविधा और मुकदमे में हुए खर्च के लिए 50 हजार रुपये अतिरिक्त मुआवज़े के रूप में देने के लिए एयरलाइन को निर्देशित किया.

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एयरलाइन का पक्ष

एयरलाइन का कहना है कि शिकायतकर्ताओं के दावे में अधिक मुआवज़े की मांग की जा रही है और शिकायतकर्ता एयरलाइन के साथ-साथ उस बीमा कंपनी से भी भुगतान की मांग कर रहे हैं जिसने यात्रा का बीमा किया था, जो कि सरासर गलत है. एयरलाइन का दावा है कि शिकायतकर्ताओं ने लगातार अपने सामान की कीमत को बढ़ा-चढ़ाकर बताया है और यह भी आरोप लगाया है कि शिकायतकर्ताओं ने दिल्ली से टोरंटो तक की यात्रा अन्य एयरलाइन में की, जो कि मियामी- टोरंटो सेक्टर में उनसे उपानुबंधित है.

एयरलाइन का कहना है कि सबसे पहले शिकायतकर्ताओं ने $1800 का दावा किया जिसे बाद में $15,430 और आखिर में $17,461 तक बढ़ा दिया. इन्हीं आधारों पर एयरलाइन ने दंपति की शिकायत खारिज करने की मांग की थी.

कहां करें शिकायत?

अगर आपके साथ ऐसी घटना हो जाती है तो आप अपने संबंधित राज्य के उपभोक्ता हेल्पलाइन या राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 पर अपनी शिकायत कर सकते हैं.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 25 Aug 2026 06:30 PM (IST)
Tags :
Airline Utility News USA  DELHI
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