महज 4 घंटे में होगा दिल्ली से वाराणसी का ट्रेन सफर, जानें अभी कितने साल करना होगा इंतजार?

Delhi-Varanasi Bullet Train: केंद्रीय बजट 2026-27 में दिल्ली-वाराणसी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है. जिससे अब दिल्ली से वाराणसी के बीच सफर करने वाले यात्रियों का काफी वक्त बच जाएगा. आने वाले समय में अब दिल्ली-वाराणसी का रूट पूरी तरह बदलने वाला है. करीब 800 किलोमीटर की दूरी को 3.5 से 4 घंटे में पूरी करने का टारगेट रखा गया है.

जिसके लिए 300 से 330 किमी प्रति घंटा की रफ्तार वाली हाई स्पीड ट्रेन नोएडा, आगरा, कानपुर और लखनऊ जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ते हुए जाएगी. इससे न सिर्फ लोगों के वक्त की बचत के साथ बिजनेस, टूरिज्म भी काफी तेज हो जाएगा. फिलहाल यह प्रोजेक्ट शुरुआती स्टेज में है. अब लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि आखिर कब मिलेगी उन्हें यह सुविधा. जान लीजिए पूरी डिटेल्स.

4 घंटे में पहुंचेगे दिल्ली से वाराणसी

इस समय दिल्ली से वाराणसी ट्रेन से पहुंचने में आम तौर पर 8 से 10 घंटे तक लग जाते हैं. यह समय ट्रेन के टाइप और मौसम तो साथ ट्रैफिक कंडीशन पर डिपेंड करता है. वंदे भारत जैसी तेज मानी जाने वाली ट्रेन भी करीब 8 घंटे लेती है. प्रस्तावित बुलेट ट्रेन कॉरिडोर शुरू होने के बाद यही दूरी सिर्फ 3.5 से 4 घंटे में तय हो सकेगी.

यानी सफर का समय लगभग आधा रह जाएगा. 300 से 330 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाली यह हाई स्पीड ट्रेन इस रूट पर सफर का एक्सपीरिएंस पूरी तरह बदल देगी. इससे वक्त की बड़ी बचत होगी और लंबी दूरी तय करना पहले से कहीं ज्यादा आसान और सुविधाजनक बन जाएगा.

कितना करना होगा इंतजार?

फिलहाल दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन परियोजना प्लानिंग और DPR चरण में चल रही है. जमीन अधिग्रहण, एलिवेटेड ट्रैक निर्माण, स्टेशन डिजाइन और हाई स्पीड तकनीक की तैयारी जैसे बड़े काम समय लेते हैं. इसी वजह से इस रूट पर बुलेट ट्रेन देखने के लिए यात्रियों को अभी कुछ सालों तक इंतजार करना होगा.

विशेषज्ञों का मानना है कि 2029 से 2030 के बीच इसे लेकर प्लानिंग पूरी हो सकती है.तब तक यात्रियों के लिए सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस ही है. जो यह दूरी करीब 8 घंटे में तय करती है. बुलेट ट्रेन शुरू होने के बाद यही सफर 3.5 से 4 घंटे में पूरा होगा. जिसके लिए फिलहाल कुछ साल और इतंजार करना पड़ेगा.

