दिल्ली-पटना का फ्लाइट किराया अब कितना? 8 नवंबर तक की सस्ती टिकट देखें

दिवाली पर बिहार जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ट्रेन में टिकट नहीं मिल रहा है? आपके जैसे ही कई सारे लोग, अब घर पहुंचने का फ्लाइट का ऑप्शन देख रहे हैं. लेकिन त्योहारों के आसपास दिल्ली से पटना का हवाई किराया भी जेब पर भारी पड़ रहा है. अच्छी बात बस ये है कि हर दिन का किराया एक जैसा नहीं होता है. तारीख बदलने पर टिकट की कीमत में हजारों रुपए का अंतर दिख जाता है.

दिल्ली से पटना के ही रूट के लिए किसी दिन किराया 17000 के पार है तो किसी दिन मात्र 11483 रुपए में टिकट मिल रहा है. हालांकि, ये भी महंगा ही है, क्योंकि आमतौर पर दिल्ली से पटना का किराया 6000 तक होता है. आइये जानते हैं कि 3 से 8 नवंबर के बीच कौन सी फ्लाइट में आपको सस्ती टिकट मिल सकती है और किस डेट पर फ्लाइट टिकट सस्ती है.

दिल्ली से पटना फ्लाइट का कितना है किराया?

डेट किराया 3 नवंबर 17,153 रुपए 4 नवंबर 14,120 रुपए 5 नवंबर 11,483 रुपए 6 नवंबर 14,161 रुपए 7 नवंबर 12,180 रुपए 8 नवंबर 10,540 रुपए

इस लिस्ट में तो 8 नवंबर को दिल्ली से पटना जाना सबसे सस्ता दिख रहा है, लेकिन उस दिन ही दिवाली है. इसके अलावा 5 नवंबर का किराया भी लगभग उतना ही है. लेकिन दिवाली के 1 दिन पहले का किराया काफी महंगा है.

किस एयरलाइन का टिकट है सबसे सस्ता?

दिल्ली से पटना के बीच IndiGo, Air India और Air India Express जैसी एयरलाइंस मिल जाती हैं. Ixigo पर 4 नवंबर के लिए IndiGo की कनेक्टिंग फ्लाइट का किराया करीब 12,636 रुपए दिखाया गया है. इस यात्रा में एक स्टॉप होगा और 9 घंटे 15 मिनट की फ्लाइट है.

डायरेक्ट फ्लाइट देखें तो IndiGo की टिकट 14,120 रुपए और Air India की टिकट 15,125 रुपए से शुरू है. हां, लेकिन Air India Express का शुरुआती किराया 13,819 रुपए है.

कौन सी फ्लाइट है कैंसिल?

दिवाली के आसपास पटना जाने वाले यात्रियों को फ्लाइट का शेड्यूल चेक करना चाहिए. पटना एयरपोर्ट ने जानकारी दी है कि Air India Express की दिल्ली-पटना-दिल्ली रूट पर चलने वाली फ्लाइट IX1586/1587, 8 नवंबर यानी दिवाली के दिन रद्द है.

फ्लाइट का किराया इतना महंगा क्यों है?

दिवाली में बिहार जाने वाले लोग काफी बढ़ जाते हैं. दिवाली के बाद ही छठ भी आता है तो लोग सीधा दोनों त्योहार मनाकर ही वापस आते हैं. ऐसे में पटना जाने वाली फ्लाइट की सीटों की मांग बढ़ जाती है.

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