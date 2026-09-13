छठ पर दिल्ली से जाना है दरभंगा? जानें किस दिन और किस फ्लाइट में मिलेगा सबसे सस्ता टिकट

बिहार का सबसे बड़ा त्योहार छठ इस साल नवंबर में मनाया जाएगा. दिल्ली, मुंबई और दूसरे शहरों में रहने वाले बड़ी संख्या में लोग छठ मनाने के लिए अपने घर बिहार जाते हैं. ऐसे में ट्रेन के साथ-साथ फ्लाइट टिकट की मांग भी तेजी से बढ़ती है.

अगर आपका घर दरभंगा या आसपास के इलाके में है और आप दिल्ली से फ्लाइट के जरिए छठ पर घर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो टिकट को लेकर अभी से प्लान बनाना फायदेमंद हो सकता है.

कब है छठ पूजा 2026?

बिहार जाने वाले यात्रियों की सबसे ज्यादा भीड़ छठ से कुछ दिन पहले देखने को मिलती है. इस साल छठ पूजा का पर्व 13 नवंबर से 16 नवंबर 2026 तक चलेगा. 13 नवंबर को नहाय-खाय से शुरुआत होगी और फिर 15 नवंबर को डूबते सूर्य को अर्घ्य और 16 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा.

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किस दिन जाना सस्ता पड़ेगा?

अगर आप छठ के दिनों में ही दरभंगा पहुंचना चाहते हैं तो 13-14 नवंबर के बजाय उससे कुछ दिन पहले यात्रा करना आपको सस्ता पड़ेगा. छठ के करीब आते ही बिहार जाने वाली फ्लाइट्स में मांग बढ़ जाती है. ऐसे में 26 और 27 अक्टूबर को दिल्ली से दरभंगा की फ्लाइट टिकट सबसे सस्ती है.

दिल्ली से दरभंगा की फ्लाइट कितने की है?

दिल्ली से दरभंगा के लिए फ्लाइट टिकट वैसे तो 5000 रुपए में ही मिल जाती है, लेकिन चूंकि छठ पूजा के आसपास आप टिकट देख रहे हैं तो टिकट के रेट बढ़ जाते हैं. फिर भी 26 और 27 अक्टूबर को 6038 रुपए में फ्लाइट की टिकट मिल रही है. इसके बाद 1 नंवबर से एयर टिकट का रेट बढ़कर 8000 रुपए से 9000 रुपए तक हो जा रहा है.

इतना ही नहीं, अगर आप 7 नवंबर को टिकट देखते हैं तो ये सीधा 17000 रुपए का पड़ जाता है. और छठ के शुरुआती दिन यानी 13 नवंबर को 14449 रुपए में एयर टिकट मिल रही है, जो काफी महंगा हो जाता है.

किस एयरलाइन की फ्लाइट सस्ती है?

दिल्ली से दरभंगा के बीच कई एयरलाइंस की फ्लाइट्स हैं. अभी 26 और 27 अक्टूबर को स्पाइस जेट, अकासा एयर और इंडिगो की फ्लाइट सस्ती दे रही है. इस रूट पर उड़ान का समय करीब 1 घंटे 55 मिनट से शुरू होता है.

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अभी बुक करना चाहिए या इंतजार?

अगर आपकी तारीख तय है तो बहुत ज्यादा इंतजार करना हमेशा सही नहीं होता है. छठ के दौरान बिहार जाने वाले यात्रियों की संख्या काफी बढ़ जाती है. पहले भी छठ के समय दिल्ली से बिहार के शहरों के लिए हवाई टिकट में तेज उछाल देखा गया है. इसलिए अगर आपको 10 से 12 नवंबर के बीच यात्रा करनी है और अभी सस्ता टिकट मिल रहा है तो टिकट बुक कर लें.