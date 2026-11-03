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हिंदी न्यूज़यूटिलिटी5 दिन बाद दिवाली, अब कैसे मिलेगी ट्रेन टिकट? जानें दिल्ली से बिहार जानें का क्या है उपाय

5 दिन बाद दिवाली, अब कैसे मिलेगी ट्रेन टिकट? जानें दिल्ली से बिहार जानें का क्या है उपाय

दिवाली से पहले ही दिल्ली से बिहार जाने वाली ट्रेनों में टिकट की मारामारी है और अब दिवाली में ज्यादा दिन भी नहीं बचे हैं. तो ऐसे में आपको घर जाने के लिए दिल्ली से टिकट कैसे मिलेगी, आइये जानते हैं.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 03 Nov 2026 11:56 AM (IST)
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दिवाली का त्योहार नजदीक है और घर जाने की तैयारी कर रहे लोगों के सामने सबसे बड़ी परेशानी ट्रेन टिकट की है. दिवाली से पहले तो ट्रेन की ऐसी हालत होती है कि सीट पर बैठने तक की जगह नहीं मिलती है. खासकर दिल्ली से बिहार जाने वाली ट्रेनों में खूब भीड़ होती है. अब इस बीच में आप जब घर जाने के लिए टिकट देखते हैं तो ज्यादातर ट्रेनों में वेटिंग लंबी हो चुकी है. तो सवाल ये है कि अब घर कैसे जाया जाए?

खैर, घबराने की जरूरत नहीं है. रेलवे ने दिवाली और छठ के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए कई स्पेशल ट्रेनें भी चलाई हैं. इसके अलावा भी घर जाने के काफी सारे ऑप्शन हैं. आइए जानते हैं कि दिल्ली से बिहार जाने के लिए आपके पास कौन-कौन से रास्ते बचे हैं.

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वंदे भारत में मिल सकती है टिकट
बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने नई दिल्ली और पटना के बीच वंदे भारत फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाई है. ये ट्रेन 02252 नंबर से नई दिल्ली से पटना के लिए चलती है. इसमें चेयर कार और एग्जीक्यूटिव चेयर कार है.

ट्रेन नई दिल्ली से सुबह 8:35 बजे रवाना होती है और रात 9:30 बजे पटना पहुंचती है. ये रास्ते में अलीगढ़, कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर और आरा में रुकती है. ये ट्रेन सिर्फ 25 नवंबर तक सोमवार, बुधवार और शनिवार के दिन चलेगी. 

स्पेशल ट्रेनों पर रखें नजर
रेलवे ने त्योहारों के दौरान बिहार के लिए कई स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं. दिल्ली और आनंद विहार से बिहार के अलग-अलग शहरों के लिए ट्रेन चलाई गई है. ऐसे में आपके पास फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन भी एक ऑप्शन है. 

तत्काल में करें कोशिश
अगर टिकट नहीं मिल रही है तो तत्काल कोटा ट्राई कर सकते हैं. तत्काल टिकट यात्रा की तारीख से एक दिन पहले ही बुक किया जाता है. AC क्लास के लिए बुकिंग सुबह 10 बजे और नॉन-AC क्लास के लिए सुबह 11 बजे शुरू होती है. हो सकता है आप इस टिकट को लेकर ही घर जा सकें.

आसपास के स्टेशन करें सर्च
अगर घर तक के लिए ट्रेन में टिकट नहीं मिल रहा है तो आप आसपास के दूसरे स्टेशनों के लिए टिकट देख सकते हैं. जैसे सीवान जाना है तो क्या हुआ, आप छपरा, पटना, सोनपुर की भी टिकट देख सकते हैं और वहां से ब्रेक जर्नी करके घर निकल सकते हैं.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 03 Nov 2026 11:56 AM (IST)
Tags :
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