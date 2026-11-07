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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीत्योहार पर घर जाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, वंदे भारत में बढ़े 4 कोच

त्योहार पर घर जाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, वंदे भारत में बढ़े 4 कोच

नई दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली वंदे भारत त्योहार स्पेशल ट्रेन 4 अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे, ताकि बड़ी संख्या में यात्री अपने घर त्योहार मनाने जा सके. जानिए पूरी बात.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 07 Nov 2026 03:41 PM (IST)
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  • ट्रेन में अब कुल 20 कोच होंगे, 9 नवंबर से शुरू।

अगर आप भी दीवाली और छठ मनाने अपने घर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन ट्रेन में टिकट न मिलने की वजह से परेशान हैं तो यह खबर आपके काम की है. सबसे ज्यादा भीड़ तो दिल्ली से बिहार जाने वाले यात्रियों की होती है. खास बात ये है कि रेलवे ने इसी समस्या को देखते हुए एक बड़ा कदम उठाया है. नई दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली वंदे भारत त्योहार स्पेशल ट्रेन में कोच बढ़ाएं जाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को ट्रेन में सफर करने का मौका मिले.

दरअसल, उत्तर रेलवे ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात की जानकारी सांझा की है. रेलवे की ओर से जारी सूचना के मुताबिक वंदे भारत त्योहार स्पेशल ट्रेन में कोच की संख्या बढ़ाई जाएगी. ऐसे में जानते हैं कि ट्रेन में कितने अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे. 

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कब से लगाएंगे कोच?

जानकारी के मुताबिक,  नई दिल्ली से चलने वाली ट्रेन में 9 नवंबर 2026 से एक्स्ट्रा कोच लगाए जाएंगे. यानी दीवाली के अगले दिन से इस ट्रेन में एक्स्ट्रा कोच लगाएं जाएंगे. जिन लोगों को छठ मनाने जाना है, उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. 

वापसी की ट्रेन में लगेंगे कोच

सिर्फ नई दिल्ली से जाने वाली ट्रेन में ही एक्स्ट्रा कोच नहीं लगाएं जाएंगे, बल्कि पटना जंक्शन से वापसी करने वाली ट्रेन में भी 10 नवंबर 2026 से एक्स्ट्रा लगेंगे.

कौन सी ट्रेन के बढ़ेंगे कोच?

बता दें कि ट्रेन नंबर 02252/ 02251 नई दिल्ली-पटना जंक्शन-नई दिल्ली वंदे भारत त्योहार स्पेशल में कोच की संख्या बढ़ाई जाएगी. इस ट्रेन में 4 अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे, ताकि जिन यात्रियों को इस ट्रेन में सफर करना हो, उन्हें सीट मिल सकें. 

टोटल कितने कोच लगेंगे?

फिलहाल इस ट्रेन में 16 कोच हैं, लेकिन अब जब रेलवे ने ट्रेन में 4 अतिरिक्त कोचों को जोड़ने का फैसला किया है तो अब इस ट्रेन में 20 कोच होंगे. इन चार अतिरिक्त कोचों की मदद से कई यात्रियों को फायदा हो सकता है, जो त्योहार मनाने अपने घर जाने की सोच रहे हैं. 

यात्रियों को क्या फायदा होगा?

ट्रेन में कोच की संख्या 16 से बढ़कर 20 हो जाएगी तो ट्रेन में ज्यादा यात्री सफर कर सकेंगे. इससे नई दिल्ली और पटना के बीच सफर करने वाले यात्रियों को काफी राहत मिल सकती है. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 07 Nov 2026 03:38 PM (IST)
Tags :
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