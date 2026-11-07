त्योहार पर घर जाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, वंदे भारत में बढ़े 4 कोच

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ट्रेन में अब कुल 20 कोच होंगे, 9 नवंबर से शुरू।

अगर आप भी दीवाली और छठ मनाने अपने घर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन ट्रेन में टिकट न मिलने की वजह से परेशान हैं तो यह खबर आपके काम की है. सबसे ज्यादा भीड़ तो दिल्ली से बिहार जाने वाले यात्रियों की होती है. खास बात ये है कि रेलवे ने इसी समस्या को देखते हुए एक बड़ा कदम उठाया है. नई दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली वंदे भारत त्योहार स्पेशल ट्रेन में कोच बढ़ाएं जाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को ट्रेन में सफर करने का मौका मिले.

दरअसल, उत्तर रेलवे ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात की जानकारी सांझा की है. रेलवे की ओर से जारी सूचना के मुताबिक वंदे भारत त्योहार स्पेशल ट्रेन में कोच की संख्या बढ़ाई जाएगी. ऐसे में जानते हैं कि ट्रेन में कितने अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे.

आगामी पर्व के दौरान रेल यात्रियों के सुविधाजनक आवागमन हेतु रेलगाड़ी संख्या 02252/02251 नई दिल्ली-पटना जं.-नई दिल्ली वंदे भारत त्योहार स्पेशल रेलगाड़ी को 16 कोच के स्थान पर 20 कोच से चलाने का निर्णय लिया गया है। https://t.co/41YZsluO8z — Northern Railway (@RailwayNorthern) November 6, 2026

कब से लगाएंगे कोच?

जानकारी के मुताबिक, नई दिल्ली से चलने वाली ट्रेन में 9 नवंबर 2026 से एक्स्ट्रा कोच लगाए जाएंगे. यानी दीवाली के अगले दिन से इस ट्रेन में एक्स्ट्रा कोच लगाएं जाएंगे. जिन लोगों को छठ मनाने जाना है, उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

वापसी की ट्रेन में लगेंगे कोच

सिर्फ नई दिल्ली से जाने वाली ट्रेन में ही एक्स्ट्रा कोच नहीं लगाएं जाएंगे, बल्कि पटना जंक्शन से वापसी करने वाली ट्रेन में भी 10 नवंबर 2026 से एक्स्ट्रा लगेंगे.

कौन सी ट्रेन के बढ़ेंगे कोच?

बता दें कि ट्रेन नंबर 02252/ 02251 नई दिल्ली-पटना जंक्शन-नई दिल्ली वंदे भारत त्योहार स्पेशल में कोच की संख्या बढ़ाई जाएगी. इस ट्रेन में 4 अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे, ताकि जिन यात्रियों को इस ट्रेन में सफर करना हो, उन्हें सीट मिल सकें.

टोटल कितने कोच लगेंगे?

फिलहाल इस ट्रेन में 16 कोच हैं, लेकिन अब जब रेलवे ने ट्रेन में 4 अतिरिक्त कोचों को जोड़ने का फैसला किया है तो अब इस ट्रेन में 20 कोच होंगे. इन चार अतिरिक्त कोचों की मदद से कई यात्रियों को फायदा हो सकता है, जो त्योहार मनाने अपने घर जाने की सोच रहे हैं.

यात्रियों को क्या फायदा होगा?

ट्रेन में कोच की संख्या 16 से बढ़कर 20 हो जाएगी तो ट्रेन में ज्यादा यात्री सफर कर सकेंगे. इससे नई दिल्ली और पटना के बीच सफर करने वाले यात्रियों को काफी राहत मिल सकती है.

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