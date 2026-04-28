Delhi Ration Card News: जनकल्याण योजनाओं को जमीनी स्तर तक प्रभावी बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए, जिनका सीधा फायदा आम लोगों को मिलने की उम्मीद है.

सरकार ने तय किया है कि 1 मई से हर शनिवार सुबह 9 से 11 बजे तक ‘जन शिकायत समाधान कैंप’ आयोजित किए जाएंगे. इन कैंपों में असिस्टेंट कमिश्नर की मौजूदगी में राशन कार्ड से जुड़े लंबित मामलों का मौके पर ही निपटारा किया जाएगा. खास बात यह है कि सीएम रेखा खुद भी इन कैंपों का औचक निरीक्षण कर सकती हैं, जिससे अधिकारियों की जवाबदेही और बढ़ेगी.

इन कैंपों के जरिए ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ योजना को लेकर व्यापक जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा. सरकार का उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ उठाएं और कहीं भी रहकर राशन प्राप्त कर सकें.

मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने सोमवार को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और जनकल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।



🔹 1 मई से हर शनिवार सुबह 9 से 11 बजे तक असिस्टेंट कमिश्नर की उपस्थिति में ‘जन शिकायत समाधान कैंप’ आयोजित किए जाएंगे,… pic.twitter.com/4JlngAsDfv — CMO Delhi (@CMODelhi) April 27, 2026

नए राशन कार्ड के लिए जल्द शुरू होगी प्रक्रिया

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि नए राशन कार्ड के लिए जल्द आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे. इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी पात्र परिवार सरकारी लाभ से वंचित न रह जाए.

सप्लाई व्यवस्था में लापरवाही पर सख्ती तय

खाद्य आपूर्ति व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए डीलर और सप्लायर की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए गए हैं. अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है, ताकि व्यवस्था में सुधार लाया जा सके.

हर पात्र परिवार को मिलेगा फ्री एलपीजी गैस का लाभ

‘फ्री एलपीजी योजना’ की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री रेखा ने निर्देश दिया कि दीपावली तक सभी पात्र परिवारों को योजना से जोड़ दिया जाए. इसके साथ ही उज्ज्वला कनेक्शन बढ़ाने के लिए विशेष पंजीकरण अभियान चलाने पर भी जोर दिया गया.

यह भी पढ़ें-

Aadhar Card News: अब डेट ऑफ बर्थ का सबूत नहीं माना जाएगा आधार कार्ड, UIDAI ने बदल दिए नियम