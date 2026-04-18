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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीरेल यात्री सावधान! कई पैसेंजर ट्रेनें रद्द, यात्रा से पहले चेक करें लिस्ट, जारी हुआ रूट चार्ट

रेल यात्री सावधान! कई पैसेंजर ट्रेनें रद्द, यात्रा से पहले चेक करें लिस्ट, जारी हुआ रूट चार्ट

Indian Railways: दिल्ली मंडल में 5 से 13 मई तक तकनीकी काम के चलते कई ट्रेनें रद्द और डायवर्ट की गई हैं. यात्रियों को सफर से पहले अपडेट चेक करने की सलाह दी गई हैं.

By : सुगम कुमार सिंह | Updated at : 18 Apr 2026 11:31 AM (IST)
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  • दिल्ली किशनगंज में रीमॉडलिंग के कारण कई ट्रेनें रद्द होंगी।
  • 5 से 13 मई तक पैसेंजर और लोकल ट्रेनों पर असर पड़ेगा।
  • हरियाणा, पश्चिम यूपी के यात्रियों को यात्रा में दिक्कतें होंगी।
  • कुछ ट्रेनों के रूट बदले, समय में देरी की संभावना।

Train Cancelled: दिल्ली मंडल में होने वाले तकनीकी काम की वजह से आने वाले दिनों में ट्रेन सेवाओं पर असर दिखने वाला है. दिल्ली किशनगंज स्टेशन पर यार्ड रीमॉडलिंग और नए इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम लगाए जाने के चलते 5 से 13 मई के बीच कई ट्रेनों को रद्द किया गया है. साथ ही कुछ ट्रेनों के रूट में बदलाव भी हुआ हैं. 

इस बदलाव का असर खास तौर पर हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के यात्रियों पर पड़ेगा. जिन्हें इस दौरान यात्रा में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता हैं. ऐसे में यात्रा से पहले इसकी जानकारी लेना बहुत जरूरी है. 

कई ट्रेनों पर होगा असर

इस काम के चलते रेलवे ने कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया है. नई दिल्ली-रोहतक, दिल्ली-जींद, दिल्ली-नरवाना और दिल्ली-शामली जैसी अहम पैसेंजर ट्रेनों को अलग-अलग दिनों में पूरी तरह रद्द कर दिया गया है.

वहीं शकूरबस्ती-नई दिल्ली जैसी कुछ लोकल सेवाएं भी इस दौरान सेवाओं में नहीं रहेगी. इसके अलावा कई लंबी दूरी की ट्रेनों के रूट में भी बदलाव किया गया है, जिससे यात्रियों को पहले से योजना बनाकर चलने की सलाह दी गई हैं.

कई ट्रेनों को किया गया डायवर्ट

रेलवे के अनुसार कटरा से कन्याकुमारी, कटरा से चेन्नई, कटरा से जबलपुर और कटरा से तिरुनेलवेली जाने वाली ट्रेनों को दूसरे रास्ते पर डायवर्ट किया गया है. साथ ही कुछ स्टेशनों पर ट्रेनों के ठहराव को कुछ समय के लिए हटाया गया है. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे पहले से जानकारी लेकर ही यात्रा पर निकले. जिससे उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो. 

समय में देरी की संभावना

इस दौरान पलवल, गाजियाबाद, दनकौर और खुर्जा रूट की कई लोकल ट्रेनों की सेवा सीमित कर दी गई है और उन्हें केवल नई दिल्ली या दिल्ली जंक्शन तक ही चलाया जाएगा. कुछ ट्रेनें तो अपने निर्धारित समय से करीब दो घंटे तक लेट भी हो सकती हैं. जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता हैं.

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About the author सुगम कुमार सिंह

सुगम कुमार सिंह पिछले करीब  3.5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. इस समय एबीपी लाइव में बिजनेस की खबरों पर नजर रखते हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की डिग्री प्राप्त की है.  करियर के शुरुआती दो साल उन्होंने जमशेदपुर में क्षेत्रीय पत्रकारिता करके बिताया है. जहां उन्होंने रिपोर्टिंग और न्यूज लेखन का अनुभव हासिल किया. काम के अलावा भारतीय व विश्व सिनेमा देखना और क्रिकेट खेलना रुचियों में शामिल हैं.
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Published at : 18 Apr 2026 11:31 AM (IST)
Tags :
Train Cancelled Utility News INDIAN RAILWAYS
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