दिल्ली वालों को सरकार का तोहफा, फ्री में लगेंगे सोलर पैनल

अगर आप दिल्ली में रहते हैं और हर महीने आने वाले बिजली बिल से परेशान हैं, तो यह खबर आपके काम की है. अब आप अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाकर बिजली खर्च कम करने का मौका मिल रहा है. केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत दिल्ली में घरों की छत पर सोलर प्लांट लगाने के लिए आर्थिक मदद दी जा रही है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मुताबिक, 3 किलोवाट तक के सोलर प्लांट लगाने पर उपभोक्ताओं को अपनी जेब से कोई पैसा नहीं देना होगा. वहीं, इससे ज्यादा क्षमता का प्लांट लगवाने पर 1.56 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है.

दिल्ली की मुख्यमंत्री ने भारत मंडपम में आयोजित भारत रिन्यूएबल एनर्जी समिट और एक्सपो के दौरान दिल्ली की सोलर नीति से जुड़ी जानकारी दी. इस मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी भी मौजूद थे. सरकार का मकसद ज्यादा से ज्यादा घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवाना और लोगों को पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम करना है.

कितने किलोवाट तक के सोलर पर नहीं देना होगा पैसा?

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत दिल्ली के लोगों को 3 किलोवाट क्षमता तक का सोलर प्लांट लगवाने के लिए खास सुविधा दी जा रही है. मुख्यमंत्री के मुताबिक, इस क्षमता तक का सोलर प्लांट लगाने पर उपभोक्ताओं को अपनी जेब से पेमेंट नहीं करना होगा. यानी सरकार की ओर से दी जा रही सहायता के जरिए इसे मुफ्त में लगवाया जा सकेगा. इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति अपने घर में 3 किलोवाट से ज्यादा क्षमता का सोलर प्लांट लगवाना चाहता है, तो उसे 1.56 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है.

At the Bharat Renewable Energy Summit & Expo, Chief Minister Smt. Rekha Gupta highlighted Delhi’s progress towards a cleaner, solar-powered future. ▪ Up to ₹1.56 lakh in solar subsidies ▪ 1 lakh+ registrations ▪ Solar installations completed across 33,000 buildings ▪ 2,000 government buildings equipped with rooftop solar #ViksitDelhi — CMO Delhi (@CMODelhi) November 4, 2026

दिल्ली में अब तक कितने लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन?

इस योजना को लेकर दिल्ली के लोगों में भी काफी दिलचस्पी बढ़ रही है. सरकार के मुताबिक, दिल्ली में अब तक एक लाख से ज्यादा लोग इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं. दरअसल, सरकार की कोशिस है कि अब ज्यादा से ज्यादा परिवार इस योजना का फायदा उठाएं और अपने घरों में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करना शुरू करें.

कैसे करें रजिस्ट्रेशन?

अगर आप भी इस योजना का फायदा लेना चाहते हैं और अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं, तो योजना के आधिकारिक पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

सबसे पहले योजना के आधिकारिक पोर्टल pmsuryaghar.gov.in पर जाएं.

अपना राज्य दिल्ली चुनें.

अपनी बिजली वितरण कंपनी (DISCOM) का नाम दर्ज करें.

बिजली कनेक्शन का कंज्यूमर नंबर और मोबाइल नंबर डालकर रजिस्ट्रेशन करें.

इसके बाद अपनी छत पर उपलब्ध जगह और सोलर प्लांट की क्षमता के हिसाब से आवेदन सबमिट करें.

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