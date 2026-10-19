दिल्ली से पटना 13 घंटे में, सिर्फ 6 स्टॉप लेगी स्पेशल वंदे भारत, 3 दिन चलेगी

दीवाली और छठ पूजा पर घर जाने की तैयारी कर रहे यात्रियों के लिए रेलवे ने खास इंतजाम किया है. त्योहारों के दौरान ट्रेनों में बढ़ती भीड़ और टिकटों की मांग को देखते हुए दिल्ली से पटना के बीच वंदे भारत स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी. इस ट्रेन से यात्रियों को कम समय में सफर पूरा करने का विकल्प मिलेगा. रेलवे की ओर से दिल्ली और पटना के बीच वंदे भारत फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का संचालन 21 अक्टूबर से 26 नवंबर 2026 तक किया जाएगा.

यह ट्रेन सप्ताह में तीन दिन चलेगी, इसमें कुल 16 चेयर कार कोच होंगे. इसका उद्देश्य त्योहारों के दौरान बिहार जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा देना है.

इन 6 स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन

दिल्ली से पटना के बीच चलने वाली वंदे भारत स्पेशल ट्रेन रास्ते में छह स्टेशनों पर रुकेगी. यात्रियों की सुविधा के लिए इसका रूट इस तरह तय किया गया है:

अलीगढ़ जंक्शन

कानपुर सेंट्रल

प्रयागराज जंक्शन

पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन

बक्सर

आरा

इन स्टेशनों से सफर करने वाले यात्रियों को भी इस विशेष सेवा का लाभ मिल सकेगा.

दिल्ली से पटना जाने का समय

नई दिल्ली से पटना जाने वाली ट्रेन संख्या 02252 सुबह 8:35 बजे रवाना होगी और उसी दिन रात 9:30 बजे पटना जंक्शन पहुंचेगी. यह ट्रेन सोमवार, बुधवार और शनिवार को चलेगी. वापसी में ट्रेन संख्या 02251 पटना जंक्शन से सुबह 10 बजे रवाना होगी और रात 11:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी. यह सेवा मंगलवार, गुरुवार और रविवार को उपलब्ध रहेगी.

त्योहारों में यात्रियों को मिलेगी राहत

दिवाली और छठ पूजा के समय बिहार जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों की संख्या काफी बढ़ जाती है. ऐसे में वंदे भारत स्पेशल के संचालन से दिल्ली-पटना रूट पर अतिरिक्त सीटें उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी. यात्रियों को सलाह दी जाती है कि टिकट बुक करने से पहले रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर ट्रेन का शेड्यूल और सीटों की उपलब्धता जरूर जांच लें.

पहले भी चलेंगे दो विशेष फेरे

नियमित सेवा शुरू होने से पहले रेलवे इस ट्रेन के दो अतिरिक्त फेरे भी संचालित करेगा. दिल्ली से ट्रेन 16 और 18 अक्टूबर को चलेगी, जबकि पटना से वापसी की यात्रा 17 और 19 अक्टूबर को निर्धारित की गई थी.

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