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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीक्या नोएडा एयरपोर्ट रुककर चलेगी दिल्ली-पटना बुलेट ट्रेन? रूट को लेकर सामने आया NHSRCL का प्रपोजल

क्या नोएडा एयरपोर्ट रुककर चलेगी दिल्ली-पटना बुलेट ट्रेन? रूट को लेकर सामने आया NHSRCL का प्रपोजल

Bullet Train: दिल्ली और पटना के बीच बुलेट ट्रेन चलने से दोनों शहरों के बीच की दूरी सिमटकर सिर्फ 4 घंटे 41 मिनट रह जाएगी. उसके आगे ट्रेन पटना से सिलीगुड़ी तक का सफर तय करेगी.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 08 Jul 2026 02:26 PM (IST)
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Delhi-Patna Bullet Train: दिल्ली और पटना के बीच बुलेट ट्रेन चलने का इंतजार लोगों को बेसब्री से है क्योंकि इससे दोनों शहरों के बीच सफर तय करने में 5 घंटे से भी कम का वक्त लगेगा. इसे लेकर लोगों के मन में कई सवाल होंगे, जिनमें से सबसे अहम है कि यह बीच रास्ते किन स्टेशनों को कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ेगी. नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) के प्रपोजल के मुताबिक, इस हाई-स्पीड कॉरिडोर में एक अंडरग्राउंड स्टेशन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास तैयार किया जा रहा है. इससे बिहार और दिल्ली से सफर करने वाले लोगों को नोएडा एयरपोर्ट तक के लिए डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाएगी.

किन स्टेशनों से होकर चलेगी ट्रेन? 

यह ट्रेन चार राज्यों से होकर चलेगी-  सफर की शुरुआत दिल्ली से होगी. फिर उत्तर प्रदेश के कई बड़े शहरों से होते हुए बिहार में इसकी एंट्री होगी और सफर का आखिरी पड़ाव पश्चिम बंगाल का सिलीगुड़ी स्टेशन होगा. उम्मीद जताई जा रही है कि यह ट्रेन दिल्ली, नोएडा, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट/जेवर एयरपोर्ट, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, लखनऊ, अयोध्या, रायबरेली, प्रयागराज और वाराणसी को आपस में कनेक्ट करेगी. बजट 2026-27 में  वाराणसी-सिलीगुड़ी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा हुई थी, जो वाराणसी, पटना, बिहार के कई शहरों (बक्सर, आरा, बेगूसराय, कटिहार) और सिलीगुड़ी को आपस में कनेक्ट करेगी.

कब तक कर सकेंगे दिल्ली-पटना बुलेट ट्रेन में सफर? 

दिल्ली-पटना बुलेट ट्रेन को लेकर निर्माण कार्य की शुरुआत 2030 के आसपास होने की उम्मीद है. मौजूदा समय में यह प्रोजेक्ट शुरुआती चरण में हैं, जिसमें प्लानिंग से लेकर हवाई सर्वेक्षण (Aerial Survey), डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) जैसी चीजें शामिल हैं. बुलेट ट्रेन के शुरू होने से बेशक यात्रियों को सफर में आसानी होगी, उन्हें बेहतर और तेज कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे आगे आने वाले समय में कारोबार-उद्योग और पर्यटन को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा. दिल्ली से सिलीगुड़ी तक इस ट्रैक की कुल लंबाई 1000- 1100 किलोमीटर के बीच होगी. 

ये भी पढ़ें:

Railway Rules: रेलवे ट्रैक पार करने की गलती पड़ सकती है महंगी, जानें कितना है जुर्माना और क्या है नियम 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 08 Jul 2026 02:16 PM (IST)
Tags :
NOIDA Delhi-Patna Bullet Train
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