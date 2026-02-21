Namo Bharat: 22 फरवरी से सराय काले खां से बेगमपुल तक चलेगी दिल्ली-मेरठ नमो भारत, जानें कितने में मिलेगा टिकट
Delhi-Meerut Namo Bharat Train Fare: 22 फरवरी से सराय काले खां से बेगमपुल तक नमो भारत सेवा शुरू. दिल्ली से मेरठ का सफर अब तेज और आसान होगा. टिकट की कीमत को लेकर क्या अपडेट है जान लें.
Delhi-Meerut Namo Bharat Train: दिल्ली से मेरठ के बीच सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर है. 22 फरवरी से सराय काले खां से बेगमपुल तक नमो भारत ट्रेन की सेवा शुरू होने जा रही है. करीब 70 किलोमीटर की दूरी अब महज 40 मिनट में पूरी की जा सकेगी. यह कॉरिडोर दिल्ली और मेरठ के बीच रोजाना आने-जाने वाले हजारों यात्रियों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है.
अभी तक जहां सड़क रूट से ढाई से तीन घंटे लग जाते थे. वहीं अब यात्रा एक तिहाई समय में पूरी होगी. मेडिकल, नौकरी और पढ़ाई के लिए दिल्ली आने वाले लोगों को सीधा फायदा मिलेगा. जान लें कितना होगा किराया.
22 फरवरी को उद्घाटन
22 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे. इसके साथ ही सराय काले खां से मोदीपुरम तक पूरा दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर जनता के लिए खोल दिया जाएगा. इस प्रोजेक्ट को विकसित करने वाली नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने बेगमपुल तक सफल ट्रायल रन भी पूरा कर लिया है.
ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से चली और लगभग 39 मिनट में दूरी तय की. कॉरिडोर की कुल लंबाई करीब 80 किलोमीटर है. जिसे 55 मिनट में कवर किया जा सकेगा. 2019 में रखी गई नींव के बाद अब यह प्रोजेक्ट पूरी तरह तैयार है और यात्रियों के लिए नई रफ्तार लेकर आ रहा है.
अब मिलेगा सीधा कनेक्शन
दिल्ली मेरठ नमो कॉरिडोर का लगभग 55 किलोमीटर हिस्सा पहले से चालू है. न्यू अशोक नगर से मेरठ साउथ तक ट्रेनें पहले ही दौड़ रही हैं. अब सराय काले खां से न्यू अशोक नगर तक करीब पांच किलोमीटर का हिस्सा और मेरठ साउथ से मोदीपुरम के बीच करीब 21 किलोमीटर का सेक्शन भी ऑपरेशन के लिए तैयार है. इससे पूरी लाइन एक साथ जुड़ जाएगी.
सराय काले खां से बेगमपुल तक सीधा सफर मुमकिन हो सकेगा. खास बात यह है कि मेरठ के लोगों को अब दिल्ली आने में पहले के मुकाबले काफी कम समय लगेगा. रोजाना आने जाने वाले यात्रियों को हर दिन घंटों की बचत होगी.
किराया कितना होगा?
अब सबसे बड़ा सवाल किराये को लेकर है. सराय काले खां से बेगमपुल तक का टिकट कितना होगा. इसे लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. किराया तय करने की प्रोसेस अंतिम चरण में बताई जा रही है. माना जा रहा है कि दूरी और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किराया तय किया जाएगा. चूंकि यह हाई स्पीड और आधुनिक रैपिड रेल सेवा है. इसलिए किराया पारंपरिक ट्रेनों से अलग हो सकता है. फिलहाल यात्रियों को टिकट कीमत जानने के लिए आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा.
