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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीदिल्ली वालों के लिए बड़ी खबर, 31 दिसंबर तक बढ़ी प्रॉपर्टी टैक्स छूट की डेडलाइन

दिल्ली वालों के लिए बड़ी खबर, 31 दिसंबर तक बढ़ी प्रॉपर्टी टैक्स छूट की डेडलाइन

दिल्ली नगर निगम ने सुनीयो 2.0 योजना के तहत बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2026 कर दी है. पात्र करदाताओं को ब्याज और जुर्माने में पूरी छूट मिलेगी.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 16 Oct 2026 04:45 PM (IST)
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अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपके घर, दुकान या दूसरी संपत्ति का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, तो आपके लिए राहत की खबर है. दिल्ली नगर निगम (MCD) ने सुनीयो 2.0 माफी योजना के तहत टैक्स जमा करने की डेडलाइन 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 कर दी है. इससे बकाया टैक्स चुकाने और ब्याज व जुर्माना से राहत पाने के लिए लोगों को तीन महीने का अतिरिक्त समय मिल गया है.

इस योजना के तहत पात्र प्रॉपर्टी मालिकों को तय अवधि का मूल प्रॉपर्टी टैक्स जमा करना होगा. इसके बदले में उन्हें ब्याज और जुर्माना में 100% छूट मिलेगी. ऐसे में अगर आप भी इस छूट का फायदा उठाना चाहते हैं, तो समय सीमा से पहले अपनी संपत्ति का रिकॉर्ड जांचकर जरूरी भुगतान कर दें.

क्या है SUNIYO 2.0 योजना?

SUNIYO 2.0 यानी प्रॉपर्टी टैक्स निपटान योजना 2.0 एमसीडी की एकमुश्त संपत्ति कर माफी योजना है. इसके तहत करदाताओं को वित्तीय वर्ष 2025-26 और उससे पहले के पांच साल यानी 2020-21 से 2024-25 तक का मूल संपत्ति कर जमा करना होगा. इन छह वित्तीय वर्षों के लिए ब्याज और जुर्माने पर 100% छूट मिलेगी. वहीं, वित्तीय वर्ष 2020-21 से पहले के बकाया मूल टैक्स, ब्याज और जुर्माने को भी योजना की शर्तों के मुताबिक माफ किया जाएगा.

किन लोगों को मिलेगा योजना का फायदा?

  • जिन संपत्ति मालिकों ने कई सालों से प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं किया है.
  • जिन्होंने अनियमित रूप से या कम टैक्स का भुगतान किया है.
  • जिनके प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़े मामले लंबित हैं.
  • जिनकी संपत्ति या बैंक खाते की जब्ती से जुड़ी कार्रवाई चल रही है.

SUNIYO 2.0 के तहत छूट पाने के लिए कैसे करें आवेदन?

  • सबसे पहले MCD के आधिकारिक प्रॉपर्टी टैक्स पोर्टल पर जाएं.
  • अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या यूनिक प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन कोड (UPIC) की मदद से आईडी लॉग इन करें.
  • अपनी संपत्ति का रिकॉर्ड जांचें और स्व-मूल्यांकन संपत्ति कर रिटर्न (SAPTR) दाखिल करें.
  • वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2020-21 से 2024-25 तक के पांच वर्षों का मूल संपत्ति कर जमा करें.
  • पेमेंट के बाद पोर्टल से टैक्स की रसीद और छूट प्रमाणपत्र प्राप्त करें.

प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख क्या है?

दिल्ली नगर निगम ने SUNIYO 2.0 योजना के तहत बकाया संपत्ति कर जमा करने की समय सीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 कर दी है. ऐसे में पात्र संपत्ति मालिकों के पास पुराने बकाये का निपटान करने और ब्याज-जुर्माने से फिलहाल राहत पाने का मौका है.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है. जेबा यूटिलिटी की खबरों की एक्सपर्ट हैं
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Published at : 16 Oct 2026 04:45 PM (IST)
Tags :
Delhi Property Tax SUNIYO 2.0 Scheme
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