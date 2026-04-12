दिल्ली जल बोर्ड के नाम पर खाली न हो जाएं बैंक खाता, ठगों से सावधान, पेमेंट से पहले रहें अलर्ट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom दिल्ली जल बोर्ड के नाम से फर्जी कॉल, SMS भेजे जा रहे हैं।

ठग तुरंत बिल भुगतान और कनेक्शन काटने की धमकी देते हैं।

संदिग्ध कॉल की शिकायत साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर करें।

अनजान लिंक पर क्लिक न करें, बैंक डिटेल साझा न करें।

Delhi Jal Board Scam: आजकल ठग नए-नए तरीके अपनाकर लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं. दिल्ली जल बोर्ड के नाम का इस्तेमाल कर फर्जी कॉल, SMS और WhatsApp मैसेज भेजे जा रहे हैं. ऑनलाइन ठगी करने वाले तुरंत बिल भरने का दबाव बनाते है और कनेक्शन काटने की धमकी दी जाती है. ऐसे में कई लोग घबराकर जल्दबाजी में पैसे भेज देते हैं. जिसकी वजह से उनका बड़ा आर्थिक नुकसान हो जाता है. आइए जानते हैं, आखिर इन ठगों से बचाव कैसे करें?

जल बोर्ड ने दी जानकारी

विभाग ने सूचना जारी करते हुए बताया है कि उसकी ओर से जानकारी केवल आधिकारिक और विश्वसनीय माध्यमों से ही दी जाती है. इसलिए किसी भी अनजान कॉल या मैसेज पर भरोसा करने से पहले अच्छी तरह जांच करना जरूरी है, ताकि ठगी से बचा जा सके. साथ ही विभाग ने बैंकिंग और वित्तीय जानकारी देने से सतर्क रहने की बात भी कही है.

संदिग्ध कॉल या मैसेज पर तुरंत करें ये काम

दिल्ली जल बोर्ड के नाम से अगर कोई संदिग्ध कॉल या मैसेज आए, तो घबराने के बजाय तुरंत उसकी शिकायत करना एक जरूरी कदम है. इसके लिए आप साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 या आधिकारिक पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर जानकारी दे सकते हैं, ताकि समय रहते कार्रवाई हो सके.

साथ ही, ऐसे मामलों की सूचना अपने नजदीकी ZRO ऑफिस या DJB हेल्पलाइन 1916 पर भी की जा सकती है. विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी साझा करने की अपील की है. जिससे इन ठगी के मामलों को कम किया जा सके.

ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के कुछ उपाय

आजकल ऑनलाइन फ्रॉड तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ी सतर्क रहना बहुत जरूरी है. किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचना चाहिए. भले ही वह SMS, WhatsApp या ईमेल के जरिए ही क्यों न आया हो.

अगर कोई कॉल करके आपको डराए या क्राइम में फंसाने की बात कहकर पैसों की मांग करे तो घबराने की जरूरत नहीं है. पहले उसकी सच्चाई का पता लगाएं. अपनी बैंक डिटेल, OTP या पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें. इन छोटी-छोटी आदतों को अपनाकर आप इन ठगों से बच सकते हैं.

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