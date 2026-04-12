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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीदिल्ली जल बोर्ड के नाम पर खाली न हो जाएं बैंक खाता, ठगों से सावधान, पेमेंट से पहले रहें अलर्ट

दिल्ली जल बोर्ड के नाम पर खाली न हो जाएं बैंक खाता, ठगों से सावधान, पेमेंट से पहले रहें अलर्ट

Online Fraud Alert: दिल्ली जल बोर्ड के नाम पर फर्जी कॉल और मैसेज भेजकर लोगों से ठगी की जा रही है. विभाग ने लोगों से सतर्क रहने, अनजान लिंक से बचने की सलाह दी है. आइए जानते हैं, इन ठगों से बचने के उपाय

By : सुगम कुमार सिंह | Updated at : 12 Apr 2026 01:32 PM (IST)
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  • दिल्ली जल बोर्ड के नाम से फर्जी कॉल, SMS भेजे जा रहे हैं।
  • ठग तुरंत बिल भुगतान और कनेक्शन काटने की धमकी देते हैं।
  • संदिग्ध कॉल की शिकायत साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर करें।
  • अनजान लिंक पर क्लिक न करें, बैंक डिटेल साझा न करें।

Delhi Jal Board Scam: आजकल ठग नए-नए तरीके अपनाकर लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं. दिल्ली जल बोर्ड के नाम का इस्तेमाल कर फर्जी कॉल, SMS और WhatsApp मैसेज भेजे जा रहे हैं. ऑनलाइन ठगी करने वाले तुरंत बिल भरने का दबाव बनाते है और कनेक्शन काटने की धमकी दी जाती है. ऐसे में कई लोग घबराकर जल्दबाजी में पैसे भेज देते हैं. जिसकी वजह से उनका बड़ा आर्थिक नुकसान हो जाता है. आइए जानते हैं, आखिर इन ठगों से बचाव कैसे करें?

जल बोर्ड ने दी जानकारी 

विभाग ने सूचना जारी करते हुए बताया है कि उसकी ओर से जानकारी केवल आधिकारिक और विश्वसनीय माध्यमों से ही दी जाती है. इसलिए किसी भी अनजान कॉल या मैसेज पर भरोसा करने से पहले अच्छी तरह जांच करना जरूरी है, ताकि ठगी से बचा जा सके. साथ ही विभाग ने बैंकिंग और वित्तीय जानकारी देने से सतर्क रहने की बात भी कही है.

संदिग्ध कॉल या मैसेज पर तुरंत करें ये काम

दिल्ली जल बोर्ड के नाम से अगर कोई संदिग्ध कॉल या मैसेज आए, तो घबराने के बजाय तुरंत उसकी शिकायत करना एक जरूरी कदम है. इसके लिए आप साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 या आधिकारिक पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर जानकारी दे सकते हैं, ताकि समय रहते कार्रवाई हो सके.

साथ ही, ऐसे मामलों की सूचना अपने नजदीकी ZRO ऑफिस या DJB हेल्पलाइन 1916 पर भी की जा सकती है. विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी साझा करने की अपील की है. जिससे इन ठगी के मामलों को कम किया जा सके.

ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के कुछ उपाय

आजकल ऑनलाइन फ्रॉड तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ी सतर्क रहना बहुत जरूरी है. किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचना चाहिए. भले ही वह SMS, WhatsApp या ईमेल के जरिए ही क्यों न आया हो.

अगर कोई कॉल करके आपको डराए या क्राइम में फंसाने की बात कहकर पैसों की मांग करे तो घबराने की जरूरत नहीं है. पहले उसकी सच्चाई का पता लगाएं. अपनी बैंक डिटेल, OTP या पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें. इन छोटी-छोटी आदतों को अपनाकर आप इन ठगों से बच सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: Gold Silver Price: सोने-चांदी की कीमत आज घटी या बढ़ी? जानिए इन्हें खरीदने के लिए कितना करना होगा खर्च

 

About the author सुगम कुमार सिंह

सुगम कुमार सिंह पिछले करीब  3.5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. इस समय एबीपी लाइव में बिजनेस की खबरों पर नजर रखते हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की डिग्री प्राप्त की है.  करियर के शुरुआती दो साल उन्होंने जमशेदपुर में क्षेत्रीय पत्रकारिता करके बिताया है. जहां उन्होंने रिपोर्टिंग और न्यूज लेखन का अनुभव हासिल किया. काम के अलावा भारतीय व विश्व सिनेमा देखना और क्रिकेट खेलना रुचियों में शामिल हैं.
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Published at : 12 Apr 2026 01:32 PM (IST)
Tags :
Fraud Cyber Crime Alert Delhi Jal Board SCAM
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