हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीदिल्ली सरकार की लखपति बिटिया योजना में बच्चियों को मिलेंगे इतने रुपये, जानें कैसे करना होगा आवेदन

दिल्ली सरकार की लखपति बिटिया योजना में बच्चियों को मिलेंगे इतने रुपये, जानें कैसे करना होगा आवेदन

Lakhpati Bitiya Yojana: दिल्ली सरकार की लखपति बिटिया योजना में बेटी के जन्म से लेकर 21 साल तक फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा. जान लीजिए कैसे करना होगा योजना में आवेदन.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 14 Feb 2026 03:33 PM (IST)
Preferred Sources

Lakhpati Bitiya Yojana: देश के अलग अलग राज्यों की सरकारें अपने नागरिकों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती हैं. इनमें कुछ स्कीम खास तौर पर महिलाओं और बच्चियों को ध्यान में रखकर तैयार की जाती हैं. जिससे उन्हें शिक्षा, सुरक्षा और आर्थिक मजबूती मिल सके. 

इसी कड़ी में दिल्ली सरकार ने बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए लखपति बिटिया योजना की घोषणा की है. इस पहल का मकसद सिर्फ आर्थिक सहायता देना नहीं. बल्कि जन्म से ही बेटी के भविष्य को सुरक्षित करना है. जिससे वह आगे चलकर आत्मनिर्भर बन सके. जान लीजिए योजना में कैसे कर सकते हैं आवेदन.

ऐसे दी जाएगी मदद

दिल्ली सरकार की इस योजना में रकम एक साथ नहीं दी जाएगी. बल्कि जन्म के बाद पढ़ाई के दौरान अलग-अलग स्टेज पर आर्थिक सहयोग मिलेगा. जन्म के वक्त 11 हजार रुपये जमा किए जाएंगे. पहली, छठी और नौवीं कक्षा में एडमिशन पर 5 हजार रुपये मिलेंगे. दसवीं पास करने पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और बारहवीं में दाखिले पर भी सहायता मिलेगी. ग्रेजुएशन या डिप्लोमा के दौरान 20 हजार रुपये किस्तों में दिए जाएंगे. 21 साल की उम्र पूरी करने या उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद करीब 1 लाख रुपये ब्याज सहित सीधे बेटी के बैंक खाते में डीबीटी के जरिए ट्रांसफर किए जाएंगे. 

यह भी पढ़ें: दिल्ली में अब किस परिवार का बनेगा राशन कार्ड? ये शर्तें नहीं मानीं तो नहीं होगा फायदा

इन्हीं बच्चियों को मिलेगा लाभ

इस योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जो कम से कम तीन वर्षों से दिल्ली में निवास कर रहे हों. बेटी का जन्म दिल्ली में रजिस्टर्ड होना जरूरी है. माता पिता या अभिभावक के पास आधार कार्ड और एक्टिव बैंक अकाउंट होना जरूरी है. परिवार की सालाना इनकम 1.20 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. एक परिवार की अधिकतम दो बेटियां ही इस योजना के तहत शामिल की जाएंगी. अगर बताई गए एकेडिमिक टर्म्स पूरे नहीं होते है. तो जमा की गई राशि वापस ली जा सकती है.

यह भी पढ़ें: मेट्रो से 3 किमी दूर सिर्फ 11.51 लाख में मिल रहा DDA का फ्लैट, ऐसे करा सकते हैं बुकिंग

आवेदन कैसे करना होगा?

दिल्ली सरकार की यह योजना राज्य 1 अप्रैल से लागू की जाएगी. इसके लिए आवेदन प्रोसेस फिलहाल शुरू नहीं हुई है. लेकिन सरकार जल्द ही इसके लिए एक अलग डिजिटल पोर्टल लॉन्च करेगी. आवेदन तय टाइम लिमिट के अंदर ऑनलाइन करना होगा. जो परिवार पात्र हैं वह जन्म प्रमाण पत्र, आधार और बैंक अकाउंट डिटेल्स तैयार रखें. जिससे जैसे ही पोर्टल खुले तुरंत आवेदन कर सकें.

यह भी पढ़ें: सराय काले खां से कब चलने लगेगी रैपिड रेल, मेरठ जाने वालों को कब से मिलेगी राहत?

Published at : 14 Feb 2026 03:33 PM (IST)
Tags :
Utility News Delhi Government Schemes For Women Lakhpati Bitiya Yojana
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कोलकाता एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, रोक लिया गया विमान, टॉयलेट से मिला लेटर
कोलकाता एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, रोक लिया गया विमान, टॉयलेट से मिला लेटर
महाराष्ट्र
'BCCI में अगर थोड़ा भी राष्ट्रवाद या देशभक्ति बची है तो...', भारत-पाक मैच पर वारिस पठान का बड़ा बयान
'BCCI में अगर थोड़ा भी राष्ट्रवाद या देशभक्ति बची है तो...', भारत-पाक मैच पर वारिस पठान का बड़ा बयान
क्रिकेट
आयरलैंड की 'विराट' जीत, दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाकर 96 रनों से जीता मैच; लोर्कन टकर के बाद जोशुआ लिटिल चमके
आयरलैंड की 'विराट' जीत, दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाकर 96 रनों से जीता मैच
बॉलीवुड
क्या ऋतिक रोशन ने ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह को किया रिप्लेस? ‘वॉर 2’ एक्टर ने रुमर्स पर तोड़ी चुप्पी, बताया सारा सच
क्या ऋतिक रोशन ने ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह को किया रिप्लेस? ‘वॉर 2’ एक्टर ने बताया सच
Advertisement

वीडियोज

Adiyogi के सामने Sadhguru की महाशिवरात्रि की सबसे बड़ी तैयारी!
Udyog Bhawan Name Change: 'उद्योग भवन' स्टेशन का रातों-रात क्यों बदला नाम? | DMRC | Sewa Teerth
मैनहोल हादसों और यमुना सफाई पर CM का रोडमैप..Rekha Gupta का विस्फोटक इंटरव्यू | Delhi CM Exclusive
Donald Trump Action: ड्रग तस्करी के खिलाफ एक्शन, बीच समंदर नाव पर बरसाए बम | Breaking
CM Siddaramaiah के कार्यक्रम के दौरान फोड़े गए पटाखे, लगी आग | Breaking | Karnataka News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कोलकाता एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, रोक लिया गया विमान, टॉयलेट से मिला लेटर
कोलकाता एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, रोक लिया गया विमान, टॉयलेट से मिला लेटर
महाराष्ट्र
'BCCI में अगर थोड़ा भी राष्ट्रवाद या देशभक्ति बची है तो...', भारत-पाक मैच पर वारिस पठान का बड़ा बयान
'BCCI में अगर थोड़ा भी राष्ट्रवाद या देशभक्ति बची है तो...', भारत-पाक मैच पर वारिस पठान का बड़ा बयान
क्रिकेट
आयरलैंड की 'विराट' जीत, दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाकर 96 रनों से जीता मैच; लोर्कन टकर के बाद जोशुआ लिटिल चमके
आयरलैंड की 'विराट' जीत, दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाकर 96 रनों से जीता मैच
बॉलीवुड
क्या ऋतिक रोशन ने ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह को किया रिप्लेस? ‘वॉर 2’ एक्टर ने रुमर्स पर तोड़ी चुप्पी, बताया सारा सच
क्या ऋतिक रोशन ने ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह को किया रिप्लेस? ‘वॉर 2’ एक्टर ने बताया सच
विश्व
कौन हैं किम जू ऐ? नॉर्थ कोरिया की चौथी पीढ़ी की नेता बनने को तैयार, जानें क्या है किम जोंग उन से रिश्ता
कौन हैं किम जू ऐ? नॉर्थ कोरिया की चौथी पीढ़ी की नेता बनने को तैयार, क्या है किम जोंग उन से रिश्ता
विश्व
बांग्लादेश चुनाव में कितने हिंदू उम्मीदवारों ने हासिल की जीत? किस पार्टी से है नाता, जानें सब कुछ
बांग्लादेश चुनाव में कितने हिंदू उम्मीदवारों ने हासिल की जीत? किस पार्टी से है नाता, जानें सब कुछ
यूटिलिटी
दिल्ली में अब किस परिवार का बनेगा राशन कार्ड? ये शर्तें नहीं मानीं तो नहीं होगा फायदा
दिल्ली में अब किस परिवार का बनेगा राशन कार्ड? ये शर्तें नहीं मानीं तो नहीं होगा फायदा
हेल्थ
RSV से हर साल 100000 बच्चों की होती है मौत, WHO के हिसाब से जानें कब लगवाएं इसकी वैक्सीन?
RSV से हर साल 100000 बच्चों की होती है मौत, WHO के हिसाब से जानें कब लगवाएं इसकी वैक्सीन?
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Embed widget