Lakhpati Bitiya Yojana: देश के अलग अलग राज्यों की सरकारें अपने नागरिकों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती हैं. इनमें कुछ स्कीम खास तौर पर महिलाओं और बच्चियों को ध्यान में रखकर तैयार की जाती हैं. जिससे उन्हें शिक्षा, सुरक्षा और आर्थिक मजबूती मिल सके.

इसी कड़ी में दिल्ली सरकार ने बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए लखपति बिटिया योजना की घोषणा की है. इस पहल का मकसद सिर्फ आर्थिक सहायता देना नहीं. बल्कि जन्म से ही बेटी के भविष्य को सुरक्षित करना है. जिससे वह आगे चलकर आत्मनिर्भर बन सके. जान लीजिए योजना में कैसे कर सकते हैं आवेदन.

ऐसे दी जाएगी मदद

दिल्ली सरकार की इस योजना में रकम एक साथ नहीं दी जाएगी. बल्कि जन्म के बाद पढ़ाई के दौरान अलग-अलग स्टेज पर आर्थिक सहयोग मिलेगा. जन्म के वक्त 11 हजार रुपये जमा किए जाएंगे. पहली, छठी और नौवीं कक्षा में एडमिशन पर 5 हजार रुपये मिलेंगे. दसवीं पास करने पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और बारहवीं में दाखिले पर भी सहायता मिलेगी. ग्रेजुएशन या डिप्लोमा के दौरान 20 हजार रुपये किस्तों में दिए जाएंगे. 21 साल की उम्र पूरी करने या उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद करीब 1 लाख रुपये ब्याज सहित सीधे बेटी के बैंक खाते में डीबीटी के जरिए ट्रांसफर किए जाएंगे.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में अब किस परिवार का बनेगा राशन कार्ड? ये शर्तें नहीं मानीं तो नहीं होगा फायदा

इन्हीं बच्चियों को मिलेगा लाभ

इस योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जो कम से कम तीन वर्षों से दिल्ली में निवास कर रहे हों. बेटी का जन्म दिल्ली में रजिस्टर्ड होना जरूरी है. माता पिता या अभिभावक के पास आधार कार्ड और एक्टिव बैंक अकाउंट होना जरूरी है. परिवार की सालाना इनकम 1.20 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. एक परिवार की अधिकतम दो बेटियां ही इस योजना के तहत शामिल की जाएंगी. अगर बताई गए एकेडिमिक टर्म्स पूरे नहीं होते है. तो जमा की गई राशि वापस ली जा सकती है.

यह भी पढ़ें: मेट्रो से 3 किमी दूर सिर्फ 11.51 लाख में मिल रहा DDA का फ्लैट, ऐसे करा सकते हैं बुकिंग

आवेदन कैसे करना होगा?

दिल्ली सरकार की यह योजना राज्य 1 अप्रैल से लागू की जाएगी. इसके लिए आवेदन प्रोसेस फिलहाल शुरू नहीं हुई है. लेकिन सरकार जल्द ही इसके लिए एक अलग डिजिटल पोर्टल लॉन्च करेगी. आवेदन तय टाइम लिमिट के अंदर ऑनलाइन करना होगा. जो परिवार पात्र हैं वह जन्म प्रमाण पत्र, आधार और बैंक अकाउंट डिटेल्स तैयार रखें. जिससे जैसे ही पोर्टल खुले तुरंत आवेदन कर सकें.

यह भी पढ़ें: सराय काले खां से कब चलने लगेगी रैपिड रेल, मेरठ जाने वालों को कब से मिलेगी राहत?