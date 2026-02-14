दिल्ली सरकार की लखपति बिटिया योजना में बच्चियों को मिलेंगे इतने रुपये, जानें कैसे करना होगा आवेदन
Lakhpati Bitiya Yojana: दिल्ली सरकार की लखपति बिटिया योजना में बेटी के जन्म से लेकर 21 साल तक फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा. जान लीजिए कैसे करना होगा योजना में आवेदन.
Lakhpati Bitiya Yojana: देश के अलग अलग राज्यों की सरकारें अपने नागरिकों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती हैं. इनमें कुछ स्कीम खास तौर पर महिलाओं और बच्चियों को ध्यान में रखकर तैयार की जाती हैं. जिससे उन्हें शिक्षा, सुरक्षा और आर्थिक मजबूती मिल सके.
इसी कड़ी में दिल्ली सरकार ने बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए लखपति बिटिया योजना की घोषणा की है. इस पहल का मकसद सिर्फ आर्थिक सहायता देना नहीं. बल्कि जन्म से ही बेटी के भविष्य को सुरक्षित करना है. जिससे वह आगे चलकर आत्मनिर्भर बन सके. जान लीजिए योजना में कैसे कर सकते हैं आवेदन.
ऐसे दी जाएगी मदद
दिल्ली सरकार की इस योजना में रकम एक साथ नहीं दी जाएगी. बल्कि जन्म के बाद पढ़ाई के दौरान अलग-अलग स्टेज पर आर्थिक सहयोग मिलेगा. जन्म के वक्त 11 हजार रुपये जमा किए जाएंगे. पहली, छठी और नौवीं कक्षा में एडमिशन पर 5 हजार रुपये मिलेंगे. दसवीं पास करने पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और बारहवीं में दाखिले पर भी सहायता मिलेगी. ग्रेजुएशन या डिप्लोमा के दौरान 20 हजार रुपये किस्तों में दिए जाएंगे. 21 साल की उम्र पूरी करने या उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद करीब 1 लाख रुपये ब्याज सहित सीधे बेटी के बैंक खाते में डीबीटी के जरिए ट्रांसफर किए जाएंगे.
इन्हीं बच्चियों को मिलेगा लाभ
इस योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जो कम से कम तीन वर्षों से दिल्ली में निवास कर रहे हों. बेटी का जन्म दिल्ली में रजिस्टर्ड होना जरूरी है. माता पिता या अभिभावक के पास आधार कार्ड और एक्टिव बैंक अकाउंट होना जरूरी है. परिवार की सालाना इनकम 1.20 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. एक परिवार की अधिकतम दो बेटियां ही इस योजना के तहत शामिल की जाएंगी. अगर बताई गए एकेडिमिक टर्म्स पूरे नहीं होते है. तो जमा की गई राशि वापस ली जा सकती है.
आवेदन कैसे करना होगा?
दिल्ली सरकार की यह योजना राज्य 1 अप्रैल से लागू की जाएगी. इसके लिए आवेदन प्रोसेस फिलहाल शुरू नहीं हुई है. लेकिन सरकार जल्द ही इसके लिए एक अलग डिजिटल पोर्टल लॉन्च करेगी. आवेदन तय टाइम लिमिट के अंदर ऑनलाइन करना होगा. जो परिवार पात्र हैं वह जन्म प्रमाण पत्र, आधार और बैंक अकाउंट डिटेल्स तैयार रखें. जिससे जैसे ही पोर्टल खुले तुरंत आवेदन कर सकें.
