इन महिलाओं के खाते में हर महीने 2500 रुपये डालती है दिल्ली सरकार, जानें कौन उठा सकता है लाभ

आज के समय में बहुत-सी महिलाएं ऐसी हैं जो किसी कारणवश अकेले जीवन जी रही हैं. किसी के पति का देहांत हो चुका है, कोई तलाकशुदा है, कोई पति से अलग रहती है या फिर किसी तरह का सहारा नहीं है. ऐसी महिलाओं के लिए रोजमर्रा का खर्च चलाना आसान नहीं होता, इसी परेशानी को समझते हुए दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए एक खास पेंशन योजना शुरू की है, जिसके तहत जरूरतमंद महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है.

यह पैसा कोई लोन या कर्ज नहीं है, जिसे लौटाना पड़े. यह सरकार की ओर से दी जाने वाली सीधी सहायता है, ताकि महिलाएं अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकें और सम्मान के साथ जीवन जी सकें. अगर आपके घर, मोहल्ले या जान-पहचान में कोई महिला ऐसी है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है और अकेले जीवन जी रही है, तो यह जानकारी उसके बहुत काम आ सकती है.

योजना का नाम क्या है?

इस योजना का नाम Delhi Pension Scheme to Women in Distress है, इसे आम भाषा में विधवा पेंशन योजना, बेसहारा महिलाओं की पेंशन भी कहा जाता है. यह योजना पूरी तरह दिल्ली सरकार द्वारा चलाई जाती है.

इस योजना का उद्देश्य क्या है?

इस योजना का मुख्य मकसद उन महिलाओं की मदद करना है जो अकेले जीवन जी रही हैं, जिनकी आमदनी बहुत कम है,जो किसी दूसरे सहारे पर निर्भर नहीं रहना चाहतीं, सरकार चाहती है कि ऐसी महिलाएं अपनी जरूरतों के लिए किसी पर बोझ न बनें और उन्हें हर महीने एक तय रकम मिलती रहे.

किन महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये मिल सकते हैं?

इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं. जैसे महिला की उम्र 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए, महिला विधवा, तलाकशुदा, पति से अलग रहने वाली, छोड़ी गई या पूरी तरह बेसहारा हो, महिला कम से कम पिछले 5 साल से दिल्ली की निवासी हो, महिला की सालाना आय 1 लाख रुपये से कम हो, आय में किराया, ब्याज, खेती या कोई भी कमाई शामिल मानी जाएगी, महिला को पहले से किसी दूसरी सरकारी पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा हो. अगर ये सभी शर्तें पूरी होती हैं, तो महिला इस योजना के लिए आवेदन कर सकती है.

आधार और बैंक खाते से जुड़ी जरूरी बातें

इस योजना का पैसा सीधे महिला के बैंक खाते में आता है, इसलिए महिला के पास आधार कार्ड होना जरूरी है, बैंक खाता सिर्फ महिला के नाम पर होना चाहिए (जॉइंट अकाउंट मान्य नहीं), बैंक खाता दिल्ली के किसी बैंक में होना चाहिए, बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए.

इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

1. इस योजना के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन किया जाता है. जिसके लिए दिल्ली सरकार के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाएं.

2. सबसे पहले पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करें.

3. लॉगिन करने के बाद Women in Distress Pension Scheme का फॉर्म खोलें.

4. फॉर्म में सभी जरूरी जानकारी भरें.

5. मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें.

6. फॉर्म सबमिट करने के बाद उसकी रसीद संभालकर रखें.

7. आवेदन की जांच पूरी होने के बाद, अगर सभी जानकारी सही पाई जाती है तो महिला के बैंक खाते में हर महीने 2500 रुपये सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे.

