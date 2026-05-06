Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom एक साल में 5 बार नियम तोड़ने पर DL सस्पेंड होगा।

Delhi Traffic Rule Break News: दिल्ली की सड़कों पर अगर आप रोजाना गाड़ी चलाते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. ट्रैफिक चालान को लेकर अब कुछ नए नियम लागू किए गए हैं, जिन्हें भूलकर भी नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है.

दिल्ली सरकार ने ट्रैफिक व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए नए नियम लागू किए हैं. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में लागू किए गए इन नियमों का मकसद ट्रैफिक सिस्टम को और ज्यादा बेहतर बनाना है, ताकि नियमों का पालन बेहतर तरीके से हो सके और लोगों को टाइम रहते चालान से जुड़ी जानकारी मिल सके.

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1. 45 दिनों के अंदर चालान का निपटारा जरूरी

नए नियमों की बात करें तो अगर आपकी गाड़ी पर चालान है तो उसका निपटारा 45 दिनों के अंदर करना होगा. अगर नहीं किया तो कार्रवाई हो सकती है.

2.देरी पर DL और RC सेवाएं रुक सकती हैं

वहीं अगर आपने समय पर चालान का भुगतान या फिर समाधान नहीं किया तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी की रजिस्ट्रेशन से जुड़ी सेवाएं अस्थायी रूप से रोकी जा सकती हैं.

3. समय पर चुनौती नहीं दी तो चालान स्वीकार माना जाएगा

अगर गाड़ी का ड्राइवर तय समय के अंदर चालान को चुनौती नहीं देता तो सिस्टम इसे स्वतः स्वीकार मान लेगा.

4. पहले ऑनलाइन चुनौती देने का मिलेगा मौका

नए सिस्टम के तहत सबसे पहले गाड़ी के ड्राइवरको चालान के खिलाफ ऑनलाइन चुनौती देने का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन अगर मामला वहां हल नहीं होता है, तभी कोर्ट जाने का ऑप्शन रहेगा.

5. बार-बार तोड़ा नियम तो होगी कार्रवाई

अगर कोई वाहन चालक एक साल के अंदर 5 बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है.

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दिल्ली सरकार का कहना है कि इन नए नियमों से ट्रैफिक व्यवस्था पहले से ज्यादा व्यवस्थित और जवाबदेही बनेगी. इसके साथ ही सड़क सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी.