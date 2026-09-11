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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीसील हुई दुकान में आपकी ज्वैलरी फंस जाए तो ग्राहकों के अधिकार क्या होते हैं?

सील हुई दुकान में आपकी ज्वैलरी फंस जाए तो ग्राहकों के अधिकार क्या होते हैं?

अगर आपकी ज्वैलरी भी किसी दुकान पर रखी है और दुकान सील हो गई है, तो यह खबर आपके काम की है. ऐसे में सोना-चांदी वापस पाने के लिए दस्तावेज संभालना और अधिकारियों से संपर्क करना जरूरी है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 11 Sep 2026 07:27 PM (IST)
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अगर आपने अपनी ज्वैलरी किसी शॉप पर मरम्मत, सफाई, हॉलमार्क या किसी दूसरे काम के लिए छोड़ी है, और अचानक दुकान सील हो जाए, तो जाहिर तौर पर चिंता बढ़ जाती है. ऐसा ही एक मामला दिल्ली के चांदनी चौक स्थित कूचा महाजनी इलाके में सामने आया, जहां MCD ने 10 सितंबर को गहनों और बुलियन का बिजनेस करने वाली 56 दुकानों को सील कर दिया. बड़ी बात यह कि इस दुकानों के अंदर बड़ी मात्रा में सोना-चांदी और ग्राहकों के कीमती जेवर भी रखे हुए थे. 

ऐसे में दुकानदारों के साथ उन ग्राहकों की चिंता भी बढ़ गई है, जिनकी ज्वैलरी दुकान के अंदर रखी हुई है. दुकान सील होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि अंदर रखा ग्राहक का सामान कब और कैसे वापस मिलेगा. 

दुकान सील होने पर आपकी ज्वैलरी का क्या होगा?

किसी कारण दुकान सील होने के बाद भी वहां रखा आपका सोना या जेवर आपकी ही संपत्ति रहता है. क्योंकि दुकान पर कारवाई होने का मतलब यह नहीं है कि प्रशासन सीधे ग्राहकों की ज्वैलरी को अपना सामान मान सकता है. अगर आपका ज्वैलरी किसी गैरकानूनी गतिविधि से जुड़ी नहीं है, तो सिर्फ दुकान सील होने की वजह से आपका मालिकाना हक खत्म नहीं होता. हालांकि, ज्वैलरी पर अपना दावा साबित करने के लिए आपके पास उससे जुड़े डॉक्युमेंट और रिकॉर्ड होना बेहद जरूरी है.  

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ज्वैलरी वापस लेने के लिए कौन-से सबूत रखें?

  • ज्वैलरी का खरीद बिल या पुरानी रसीद को संभालकर रखें.
  • अगर ज्वैलरी को मरम्मत या सफाई के लिए दिया है, तो जॉब-वर्क स्लिप या रसीद जरूर रखें.
  • दुकान से मिली कोई टोकन या सामान जमा करने की पर्ची भी संभालकर रखें.
  • हॉलमार्क, वजन या गहने की पहचान से जुड़े डॉक्युमेंट भी संभाल कर रखें.

सील दुकान में ज्वैलरी फंस जाए तो क्या करें?

अगर आपकी ज्वैलरी किसी सील दुकान के अंदर फंस गई है, तो खुद सील तोड़कर सामान निकालने की कोशिश बिल्कुल न करें. इसके बजाय सबसे पहले आप दुकानदार से संपर्क करके मामले की पूरी जानकारी लें. इसके बाद जरूरत पड़ने पर स्थानीय प्रशासन, पुलिस या संबंधित MCD अधिकारी की पास लिखित शिकायत या आवेदन दिया जा सकता है. 

क्या सेफ है आपकी सोना-चांदी वाली दुकान?

दुकान सील होने के बाद आमतौर पर सोना-चांदी परिसर प्रशासनिक निगरानी में रहता है, इसलिए ग्राहक के ज्वैलरी को लेकर काफी सुरक्षा की व्यवस्था रहती है. लेकिन काफी लंबे समय तक दुकान बंद रहने से ग्राहक अपने जेवर तक पहुंच नहीं पाता और परेशानी बढ़ सकती है. 

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 11 Sep 2026 07:27 PM (IST)
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