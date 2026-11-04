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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीदिल्ली रेलवे स्टेशनों पर तैनात 1300 RPF जवाब, त्यौहारों को देखते हुए बढ़ाई सुरक्षा

दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर तैनात 1300 RPF जवाब, त्यौहारों को देखते हुए बढ़ाई सुरक्षा

त्योहारों के समय पर दिल्ली में सुरक्षा की दृष्टि से कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं. इसी के चलते राजधानी के अलग- अलग रेलवे स्टेशनों पर करीब 1300 अतिरिक्त RPF के जवानों को तैनात किया गया है.

Written By : अहमद बिलाल |  Updated at : 04 Nov 2026 10:36 PM (IST)
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दीपावली का त्यौहार आने वाला है, ऐसे में दिल्ली में रहने वाले प्रवासी यानी छात्र या नौकरी करने वाले लोग अपने- अपने घरों की ओर निकलेंगे. इस दौरान ट्रेनों में भयंकर भीड़ होने वाली है. ऐसे में रेलवे और पुलिस महकमे ने सुरक्षा की दृष्टि से इंतजाम भी करना शुरू कर दिए हैं. तो वहीं दीपावली के बाद छठ भी है तो ऐसे में आने- जाने वालों की संख्या ज्यादा ही रहने वाली है.

दरअसल त्यौहारों के दौरान घर जाने वाले यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने दिल्ली के बड़े रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए हैं. यात्रियों की सुरक्षा और स्टेशन पर भीड़ को संभालने के लिए रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के 1300 अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है.

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2040 जवान संभालेंगे जिम्मेदारी
इस तरह अब कुल 2040 RPF जवान सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. उत्तर रेलवे ने नई दिल्ली, आनंद विहार, पुरानी दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर खास इंतजाम किए हैं. इन स्टेशनों पर यात्रियों की ज्यादा भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं, ताकि स्टेशन पर आने-जाने वाले यात्रियों को परेशानी न हो और भीड़ को आसानी से संभाला जा सके.

रेलवे के मुताबिक, RPF के जवान 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात रहेंगे. किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि या अप्रिय घटना पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी. साथ ही, जरूरत पड़ने पर यात्रियों को मौके पर ही मदद भी दी जाएगी.

यात्रियों से भी किया निवेदन
उत्तर रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वो यात्रा के दौरान सुरक्षा नियमों का ध्यान रखें. अगर स्टेशन या ट्रेन में कोई संदिग्ध सामान या गतिविधि नजर आती है, तो तुरंत वहां मौजूद RPF जवानों को इसकी जानकारी दें. रेलवे का कहना है कि त्यौहारों के दौरान यात्रियों की सुरक्षा और उनकी यात्रा को आसान बनाने के लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है.

ये भी पढ़ें: टर्म इंश्योरेंस खरीदते समय बीमारी छिपाने पर क्या हो सकता है?

Published at : 04 Nov 2026 10:35 PM (IST)
Tags :
RPF Delhi Security
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