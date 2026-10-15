बिना FASTag वाली गाड़ियों को कहां मिलेगी सीधी एंट्री? NHAI ने बैंकों से की बात

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom NHAI ने बैंकों को फास्टैग केवल भुगतान हेतु उपयोग के निर्देश दिए।

अक्सर लोग रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट तक अपने रिश्तेदारों या दोस्तों को छोड़ने या फिर लेने जाते हैं. ऐसे में अगर आप भी दिल्ली एयरपोर्ट पर किसी को लेने या छोड़ने जाते हैं तो यह खबर आपके लिए है. दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 की अरावल लेन में FASTag से जुड़ी दिक्कत सामने आई है.

दरअसल, टर्मिनल-3 की अराइवल लेन में ऐसी गाड़ियों की एंट्री में परेशानी हो रही थी, जिन पर फास्टैग एक्टिव नहीं है या फिर उसमें पर्याप्त बैलेंस नहीं है. लेकिन इस बीच इसी समस्या को देखते हुए NHAI यानी National Highways Authority of India ने एयरपोर्ट की पार्किंग व्यवस्था से जुड़े बैंकों से बात की और जरूरी निर्देश भी दिए.

बिना FASTag के कहां मिलेगी एंट्री?

शिकायतों के मुताबिक, टर्मिनल-3 की अराइवर लेन में सिर्फ ऐसी ही गाड़ियों को जाने दिया जाता था, जिस पर फास्टैग एक्टिव था. अहम सवाल ये है कि जिन गाड़ियों पर फास्टैग एक्टिव नहीं था तो उन गाड़ियों को कहां भेजा जा रहा था?

बिना FASTag गाड़ियों को कहां भेजा गया?

बड़ी बात ये है कि जिन गाड़ियों पर फास्टैग एक्टिव नहीं था तो ऐसे वाहनों को मल्टी लेवर कार पार्किंग की तरफ भेजा जा रहा था. इसकी वजह से कई लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था.

NHAI ने बैंकों से की बात

इस मामले पर NHAI ने कहा कि फास्टैग का इस्तेमाल टोल प्लाजा पर पैसे चुकाने के लिए किया जाना चाहिए. फास्टैग का उपयोग गाड़ियों को एंट्री देने से रोकने के लिए नहीं किया जाना चाहिए.

अराइवल लेन में रुकने पर लगता है चार्ज?

हां, अगर दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 पर अगर कोई गाड़ी से किसी को छोड़ने या लेने जाता है और 8 मिनट से ज्यादा रुकता है तो उसे तय चार्ज देना पड़ेगा. यानी 8 मिनट तक के लिए छूट है, लेकिन 8 मिनट के बाद चार्ज लागू किया जाता है. ऐसे में जिन गाड़ियों पर फास्टैग एक्टिव नहीं होने पर दूसरी पार्किंग की ओर भेजा जाता था, जिसकी वजह से लोगों को जो 8 मिनट फ्री मिल रहे होते हैं, उसका समय खत्म हो जाता है और उन्हें फिर चार्ज देना पड़ता था.

NHAI ने बैंकों को दिए निर्देश

बता दें कि NHAI ने इसी को लेकर एयरपोर्ट पर काम कर रहे IDFC बैंक और पार्किंग से जुड़ी अन्य बैंकों से बात की और उन्होंने ये निर्देश दिए कि फास्टैग का उपयोग केवल पेमेंट के लिए करें.

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