Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीEPFO 3.0 के रोलआउट में देरी, कैब चालकों और डिलीवरी बॉयज की उम्मीदों को झटका

EPFO 3.0 के रोलआउट में देरी, कैब चालकों और डिलीवरी बॉयज की उम्मीदों को झटका

EPFO 3.0 के लागू होने में अभी एक साल का अतिरिक्त समय लगेगा. इस प्रोजेक्ट को अक्टूबर 2025 में ही मंजूरी मिल गई थी, लेकिन किसी कारणवश इसे लागू करने में अभी समय लग सकता है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 13 Oct 2026 10:47 AM (IST)
Preferred Sources

आज के इस महंगाई के दौर में बड़ी संख्या में लोग कैब और फूड डिलीवरी करके अपना घर चला रहे हैं. नौकरी करने वालों से लेकर कैब और डिलीवरी करने वालों तक, भविष्य के लिए सेविंग करना जरूरी है. ऐसे में अगर आप भी कैब चलाते हैं या फिर लोगों के घरों तक सामान की डिलीवरी करते हैं तो आपके लिए एक जरूरी अपडेट है.  

EPFO 3.0 के तहत गिग वर्कर्स (डिलीवरी पार्टनर, कैब ड्राइवर) जैसे कामगारों को पेंशन और सोशल सिक्योरिटी से जोड़ने की योजना है, लेकिन बड़ी बात ये है कि अभी EPFO 3.0 को लागू होने का इंतजार करना पड़ सकता है. 

कितना समय लग सकता है?

बता दें कि EPFO 3.0 के लिए टेक्नोलॉटी पार्टनर चुनने के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी RFP तैयार किया जा रहा है. टेंडर प्रोसेस पूरा होने के बाद भी इस प्रक्रिया को पूरा होने में समय लगेगा. जानकारी के मुताबिक, इस व्यवस्था को लागू करने में लगभग एक साल लग सकता है. यानी फिलहाल इस प्रोजेक्ट के शुरू होने में देरी हो सकती है.

प्रोजक्ट को कब मिली थी मंजूरी

जानने वाली बात ये है कि EPFO 3.0 को अक्टूबर 2025 में ही मंजूरी मिल गई थी. यानी एक साल पहले ही इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई. बड़ी बात ये है कि इसे एक साल के अंदर ही लागू करने की तैयारी भी थी, लेकिन तकनीकी काम और टेंडर में देरी होने की वजह से इसे लागू होने में अभी समय लग सकता है.

फायदा किन कामगारों को मिलेगा?

दरअसल, EPFO 3.0 के तहत केवल कैब चलाने वाले या फिर डिलीवरी करने वालों की ही लाभ नहीं होगा, बल्कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करने वाले मजदूरों को भी पेंशन और सोशल सिक्योरिटी से जोड़ने की व्यवस्था है. यानी इसके लागू होने से इन कामगारों को लाभ मिल सकता है.

वहीं इनके अलावा भी असंगठित क्षेत्र के कामगारों को भी इसका लाभ मिल सकता है. लेकिन अब जब इस प्रोजेक्ट में देरी होने की बात सामने आई है तो जाहिर सी बात है कि इन सुविधाओं के लिए इन कामगारों को अभी इंतजार करना पड़ सकता है. 

बिजली बिल में गड़बड़ी पर क्या करें? शिकायत का सही तरीका यहां से करें नोट

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 13 Oct 2026 10:44 AM (IST)
Tags :
Utility News EPFO 3.0
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
बिजली बिल में गड़बड़ी पर क्या करें? शिकायत का सही तरीका यहां से करें नोट
बिजली बिल में गड़बड़ी पर क्या करें? शिकायत का सही तरीका यहां से करें नोट
यूटिलिटी
अगर 20000 है वेतन तो कितना मिलेगा पर्सनल लोन? जानें कितनी सैलरी पर कितना कर्ज मिल सकता है
अगर 20000 है वेतन तो कितना मिलेगा पर्सनल लोन? जानें कितनी सैलरी पर कितना कर्ज मिल सकता है
यूटिलिटी
क्या है Philately Passport, जिसके लिए रात भर लाइन में लगे लोग, इससे क्या होगा?
क्या है Philately Passport, जिसके लिए रात भर लाइन में लगे लोग, इससे क्या होगा?
यूटिलिटी
1 रुपए से भी कम कीमत में 10 लाख का बीमा, रेलवे के नियमों और शर्तों का सच जानिए
1 रुपए से भी कम कीमत में 10 लाख का बीमा, रेलवे के नियमों और शर्तों का सच जानिए
Advertisement

वीडियोज

सगाई के बाद... किडनैपिंग का प्लान !
विपक्षी मार्च..'शिव बारात' या 'अराजक जमात'?
Gyanesh Kumar के खिलाफ Rahul Gandhi अब क्या करेंगे?
CEC पर बवाल...अब सुप्रीम कोर्ट ही करेगा समाधान?
Gyanesh Kumar के खिलाफ Rahul Gandhi का 'तांडव'!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इंडिया गठबंधन आज करेगा बड़ा ऐलान, राहुल संग चाय पर चर्चा के बाद पीसी, जानें प्लान
इंडिया गठबंधन आज करेगा बड़ा ऐलान, राहुल संग चाय पर चर्चा के बाद पीसी, जानें प्लान
बिहार
तेजस्वी यादव का बड़ा सवाल, 'अगर ज्ञानेश कुमार सही थे तो…'
तेजस्वी यादव का बड़ा सवाल, 'अगर ज्ञानेश कुमार सही थे तो…'
इंडिया
'देशभर में जंतर-मंतर जैसी जगहें...' INDIA गठबंधन के प्रोटेस्ट पर बोले दीपके
'देशभर में जंतर-मंतर जैसी जगहें...' INDIA गठबंधन के प्रोटेस्ट पर बोले दीपके
बॉलीवुड
नॉर्थ अमेरिका में बॉलीवुड फिल्मों की धूम, 'धुरंधर 2' बनी नंबर 1, जानें- 'दृश्यम 3' को टॉप 10 लिस्ट में मिली कौन सी जगह ?
नॉर्थ अमेरिका में बॉलीवुड फिल्मों की धूम, जानें- टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट
क्रिकेट
इंग्लैंड को झटका, लंबे समय तक बाहर रहेंगे जोस बटलर? हॉस्पिटल से शेयर की तस्वीर
इंग्लैंड को झटका, लंबे समय तक बाहर रहेंगे जोस बटलर? हॉस्पिटल से शेयर की तस्वीर
विश्व
'वे सहमत हुए, क्योंकि मैंने...' रूस-यूक्रेन पीस डील को लेकर ट्रंप का बड़ा दावा
'वे सहमत हुए क्योंकि मैंने कहा...' रूस-यूक्रेन पीस डील पर बोले ट्रंप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में बारिश के बाद डेंगू ने पसारे पैर, अस्पतालों में मरीजों की कतार
लखनऊ में बारिश के बाद डेंगू ने पसारे पैर, अस्पतालों में मरीजों की कतार
इंडिया
गांधी परिवार की संपत्तियों पर रोक लगाने से HC का इनकार, ED को नहीं मिली राहत
गांधी परिवार की संपत्तियों पर रोक लगाने से HC का इनकार, ED को नहीं मिली राहत
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget