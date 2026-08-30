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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीदिल्ली में सस्ता घर खरीदना है? DDA दे रहा 25% की छूट, जानें फ्लैट की कीमत

दिल्ली में सस्ता घर खरीदना है? DDA दे रहा 25% की छूट, जानें फ्लैट की कीमत

DDA ने दिल्ली के नरेला में 1,287 HIG-MIG फ्लैटों वाली ‘नागरिक आवास योजना’ शुरू की है. खरीदारों को 25% तक छूट मिलेगी और ऑनलाइन आवंटन ‘पहले आओ, पहले पाओ’ आधार पर होगा.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 30 Aug 2026 02:52 PM (IST)
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अगर आपका भी सपना दिल्ली में अपना घर खरीदने का है, लेकिन महंगी प्रॉपर्टी की वजह से बजट बिगड़ने का डर है, तो DDA की यह नई हाउसिंग स्कीम आपके काम की हो सकती है. दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने रक्षाबंधन के मौके पर ‘नागरिक आवास योजना’ शुरुआत की है. दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने अपने आधिकारिक प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि इस योजना के तहत नीला में HIG और MIG कैटेगरी के कुल 1,287 फ्लैट बिक्री के लिए उपलब्ध कराए गए हैं. 

खास बात यह है कि इन फ्लैटों पर खरीदारों को 25% तक की छूट का फायदा मिला सकता है. हालांकि, इस फ्लैटों की बुकिंग ऑनलाइन होगी और आवंटन ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर किया जाएगा. ऐसे में  जो लोग अपनी पसंद का फ्लैट लेना चाहते हैं, उनके लिए समय पर बुकिंग करना बेहद जरूरी है.

नरेला में कहां बनाए गए हैं DDA के फ्लैट?

DDA की यह स्कीम नरेला के सेक्टर A-1 से A-4 में मौजूदा फ्लैटों के लिए है. इसमें HIG और MIG कैटेगरी के अलग-अलग आकार और कीमत वाले फ्लैट शामिल किए गए है. DDA के मुताबिक, इस योजना में शामिल फ्लैट पहले से तैयार है. यानी अगर आप फ्लैट खरीदते हैं, तो खरीदारी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको इस फ्लैट में शिफ्ट किया जा सकता है. 

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HIG फ्लैट की कीमत कितनी है?

  • पॉकेट-3: 230 फ्लैट, कीमत करीब 1 करोड़ रुपये प्रति फ्लैट.
  • पॉकेट-4: 267 फ्लैट, कीमत करीब 96.86 लाख रुपये प्रति फ्लैट.

MIG फ्लैट की कीमत कितनी है?

  • पॉकेट-3: 386 फ्लैट, कीमत करीब 73.02 लाख रुपये प्रति फ्लैट.
  • पॉकेट-2: 404 फ्लैट, कीमत करीब 73.71 लाख रुपये प्रति फ्लैट. 

नरेला में कैसी है कनेक्टिविटी?

  • DDA ने इन फ्लैटों के प्रचार में बताया कि नरेला में आने वाले समय में बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधाओं से जुड़ने वाला इलाका है. 
  • सेक्टर A-4 में प्रस्तावित मेट्रो स्टेशन करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर बताया गया है.
  • प्रस्तावित नरेला RRTS स्टेशन करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है.
  • 100 मीटर रोड और सिटी कैनाल रोड करीब 500 मीटर की दूरी पर बताए गए हैं.
  • नरेला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स करीब 1 किलोमीटर ही दूर है.
  • प्रस्तावित मल्टी-स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स करीब 9 किलोमीटर की दूरी पर है.

कैसे होगी DDA फ्लैट की बुकिंग?

'नागरिक आवास योजना' के तहत आवेदन और बुकिंग का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रखा गया है. ऐसे में अगर आप DDA की फ्लैट को खरीदना चाहते हैं, तो DDA की आधिकारिक वेबसाइट या उसके e-Services पोर्टल के जरिए आवेदन और बुकिंग कर सकते हैं. क्योंकि आवंटन ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर दिए जाएंगे, इसलिए अपनी पसंद का फ्लैट पाने के लिए समय रहते बुकिंग करना जरूरी है.

कब से शुरू हुई बुकिंग?

DDA के मुताबिक, ‘नागरिक आवास योजना’ के तहत ऑनलाइन बुकिंग 28 अगस्त 2026 को दोपहर 12 बजे से शुरू हो चुकी है. ऐसे में इस योजना से जुड़ी सहायता या जानकारी के लिए DDA की ओर से 1800110332 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है.

बुकिंग करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

  • फ्लैट की कैटेगरी, लोकेशन और उसकी कीमत को अच्छी तरह चेक कर लें.
  • डिस्काउंट लागू होने के बाद आपको अपनी रकम देनी होगी, इसकी जानकारी हासिल करें.
  • फ्लैट की लोकेशन और उसके आसपास की सुविधाओं को मौके पर खुद जाकर देखें.
  • बुकिंग और पेमेंट करने से पहले योजना की सभी शर्तें अच्छे से पढ़ लें.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 30 Aug 2026 02:52 PM (IST)
Tags :
DDA Flats DDA Housing Scheme DELHI
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