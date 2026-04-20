शादी हो गई हो या हो कुंवारी, पिता की संपत्ति में बेटी के हक को लेकर क्या कहता है नया कानून?
Property Rights: पिता की संपत्ति में बेटियों के अधिकार को लेकर अक्सर सवाल पूछा जाता हैं. 2005 के कानून के बाद बेटियों को बराबरी का हक मिला है. हालांकि कुछ स्थितियों में उन्हें हक नहीं मिलता हैं.
- 2005 के कानून से बेटियों को पिता की संपत्ति में बराबर हक मिला।
- वसीयत में पिता की स्वयं अर्जित संपत्ति पर बेटे का पूरा अधिकार।
- 9 सितंबर 2005 से पहले बंटवारा होने पर बेटी का कोई दावा नहीं।
- बिना वसीयत के, पिता की संपत्ति में बेटी का भी बराबर हिस्सा।
Daughters Property Rights: अक्सर समाज में यह सुनने को मिलता है कि बेटियां शादी के बाद अपने ससुराल चली जाती हैं, इसलिए मायके की संपत्ति में उनका हिस्सा नहीं होता है.
इसी सोच के कारण कई लोग मान लेते हैं कि पिता की संपत्ति पर सिर्फ बेटों का अधिकार होता है. लेकिन असल में कानून क्या कहता है और बेटियों को कितना हक मिलता है, यह समझना जरूरी है. आइए जानते हैं, बेटियों के संपत्ति में हक के बारे में.
कानून बदलने के बाद बेटियों को मिला बराबरी का हक
पहले के समय में नियम अलग थे. 1956 के हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत बेटियों को पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलता था. इसी वजह से लंबे समय तक संपत्ति को लेकर बेटे-बेटियों में अंतर बना रहा. हालांकि, साल 2005 में कानून में बड़ा बदलाव किया गया.
नए नियमों के तहत बेटियों को भी पिता की संपत्ति में बेटों के बराबर अधिकार दे दिया गया. अब बेटियों को बेटों की तरह ही बराबर हिस्सेदार माना जाता है और उन्हें बराबर का हक मिलता हैं.
इन मामलों में नहीं मिलता संपत्ति में अधिकार
1. अगर पिता ने खुद से कमाएं हुए संपत्ति पर वसीयत बनाया हैं. साथ ही वसीयत में पूरी संपत्ति बेटे के नाम कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में बेटी उस संपत्ति पर दावा नहीं कर सकती. वसीयत के अनुसार ही संपत्ति का बंटवारा होगा. लेकिन अगर कोई वसीयत नहीं है, तो कानून के अनुसार बेटी भी बराबर की हकदार होती है और वह पिता की संपत्ति में अपना हिस्सा मांग सकती है.
2. अगर पिता की मौत 9 सितंबर 2005 से पहले हो गई है और संपत्ति का बंटवारा भी हो चुका हैं तो, इस स्थिति में बेटी पिता की संपत्ति पर किसी तरह का क्लेम नहीं कर सकती है.
3. अगर पिता ने खुद अपनी मेहनत से कोई संपत्ति बनाई है तो उस पर उनका पूरा अधिकार होता है. ऐसी स्थिति में पिता अपनी मर्जी से यह तय कर सकते हैं कि वह अपनी संपत्ति किसे देना चाहते हैं.
शादी के बाद भी मिलता है हक
2005 में कानून में बदलाव के बाद बेटियों के संपत्ति अधिकार काफी मजबूत हुए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ किया हैं कि बेटी को जन्म से यह अधिकार मिलता है. यानी उसे पैतृक संपत्ति में बेटे के बराबर का हक है.
सबसे अहम बात यह है कि यह अधिकार उसकी शादी होने या न होने से नहीं बदलता है. यानी विवाहित, विधवा या तलाकशुदा होने पर भी बेटी का अपने पिता की संपत्ति पर बराबर का अधिकार बना रहता है.
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