साइबर ठगी होते ही करें ये काम, तुरंत इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें

Cyber Crime Helpline: फोन, यूपीआई और ऑनलाइन बैंकिंग ने जिंदगी आसान जरूर बनाई है, लेकिन इसके साथ ठगों के लिए नए रास्ते भी खोल दिए हैं. आज एक मिस्ड कॉल, फर्जी मैसेज या नकली कस्टमर केयर नंबर ही काफी होता है किसी का अकाउंट खाली करने के लिए. सबसे खतरनाक बात ये है कि ठगी का एहसास होते ही लोग अक्सर घबरा जाते हैं और यही घबराहट सबसे बड़ा नुकसान करा देती है.

मिनटों की देरी में पैसे कई खातों से होते हुए गायब हो जाते हैं. ऐसे हालात में सही जानकारी और तुरंत उठाया गया कदम आपकी सालों की कमाई बचा सकता है. सरकार ने साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए एक नेशनल हेल्पलाइन शुरू की है. जो ठीक उसी पल काम आती है जब आप ठगी का शिकार होते हैं.

ठगी होते ही तुरंत इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें

जैसे ही आपको लगे कि आपके साथ साइबर ठगी हुई है. बिना समय गंवाए 1930 नंबर पर कॉल करें. यह भारत सरकार की नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन है और 24×7 चालू रहती है. इस नंबर पर कॉल करते ही आपकी शिकायत दर्ज की जाती है और संबंधित बैंक या पेमेंट प्लेटफॉर्म को अलर्ट भेजा जाता है. कोशिश होती है कि ठगी की रकम को आगे ट्रांसफर होने से पहले ही फ्रीज कर दिया जाए.

यहां सबसे जरूरी चीज है समय. फ्रॉड के शुरुआती कुछ मिनटों में की गई शिकायत से पैसे वापस मिलने के चांस कई गुना बढ़ जाते है. कॉल करते वक्त ट्रांजैक्शन डिटेल, मोबाइल नंबर, बैंक का नाम और ठगी का तरीका साफ-साफ बताएं. चाहें तो इसके साथ cybercrime.gov.in पोर्टल पर भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं. जिससे आपका केस रिकॉर्ड में आ जाए और आगे की कार्रवाई तेज हो.

ठगी से बचने के लिए किन बातों का रखें ध्यान?

ज्यादातर साइबर फ्रॉड एक ही तरीके से शुरू होते हैं. कोई खुद को बैंक अधिकारी बताकर ओटीपी मांगता है. कोई रिफंड के नाम पर लिंक भेजता है, तो कोई केवाईसी अपडेट का डर दिखाता है. ध्यान रखें कोई भी बैंक या सरकारी संस्था फोन पर ओटीपी, पिन या पासवर्ड नहीं मांगती. अगर कोई ऐसा करे तो समझ जाइए सामने ठग है.

किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें. चाहे मैसेज कितना भी असली क्यों न लगे. अपने फोन में बैंक ऐप के अलावा किसी को रिमोट एक्सेस न दें. सोशल मीडिया पर डाले गए फ्री गिफ्ट और डिस्काउंट वाले ऐड भी बड़ा जाल हो सकते हैं. इनसे भी बचकर रहें.

