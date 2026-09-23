नौकरी गई तो सब खत्म, समझिए पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस लेना क्यों है जरूरी

नौकरी शुरू होने के साथ ही कंपनी कर्मचारी को हेल्थ इंश्योरेंस देती है, जिसके कारण लोग अलग से इंश्योरेंस पॅालिसी लेना जरूरी नहीं समझते, लेकिन यही गलती आगे जाकर मुश्किल खड़ी कर सकती है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी क्लेम सिर्फ तब तक देती है, जब तक आप वहां काम कर रहे होते हैं.

एंप्लॉयर प्रोविडेंट हेल्थ इंश्योरेंस की सबसे बढ़ी कमी सिर्फ यही है कि एक बार आप नौकरी छोड़ दें फिर कंपनी के इंश्योरेंस से आपका अधिकार भी छीन लिया जाता है. चाहें आपने खुद से छोड़ी हो या नौकरी से निकाले गये हो और या फिर कररियर से ब्रेक लेना चाहते हों, आपके पास इंश्योरेंस पर कोई अधिकार नहीं रह जाता. यहीं वजह है कि पूरी तरीके से कंपनी के हेल्थ इंश्योरेंस पर निर्भर हो जाना सही साबित नहीं माना जा सकता है.



कम कवर और को पेमेंट बन सकते हैं परेशानी

कहा जाता है कि कॉरपोरेट हेल्थ प्लान्स में कई बार बीमा कि राशि सिमित होती है. रिपोर्ट के मुताबिक, कई कोर्परेट पॅालिसीयों में 3 से 5 लाख रुपयों तक का कवर देखने को मिलता है. लेकिन अगर किसी को गंभीर बिमारी हो जाती है तो अस्पताल के इलाज का खर्च इससे काफी ज्यादा अधिक मात्रा में हो सकता है.



इसके अलावा कुछ पॅालिसीयों में को-पेमेंट की शर्त हो सकती है. उदाहरण के तौर पर बताया जाये तो इसका मतलब है कि अगर किसी पॅालिसी में 20 % को-पे है और अस्पताल का बिल 10 साख रुपये आता है, तो पात्र खर्च का 20 % हिस्सा मरीज को खुद चुकाना पड़ सकता है.



रिटायरमेंट के समय हो सकती है मुश्किल

यदि कोई व्यक्ति अपनी कंपनी कि हेल्थ इंश्योरेंस पॅालिसी पर पूरी तरीके से निर्भर हो जाता है और ररिटायरमेंट के बाद पहली बार अलग से पॅालिसी खरीदता है , तो उम्र से पहले मौजूद बीमारियों के कारण प्रिमियम तथा कवरेज कि शर्तें चुनौती साबित हो सकती हैं.

पर्सनल इंश्योरेंस लेना क्यों जरूरी है?

एक अलग हेल्थ इंश्योरेंस पॅालिसि नौकरी बदलने,करियर ब्रेक या रिटायरमेंट के बाद भी जारी रह सकती है. युवा लोगों के लिए individual कवर और परिवार के लिए family floater जैसे विकल्प उपलब्ध होते हैं. वहीं बुजुर्ग माता-पिता के लिए अलग senior citizen policy रखने पर परिवार की मुख्य पॉलिसी का कवर सुरक्षित रखा जा सकता है.

बेस पॉलिसी के साथ सुपर टॉप अप का विकल्प

बड़े मेडिकल खर्च से सुरक्षा बढ़ाने के लिए बेस हेल्थ इंश्योरेंस के साथ super top-up पर भी विचार किया जा सकता है. इसमें एक तय deductible के बाद अतिरिक्त खर्च पर कवरेज मिलता है. इससे बहुत बड़ा base cover खरीदने की तुलना में कम प्रीमियम में अधिक सुरक्षा मिल सकती है.

पॉलिसी लेते समय इन बातों का रखें ख्याल

हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने से पहले room-rent limit, CO-PAYMENT, waiting period, exclusions और disease-specific sub-limits को समझना जरूरी है. पॉलिसी की शर्तों में छोटी-सी सीमा भी क्लेम के समय मिलने वाली रकम को प्रभावित कर सकती है. साथ ही आवेदन के दौरान अपनी मेडिकल जानकारी सही-सही देना जरूरी है, क्योंकि जानकारी छिपाने से भविष्य में claim dispute हो सकता है.

यह भी पढ़ें- दिल में छेद बताकर LIC ने रोका क्लेम, कोर्ट ने शख्स को दिलाए 5 लाख रुपए

यह भी देखें-