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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीलेने के देने पड़ गए! कोर्ट ने उल्टे ग्राहक पर ही ठोक दिया 10000 का जुर्माना

लेने के देने पड़ गए! कोर्ट ने उल्टे ग्राहक पर ही ठोक दिया 10000 का जुर्माना

उपभोक्ता आयोग में एक शोरूम मालिक की शिकायत करना एक ग्राहक को महंगा पड़ गया. शोरूम ने शख्स से कैरी बैग के लिए 10 रुपए वसूले थे, लेकिन उपभोक्ता आयोग ने शिकायत खारिज कर शख्स पर जुर्माना ठोक दिया.

Written By : शौर्या रे |  Updated at : 11 Sep 2026 10:18 PM (IST)
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आपने कई बार सुना और पढ़ा होगा कि किसी शोरूम वाले ने ग्राहक से कैरी बैग के पैसे वसूले और बदले में शोरूम के मालिक पर जुर्माना लगा हो. लेकिन इस बार मामला उल्टा है. एक शख्स से शोरूम वाले ने कैरी बैग के लिए 10 रुपए वसूले, लेकिन जब शख्स ने इसकी शिकायत कंज्यूमर कोर्ट में की तो कोर्ट ने उल्टा उसपर ही जुर्माना लगा दिया. समझें पूरा मामला क्या है. 

दरअसल यह मामला शोपर्स स्टोप से जुड़ा है. शिकायतकर्ता ने शॉपर्स स्टॉप के स्टोर से खरीदारी की थी, जब उन्होंने सारा सामान खरीद लिया, तब उन्हें केरी बैग दिया गया, जिसके चलते स्टोर वालों ने अलग से 10 रुपये का चार्ज लगाया था. लेकिन ग्राहक ने इस शुल्क पर आपत्ति जताई और उसे अनुचित बताते हुए कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत दर्ज की.

शिकायतकर्ता का तर्क था कि जब उसने स्टोर से सामान खरीदा लिया है तो सामान ले जाने के लिए केरी बैग उपलब्ध कराना स्टोर की जिम्मेदारी होनी चाहिए. इसी आधार पर उसने स्टोर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी.

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कोर्ट का क्या कहना था?

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने शिकायतकर्ता और शॉपर्स स्टॉप की ओर से रखे गए पक्ष पर विचार किया, लेकिन सभी उपलब्ध तथ्यों और दस्तावेजों को देखने के बाद कोर्ट को शिकायत में ऐसा कोई स्पष्ट आधार नहीं मिला, जिसके चलते स्टोर की ओर से उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन साबित हो सके. कोर्ट ने माना कि शिकायत ठोस तथ्यों और पर्याप्त कानूनी के आधार पर आधारित नहीं मानी जा सकती है, इसलिए इस शिकायत को खारिज करते हुए कोर्ट ने शिकायतकर्ता पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया.

दो हिस्सों में जमा होंगी जुर्माने की राशि

कोर्ट के आदेश के मुताबिक, शिकायतकर्ता को 10 हजार रुपये की राशि में से 5,000 रुपये शॉपर्स स्टॉप को दिए जाने को कहा है. बाकी के 5,000 हजार कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जमा किए जाएंगे. कोर्ट ने यह आदेश 31 अगस्त 2026 को लागू किया. इस फैसले के जरिए यह भी संदेश दिया गया कि उपभोक्ता संरक्षण कानून का इस्तेमाल वास्तविक शिकायतों के समाधान के लिए किया जाना चाहिए. बिना पर्याप्त आधार के दायर की गई शिकायतों से उपभोक्ता विवाद निवारण व्यवस्था पर अनावश्यक दबाव पड़ सकता है.

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About the author शौर्या रे

शौर्य रे उत्तर प्रदेश में मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बेचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हैं. शौर्य वर्तमान में एबीपी न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. बिजनेस और यूटिलिटी की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली शौर्य पब्लिक रिलेशंस (PR) व कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के क्षेत्र में भविष्य तलाश रही हैं. वह मीडिया ट्रेंड्स, ब्रांड स्ट्रैटेजी और पब्लिक ओपिनियन से जुड़े विषयों पर अपनी रूची रखती हैं.
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Published at : 11 Sep 2026 10:18 PM (IST)
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