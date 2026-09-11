लेने के देने पड़ गए! कोर्ट ने उल्टे ग्राहक पर ही ठोक दिया 10000 का जुर्माना

आपने कई बार सुना और पढ़ा होगा कि किसी शोरूम वाले ने ग्राहक से कैरी बैग के पैसे वसूले और बदले में शोरूम के मालिक पर जुर्माना लगा हो. लेकिन इस बार मामला उल्टा है. एक शख्स से शोरूम वाले ने कैरी बैग के लिए 10 रुपए वसूले, लेकिन जब शख्स ने इसकी शिकायत कंज्यूमर कोर्ट में की तो कोर्ट ने उल्टा उसपर ही जुर्माना लगा दिया. समझें पूरा मामला क्या है.

दरअसल यह मामला शोपर्स स्टोप से जुड़ा है. शिकायतकर्ता ने शॉपर्स स्टॉप के स्टोर से खरीदारी की थी, जब उन्होंने सारा सामान खरीद लिया, तब उन्हें केरी बैग दिया गया, जिसके चलते स्टोर वालों ने अलग से 10 रुपये का चार्ज लगाया था. लेकिन ग्राहक ने इस शुल्क पर आपत्ति जताई और उसे अनुचित बताते हुए कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत दर्ज की.

शिकायतकर्ता का तर्क था कि जब उसने स्टोर से सामान खरीदा लिया है तो सामान ले जाने के लिए केरी बैग उपलब्ध कराना स्टोर की जिम्मेदारी होनी चाहिए. इसी आधार पर उसने स्टोर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी.

यह भी पढ़े- सैलरी आते ही खत्म हो जाते हैं पैसे? अपनाएं 30 दिन का 'जीरो खर्च' प्लान, बचेंगे हजारों रुपये

कोर्ट का क्या कहना था?

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने शिकायतकर्ता और शॉपर्स स्टॉप की ओर से रखे गए पक्ष पर विचार किया, लेकिन सभी उपलब्ध तथ्यों और दस्तावेजों को देखने के बाद कोर्ट को शिकायत में ऐसा कोई स्पष्ट आधार नहीं मिला, जिसके चलते स्टोर की ओर से उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन साबित हो सके. कोर्ट ने माना कि शिकायत ठोस तथ्यों और पर्याप्त कानूनी के आधार पर आधारित नहीं मानी जा सकती है, इसलिए इस शिकायत को खारिज करते हुए कोर्ट ने शिकायतकर्ता पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया.

दो हिस्सों में जमा होंगी जुर्माने की राशि

कोर्ट के आदेश के मुताबिक, शिकायतकर्ता को 10 हजार रुपये की राशि में से 5,000 रुपये शॉपर्स स्टॉप को दिए जाने को कहा है. बाकी के 5,000 हजार कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जमा किए जाएंगे. कोर्ट ने यह आदेश 31 अगस्त 2026 को लागू किया. इस फैसले के जरिए यह भी संदेश दिया गया कि उपभोक्ता संरक्षण कानून का इस्तेमाल वास्तविक शिकायतों के समाधान के लिए किया जाना चाहिए. बिना पर्याप्त आधार के दायर की गई शिकायतों से उपभोक्ता विवाद निवारण व्यवस्था पर अनावश्यक दबाव पड़ सकता है.

यह भी पढ़े- सोलर पैनल पर मिलने वाली सब्सिडी की आखिरी तारीख जान लें, न करें देरी

यह भी देखें-