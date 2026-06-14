Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom वाई-फाई नेटवर्क SSID छिपाकर अनधिकृत कनेक्शन रोकें.

Wi-Fi Mistakes: अकसर हमारी किसी छोटी और अनजाने में हुई गलती की वजह से पड़ोसी या आसपास के लोग बिना किसी इजाजत के हमारे वाई-फाई (Wi-Fi) का इस्तेमाल करने लगते हैं. इससे न केवल आपके इंटरनेट की स्पीड धीमी होती है, बल्कि ऑनलाइन आपकी सुरक्षा और प्राइवेसी के लिए भी बड़ा खतरा रहता है.

कहां हो रही है चूक?

कई बार लोग वाई-फाई का पासवर्ड तो बदल देते हैं, लेकिन राउटर के मेन लॉगिन पेज का पासवर्ड Admin, password या 1234 करके ही छोड़ देते हैं. ऐसे में कोई भी चालाक व्यक्ति इस डिफॉल्ट पासवर्ड से आपके राउटर की सेटिंग्स में घुसकर आपके वाई-फाई का पासवर्ड देख सकता है. इससे बचने के लिए अपने राउटर के आईपी एड्रेस (जैसे 192.168.1.1 या 192.168.0.1) को ब्राउजर में खोलें. फिर सेटिंग्स में जाकर 'Adamin Password' या 'System Tools' के तहत एक नया और मजबूत एडमिन पासवर्ड बनाएं.

हमेशा स्ट्रॉन्ग रखें पासवर्ड

वाई-फाई का नाम हमेशा ऐसा रखे जिससे कि आपकी पहचान न हो. वाई-फाई का नाम अपने नाम या घर के नंबर पर रखने से या पासवर्ड में मोबाइल नंबर या जन्मतिथि या 12345678 डालने से पड़ोसी आसानी से अनुमान लगाकर इससे छेड़छाड़ कर सकते हैं. पासवर्ड कम से कम 10-12 अक्षरों का होना चाहिए, जिसमें A to Z के कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स शामिल होने चाहिए.

WPS फीचर को बंद करें

राउटर में पीछे की ओर एक WPS बटन होता है. अगर यह फीचर राउटर की सेटिंग्स में चालू (Enable) है, तो कई ऐसे हैकिंग ऐप्स आते हैं जो बिना पासवर्ड के सिर्फ 8- अंकों के पिन को क्रैक करके आपके वाई-फाई से कनेक्ट हो जाते हैं. इससे बचने के लिए राउटर की वायरलेस सेटिंग्स में जाएं और WPS या WPS Hardware Button को Disable कर दें.

सेफ्टी प्रोटोकॉल को WPA2 या WPA3 पर सेट करें

पुराने राउटर में सुरक्षा के लिए WEP या WPA का इस्तेमाल होता था, जिसे हैक करना आसान है. इससे बचने के लिए पहले राउटर की वायरलेस सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाएं. वहां 'Security Mode' को WPA2-PSK (AES) या अगर आपका राउटर नया है तो WPA3 पर सेट करें.

इसके साथ ही वाईफाई का SSID छुपाएं. अगर आपका वाई-फाई नेटवर्क हर किसी के मोबाइल या लैपटॉप की नेटवर्क लिस्ट में दिखाई देता है, तो इससे हर कोई कनेक्ट करने की कोशिश करता है. इससे बचने का तरीका यह है कि राउटर सेटिंग्स में जाकर 'Hide SSID' या 'Broadcast SSID' को Uncheck/Disable कर दें. इसके बाद आपका वाई-फाई दिखाई नहीं देगा. किसी नए डिवाइस को जोड़ने के लिए आपको वाई-फाई का नाम खुद से टाइप करना होगा.

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