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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीढाबा-रेस्तरां वालों के लिए बड़ी खबर! दिल्ली में कमर्शियल LPG का नया नियम, इस आधार पर मिलेगी गैस

ढाबा-रेस्तरां वालों के लिए बड़ी खबर! दिल्ली में कमर्शियल LPG का नया नियम, इस आधार पर मिलेगी गैस

Commercial LPG Gas Rules: दिल्ली सरकार ने कमर्शियल LPG के नियम बदल दिए हैं. अब गैस की सप्लाई 20% से बढ़ाकर 50% कर दी गई है और सिलेंडरों का वितरण पिछले 3 महीनों की औसत खपत के आधार पर होगा.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 27 Mar 2026 02:29 PM (IST)
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Commercial LPG Gas Rules: दिल्ली के होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट चलाने वालों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है. पिछले कुछ समय से कमर्शियल कुकिंग गैस की किल्लत और सप्लाई में हो रही कटौती ने किचन का बजट और काम दोनों बिगाड़ दिया था. इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने गैस वितरण की पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है. अब गैस सिलेंडरों का बंटवारा किसी रैंडम तरीके से नहीं. 

बल्कि आपकी पिछले तीन महीनों की औसत खपत (Average Consumption) के आधार पर होगा. सबसे अच्छी बात यह है कि सरकार ने डेली सप्लाई को 20% से बढ़ाकर सीधा 50% कर दिया है. यानी अब सिलेंडरों की संख्या 1800 से बढ़कर हर दिन 4500 हो जाएगी. सरकार का यह कदम त्योहारों और बढ़ती डिमांड को देखते हुए काफी अहम माना जा रहा है. जान लें पूरी खबर.

सप्लाई में बढ़ोतरी की गई

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया है कि कमर्शियल गैस की सप्लाई को ढाई गुना तक बढ़ा दिया गया है. पहले शहर की औसत खपत का सिर्फ 20% हिस्सा ही मिल पा रहा था. उसे अब बढ़ाकर 50% कर दिया गया है. इसके मेन पॉइंट्स ये हैं:

  • सप्लाई में भारी बढ़ोतरी करते हुए अब रोजाना 4,500 सिलेंडर मार्केट में उतारे जाएंगे.
  • तेल कंपनियों में IOCL 58%, BPCL 27% और HPCL 15% की सप्लाई जिम्मेदारी संभालेंगी.
  • अब पिछले 3 महीनों के औसत खपत डेटा के हिसाब से ही सिलेंडरों का अलॉटमेंट होगा.
  • रेस्टोरेंट और ढाबों को अब गैस की कमी की वजह से अपनी बुकिंग्स कैंसिल नहीं करनी पड़ेंगी.

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किसे कितना मिलेगा हिस्सा?

नई पॉलिसी के तहत कुल सप्लाई को अलग-अलग सेक्टरों में उनकी जरूरत के हिसाब से बांटा गया है. सबसे बड़ा हिस्सा 'कैटेगरी 3' यानी होटल और ढाबों को दिया गया है. इसका पूरा गणित कुछ इस तरह है:

  • होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा सेक्टर को कुल सप्लाई का सबसे बड़ा 75% हिस्सा दिया गया है.
  • एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर यानी स्कूल-अस्पतालों के लिए 5% का कोटा सुरक्षित रखा गया है.
  • कैटरर्स, बैंकॉक और स्पोर्ट्स एकेडमी जैसी सुविधाओं के लिए भी 5-5% का वेटेज तय है.
  • फार्मा और पैकिंग जैसी छोटी इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए कुल सप्लाई का 1% हिस्सा रहेगा.

प्रवासी मजदूरों और खास सेक्टरों के लिए प्रोविजन

इस नई गाइडलाइन में प्रवासी मजदूरों (Migrant Labourers) और जरूरी सेवाओं का खास ख्याल रखा गया है. सरकार ने पारदर्शी सिस्टम बनाने के लिए कुछ नए नियम भी जोड़े हैं:

  • प्रवासी मजदूरों के लिए 5 किलो वाले 180 फ्री ट्रेड सिलेंडर डेली अलॉट किए गए हैं.
  • गैस पाने के लिए अब कंज्यूमर को ऑफिशियल लेटरहेड पर लिखित रिक्वेस्ट देनी होगी.
  • PNG कनेक्शन का इंतजार कर रहे लोगों को भी सिलेंडर मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी.

सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि सप्लाई पूरी तरह कंट्रोल में है और लोग अफवाहों से बचें.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 27 Mar 2026 02:29 PM (IST)
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