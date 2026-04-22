Delhi-NCR में कहां सबसे सस्ती और कहां सबसे महंगी है CNG, कहां भरवाने से बचेंगे पैसे?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom दिल्ली-एनसीआर में सीएनजी की कीमतें शहरानुसार भिन्न होती हैं।

नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़ में सीएनजी दरें 85.70-86.70 रुपये।

गुरुग्राम में सीएनजी 82.12 रुपये, जो सबसे सस्ती है।

ऑटो एलपीजी की मांग में हाल के दिनों में बढ़ोतरी हुई है।

CNG Price Today Delhi NCR: दिल्ली-एनसीआर में सीएनजी की कीमतों को लेकर लोगों की दिलचस्पी बनी रहती है, क्योंकि इसका सीधा असर रोजाना के खर्च पर पड़ता है. अलग-अलग शहरों में इसके रेट में फर्क देखने को मिलता है.

कंपनियों के हिसाब से भी कीमतें बदलती हैं. ऐसे में अगर आप दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में सीएनजी के ताजा दाम जानना चाहते हैं तो आइए जानते हैं कि आज वहां कितने रुपए में गैस मिल रही है.

IGL किस स्टेशन पर कितनी है कीमत?

1. IGL के मुताबिक नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी की कीमत 86.70 रुपये प्रति किलो है. वहीं, गुरुग्राम में यह थोड़ा कम होकर 83.12 रुपये प्रति किलो के आसपास बनी हुई है. जिससे शहरों के बीच हल्का अंतर देखने को मिलता है.

2. मुजफ्फरनगर और मेरठ में सीएनजी का रेट 86.58 रुपये प्रति किलो है. ये दोनों शहर भी लगभग नोएडा-गाजियाबाद के आसपास की कीमतों पर ही बने हुए हैं.

3. हापुड़ में सीएनजी की कीमत 87.70 रुपये प्रति किलो है, जो इस लिस्ट में सबसे ज्यादा है. वहीं गौतम बुद्ध नगर और ग्रेटर नोएडा में भी सीएनजी का रेट 86.70 रुपये प्रति किलो तय किया गया है.

कहां सबसे सस्ती और महंगी CNG

IGL के स्टेशन पर के रेट पर नजर डालें तो गुरुग्राम में CNG सबसे सस्ती है, जहां कीमत 83.12 रुपये प्रति किलो है. वहीं हापुड़ में यह सबसे महंगी है, जहां रेट 87.70 रुपये प्रति किलो पहुंच गया है.

ऑटो एलपीजी की मांग में बढ़ोतरी

हाल के दिनों में ऑटो ईंधन की मांग में अच्छा इजाफा देखने को मिल रहा है. खासकर ऑटो एलपीजी के इस्तेमाल में तेजी आई है. सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और तेल कंपनियों के आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल महीने (17.04.26 तक) में इसकी औसत बिक्री करीब 305 मीट्रिक टन प्रति दिन रही है. इससे साफ संकेत मिलता है कि लोग इस ईंधन की ओर ज्यादा रुख कर रहे हैं.

आंकड़ों की तुलना करें तो, फरवरी 2026 में ऑटो एलपीजी की औसत बिक्री करीब 177 मीट्रिक टन प्रति दिन थी. यानी कुछ ही समय में मांग में काफी बढ़त दर्ज की गई है.

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