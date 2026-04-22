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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीCNG Price: Delhi-NCR में कहां सबसे सस्ती और कहां सबसे महंगी है CNG, कहां भरवाने से बचेंगे पैसे?

CNG Price: Delhi-NCR में कहां सबसे सस्ती और कहां सबसे महंगी है CNG, कहां भरवाने से बचेंगे पैसे?

CNG Latest Rates: दिल्ली-NCR में CNG के ताजा रेट जारी हो गए हैं. अलग-अलग शहरों में कीमतों में फर्क देखने को मिल रहा है. आइए जानते हैं सबसे सस्ती सीएनजी कहां मिल रही है?

By : सुगम कुमार सिंह | Updated at : 22 Apr 2026 11:49 AM (IST)
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  • दिल्ली-एनसीआर में सीएनजी की कीमतें शहरानुसार भिन्न होती हैं।
  • नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़ में सीएनजी दरें 85.70-86.70 रुपये।
  • गुरुग्राम में सीएनजी 82.12 रुपये, जो सबसे सस्ती है।
  • ऑटो एलपीजी की मांग में हाल के दिनों में बढ़ोतरी हुई है।

CNG Price Today Delhi NCR: दिल्ली-एनसीआर में सीएनजी की कीमतों को लेकर लोगों की दिलचस्पी बनी रहती है, क्योंकि इसका सीधा असर रोजाना के खर्च पर पड़ता है. अलग-अलग शहरों में इसके रेट में फर्क देखने को मिलता है.

कंपनियों के हिसाब से भी कीमतें बदलती हैं. ऐसे में अगर आप दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में सीएनजी के ताजा दाम जानना चाहते हैं तो आइए जानते हैं कि आज वहां कितने रुपए में गैस मिल रही है.

IGL किस स्टेशन पर कितनी है कीमत?

1. IGL के मुताबिक नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी की कीमत 86.70 रुपये प्रति किलो है. वहीं, गुरुग्राम में यह थोड़ा कम होकर 83.12 रुपये प्रति किलो के आसपास बनी हुई है. जिससे शहरों के बीच हल्का अंतर देखने को मिलता है.

2. मुजफ्फरनगर और मेरठ में सीएनजी का रेट 86.58 रुपये प्रति किलो है. ये दोनों शहर भी लगभग नोएडा-गाजियाबाद के आसपास की कीमतों पर ही बने हुए हैं.

3.  हापुड़ में सीएनजी की कीमत 87.70 रुपये प्रति किलो है, जो इस लिस्ट में सबसे ज्यादा है. वहीं गौतम बुद्ध नगर और ग्रेटर नोएडा में भी सीएनजी का रेट 86.70 रुपये प्रति किलो तय किया गया है.

कहां सबसे सस्ती और महंगी CNG

IGL के स्टेशन पर के रेट पर नजर डालें तो गुरुग्राम में CNG सबसे सस्ती है, जहां कीमत 83.12 रुपये प्रति किलो है. वहीं हापुड़ में यह सबसे महंगी है, जहां रेट 87.70 रुपये प्रति किलो पहुंच गया है. 

ऑटो एलपीजी की मांग में बढ़ोतरी

हाल के दिनों में ऑटो ईंधन की मांग में अच्छा इजाफा देखने को मिल रहा है. खासकर ऑटो एलपीजी के इस्तेमाल में तेजी आई है. सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और तेल कंपनियों के आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल महीने (17.04.26 तक) में इसकी औसत बिक्री करीब 305 मीट्रिक टन प्रति दिन रही है. इससे साफ संकेत मिलता है कि लोग इस ईंधन की ओर ज्यादा रुख कर रहे हैं.

आंकड़ों की तुलना करें तो, फरवरी 2026 में ऑटो एलपीजी की औसत बिक्री करीब 177 मीट्रिक टन प्रति दिन थी. यानी कुछ ही समय में मांग में काफी बढ़त दर्ज की गई है. 

यह भी पढ़ें:

Gold Silver Price: एक ही झटके में चांदी 4000 तो सोना 1500 रुपये हुआ महंगा, जानिए आज इनकी खरीदारी में कितना करना होगा खर्च

 

 

About the author सुगम कुमार सिंह

सुगम कुमार सिंह पिछले करीब  3.5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. इस समय एबीपी लाइव में बिजनेस की खबरों पर नजर रखते हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की डिग्री प्राप्त की है.  करियर के शुरुआती दो साल उन्होंने जमशेदपुर में क्षेत्रीय पत्रकारिता करके बिताया है. जहां उन्होंने रिपोर्टिंग और न्यूज लेखन का अनुभव हासिल किया. काम के अलावा भारतीय व विश्व सिनेमा देखना और क्रिकेट खेलना रुचियों में शामिल हैं.
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Published at : 22 Apr 2026 11:25 AM (IST)
Tags :
CNG Fuel Price Utility News
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