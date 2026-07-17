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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीयूपी में सरकारी टीचर्स को कैसे मिलेगा 5 लाख तक का फ्री इलाज, जानें ऑनलाइन आवेदन का तरीका

यूपी में सरकारी टीचर्स को कैसे मिलेगा 5 लाख तक का फ्री इलाज, जानें ऑनलाइन आवेदन का तरीका

UP News: यूपी के शिक्षक या शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा सुविधा योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 5 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 17 Jul 2026 04:37 PM (IST)
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  • यह सुविधा सूचीबद्ध निजी व सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है।

UP Cashless Health Scheme: आज कल कई तरह की बीमारियां तेजी से फैल रही हैं. इलाज का बढ़ता खर्च लोगों के लिए बहुत बड़ी चिंता बन गया है. ऐसे में अगर आप उत्तर प्रदेश के शिक्षक या शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं तो सरकार की यह योजना आपके लिए लाभकारी साबित हो सकती है. सरकार ने मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा सुविधा योजना शुरू की है. इसके तहत पात्र लाभार्थियों और उनके परिवार को 5 लाख रुपये तक की कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी. यानी अब इलाज करवाने के लिए आपको अपनी जेब से पैसे नहीं देने पड़ेंगे. 

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योजना का लाभ लेने के लिए करें ऑनलाइन आवेदन

आप घर बैठे भी योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए कुछ जरूरी स्टेप्स को फॉलो करना होगा जैसे...

  • सबसे पहले योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं.
  • वहां Online Registration या Apply Online का ऑप्शन चुनें.
  • इसके बाद कर्मचारी आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करें.
  • फिर आवेदन फॉर्म में अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की जानकारी भरें.
  • इसके बाद सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे.
  • साथ ही पासपोर्ट साइज फोटो को भी अपलोड करें, फिर फॉर्म सबमिट कर दें.

आवेदन के बाद करें ये काम

  • फॉर्म सबमिट करने के बाद संबंधित विभाग आपके दस्तावेजों की जांच करेगा.
  • जांच पूरी होने के बाद आपको आयुष्मान ऐप के जरिए e-KYC करानी होगी.
  • इसके बाद लाभार्थी अपना कैशलेस मेडिकल कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे.

कौन-कौन से दस्तावेज लगेंगे?

अगर आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो इन जरूरी दस्तावेजों को अपने पास तैयार रखें.

  • आधार कार्ड
  • बैंक डिटेल
  • कर्मचारी आईडी
  • परिवार के सदस्यों की जानकारी
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

ध्यान दें, इस योजना के तहत सूचीबद्ध प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 17 Jul 2026 04:37 PM (IST)
Tags :
Education Department Utility News UTTAR PRADESH Cashless Medical Treatment
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