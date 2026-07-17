यूपी में सरकारी टीचर्स को कैसे मिलेगा 5 लाख तक का फ्री इलाज, जानें ऑनलाइन आवेदन का तरीका

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यह सुविधा सूचीबद्ध निजी व सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है।

UP Cashless Health Scheme: आज कल कई तरह की बीमारियां तेजी से फैल रही हैं. इलाज का बढ़ता खर्च लोगों के लिए बहुत बड़ी चिंता बन गया है. ऐसे में अगर आप उत्तर प्रदेश के शिक्षक या शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं तो सरकार की यह योजना आपके लिए लाभकारी साबित हो सकती है. सरकार ने मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा सुविधा योजना शुरू की है. इसके तहत पात्र लाभार्थियों और उनके परिवार को 5 लाख रुपये तक की कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी. यानी अब इलाज करवाने के लिए आपको अपनी जेब से पैसे नहीं देने पड़ेंगे.

डीजल महंगा, सरकार ने रोडवेज बसों के किराए में की 10% की बढ़ोतरी, जानिए अब कितना होगा फेयर

योजना का लाभ लेने के लिए करें ऑनलाइन आवेदन

आप घर बैठे भी योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए कुछ जरूरी स्टेप्स को फॉलो करना होगा जैसे...

सबसे पहले योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं.

वहां Online Registration या Apply Online का ऑप्शन चुनें.

इसके बाद कर्मचारी आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करें.

फिर आवेदन फॉर्म में अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की जानकारी भरें.

इसके बाद सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे.

साथ ही पासपोर्ट साइज फोटो को भी अपलोड करें, फिर फॉर्म सबमिट कर दें.

आवेदन के बाद करें ये काम

फॉर्म सबमिट करने के बाद संबंधित विभाग आपके दस्तावेजों की जांच करेगा.

जांच पूरी होने के बाद आपको आयुष्मान ऐप के जरिए e-KYC करानी होगी.

इसके बाद लाभार्थी अपना कैशलेस मेडिकल कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे.

कौन-कौन से दस्तावेज लगेंगे?

अगर आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो इन जरूरी दस्तावेजों को अपने पास तैयार रखें.

आधार कार्ड

बैंक डिटेल

कर्मचारी आईडी

परिवार के सदस्यों की जानकारी

पासपोर्ट साइज फोटो

मोबाइल नंबर

ध्यान दें, इस योजना के तहत सूचीबद्ध प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा.

फ्लाइट डिले होने पर नहीं होगी परेशानी, Air India ऐप खुद बताएगा होटल, ऑफलाइन भी करेगा काम