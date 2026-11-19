Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom दूसरी शादी के बच्चों को संपत्ति पर पूरा हक मिला।

अक्सर घरों में परिवार के लोगों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर विवाद होता है. ये विवाद तब ज्यादा बढ़ जाता है जब किसी महिला की शादी हो गई है और उसके पति की मृत्यु हो जाए, जिसके बाद महिला दूसरी शादी कर लें. ऐसे में सबसे अहम सवाल ये उठता है कि महिला की पहली शादी के बाद पति के परिवार से मिली प्रॉपर्टी पर उसकी दूसरी शादी से हुए बच्चों का अधिकार होगा या फिर नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही एक मामले पर फैसला सुनाया है. ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर मामला क्या है और कोर्ट ने मामले पर क्या सुनवाई की.

महिला के पहले पति की हुई मौत

बता दें यह मामला एक महिला से जुड़ा है. महिला के पति और बेटे की मृत्यु हो गई. मृत्यु के बाद महिला को लगभग 45 बीघा कृषि भूमि विरासत में मिली थी. अपने पहले पति की मृत्यु के बाद महिला ने दूसरी शादी करने का विचार बनाया.

महिला को कब मिली थी जमीन?

जानकारी के मुताबिक, महिला को जमीन 1956 से पहले ही मिली थी. दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 के तहत उन्हें इस जमीन का कानूनी हकदार माना गया था.

पति की मौत के बाद की दूसरी शादी

महिला ने अपने पहले पति के परिवार के किसी सदस्य से दूसरी शादी कर ली. महिला की दूसरी शादी के बाद उसे दो बेटे हुए. लेकिन जब महिला की संपत्ति पर अधिकार की बात सामने आई तो उसके पहले पति के परिवार ने जमीन पर अपना हक जताया. उनका कहना था कि जमीन उनके परिवार की है तो इसपर हक भी उनका है.

दूसरी शादी से हुए बच्चों ने मांगी जमीन

अहम बात ये है कि जहां एक तरफ पहले पति के परिवार जमीन पर अपना अधिकार बता रहे तो वहीं दूसरी तरफ महिला की दूसरी शादी से हुए दोनों बेटों का कहना था कि जमीन उनकी मां की है तो उनकी मृत्यु के बाद जमीन पर उनका हक बनता है.

मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा

इसके बाद मामले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया. जिसके बाद कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 14(1)के तहत फैसला लिया. इस कानून के मुताबिक, अगर किसी हिंदू महिला को किसी प्रॉपर्टी पर पहले से कानूनी अधिकार मिला है तो उस पर महिला का सीमित हक भी मालिकाना हक में बदल सकता है. इसमें वह संपत्ति भी शामिल है, जो महिला को 1956 से पहले विरासत में मिली हो. 1956 में हिंदू उत्तराधिकार लागू हुआ, तो महिला जमीन की पूरी मालिक बन गई.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिया फैसला?

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 14(1)के तहत कहा कि महिला की मौत होने के बाद जमीन पर उनके वारिसों का अधिकार होगा. यानी सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी शादी से हुए बेटों के पक्ष में अपना फैसला सुनाया. साथ ही यह भी कहा कि दूसरी शादी से हुए दोनों बेटों का अधिकार जमीन से केवल इसलिए नहीं छीना जा सकता है कि जमीन कभी पहले पति के परिवार की थी.

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