Cheapest Flight Tickets: 7 से 13 सितंबर तक किस फ्लाइट में मिलेगी सबसे सस्ती टिकट
इस हफ्ते अगर आप हवाई यात्रा करने वाले हैं तो यहां से सबसे सस्ती फ्लाइट टिकट के बारे में जान सकते हैं. यहां सबसे बिजी रूट्स के बारे में बताया गया है.
हवाई सफर अब पहले के मुकाबले काफी आम हो गया है, लेकिन टिकट का किराया कई बार यात्रा का पूरा बजट बिगाड़ देता है. खासकर त्योहार, छुट्टियों और वीकेंड के दौरान फ्लाइट टिकट की कीमत तेजी से बढ़ जाती है. ऐसे में अगर आप कम खर्च में हवाई यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं, तो कुछ खास बातों का ध्यान रखकर सस्ती टिकट मिल सकती है. अलग-अलग एयरलाइनों के किराए की तुलना करने से लेकर सही समय पर टिकट बुक करने तक, कुछ आसान तरीकों से आप अपनी यात्रा का खर्च कम कर सकते हैं.
यहां से सस्ती फ्लाइट, समय और टिकट की कीमत की तुलना करें-
|रूट
|फ्लाइट का नाम
|टिकट की कीमत
|समय
|फ्लाइट का नाम
|टिकट की कीमत
|समय
|फ्लाइट का नाम
|टिकट की कीमत
|समय
|दिन
|दिल्ली-मुंबई
|अकासा एयर
|5207
|21:05
|एयर इंडिया एक्सप्रेस
|7036
|18:30
|इंडिगो
|6468
|14:35
|मंगलवार
|बैंगलुरू-दिल्ली
|अकासा एयर
|9026
|05:00
|एयर इंडिया एक्सप्रेस
|9899
|01:40
|इंडिगो
|10202
|05:05
|शुक्रवार
|बैंगलुरू-मुंबई
|अकासा एयर
|5245
|06:00
|स्पाइस जेट
|5960
|04:15
|इंडिगो
|6500
|09:20
|रविवार
|दिल्ली-हैदराबाद
|इंडिगो
|6759
|14:45
|एयर इंडिया
|7266
|05:55
|अकासा एयर
|8995
|14:10
|शुक्रवार
|दिल्ली-पूणे
|इंडिगो
|6953
|00:15
|एयर इंडिया एक्सप्रेस
|7690
|04:40
|एयर इंडिया
|7840
|02:05
|रविवार
|दिल्ली-कोलकाता
|एयर इंडिया एक्सप्रेस
|6464
|12:20
|स्पाइस जेट
|6830
|20:10
|अकासा एयर
|6759
|05:55
|रविवार
|अहमदाबाद-दिल्ली
|इंडिगो
|5070
|21:50
|एयर इंडिया
|5400
|21:30
|इंडिगो
|5250
|19:25
|सभी दिन
|चेन्नई-दिल्ली
|इंडिगो
|8181
|10:25
|एयर इंडिया
|9392
|06:55
|एयर इंडिया एक्सप्रेस
|10019
|22:25
|गुरुवार
|हैदराबाद-मुंबई
|इंडिगो
|5678
|05:00
|एयर इंडिया
|6216
|07:25
|एयर इंडिया
|8656
|18:40
|शुक्रवार
|बैंगलुरू-कोलकाता
|इंडिगो
|8445
|22:20
|एयर इंडिया एक्सप्रेस
|9392
|07:05
|एयर इंडिया
|9936
|16:30
|शनिवार
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किन बातों का रखें ध्यान-
टिकट बुक करने से पहले अलग-अलग ट्रैवल वेबसाइट पर जाकर रेट चेक करें. अगर आपकी यात्रा की तारीख फिक्स है तो पहले से टिकट बुक करने पर बेहतर कीमत मिल सकती है. साथ ही, बैगेज पॉलिसी, कैंसिलेशन और रीशेड्यूलिंग चार्ज, सीट चयन और एक्स्ट्रा लगने वाले पैसे भी ध्यान से पढ़ लें.
टिकट कैसे बुक करें?
फ्लाइट की टिकट बुक करनी है तो अपनी पसंदीदा एयरलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं. यहां पर आपको वन-वे या फिर राउंड ट्रिप पर सेलेक्ट करना है. फिर अपने यात्रा का दिन और जहां जाना है उसे दर्ज करें. फिर यात्रा करने वालों की संख्या और आईडी भरें. इसके बाद आप यूपीआई या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं.