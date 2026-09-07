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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीCheapest Flight Tickets: 7 से 13 सितंबर तक किस फ्लाइट में मिलेगी सबसे सस्ती टिकट

Cheapest Flight Tickets: 7 से 13 सितंबर तक किस फ्लाइट में मिलेगी सबसे सस्ती टिकट

इस हफ्ते अगर आप हवाई यात्रा करने वाले हैं तो यहां से सबसे सस्ती फ्लाइट टिकट के बारे में जान सकते हैं. यहां सबसे बिजी रूट्स के बारे में बताया गया है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 07 Sep 2026 03:15 PM (IST)
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हवाई सफर अब पहले के मुकाबले काफी आम हो गया है, लेकिन टिकट का किराया कई बार यात्रा का पूरा बजट बिगाड़ देता है. खासकर त्योहार, छुट्टियों और वीकेंड के दौरान फ्लाइट टिकट की कीमत तेजी से बढ़ जाती है. ऐसे में अगर आप कम खर्च में हवाई यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं, तो कुछ खास बातों का ध्यान रखकर सस्ती टिकट मिल सकती है. अलग-अलग एयरलाइनों के किराए की तुलना करने से लेकर सही समय पर टिकट बुक करने तक, कुछ आसान तरीकों से आप अपनी यात्रा का खर्च कम कर सकते हैं.

यहां से सस्ती फ्लाइट, समय और टिकट की कीमत की तुलना करें-   

रूट  फ्लाइट का नाम टिकट की कीमत समय  फ्लाइट का नाम टिकट की कीमत समय  फ्लाइट का नाम टिकट की कीमत समय  दिन
दिल्ली-मुंबई अकासा एयर 5207 21:05 एयर इंडिया एक्सप्रेस 7036 18:30 इंडिगो 6468 14:35 मंगलवार
बैंगलुरू-दिल्ली अकासा एयर 9026 05:00 एयर इंडिया एक्सप्रेस 9899 01:40 इंडिगो 10202 05:05 शुक्रवार
बैंगलुरू-मुंबई अकासा एयर 5245 06:00 स्पाइस जेट  5960 04:15 इंडिगो 6500 09:20 रविवार
दिल्ली-हैदराबाद इंडिगो 6759 14:45 एयर इंडिया 7266 05:55 अकासा एयर  8995 14:10 शुक्रवार
दिल्ली-पूणे इंडिगो 6953 00:15 एयर इंडिया एक्सप्रेस 7690 04:40 एयर इंडिया 7840 02:05 रविवार
दिल्ली-कोलकाता एयर इंडिया एक्सप्रेस 6464 12:20 स्पाइस जेट 6830 20:10 अकासा एयर 6759 05:55 रविवार
अहमदाबाद-दिल्ली इंडिगो 5070 21:50 एयर इंडिया 5400 21:30 इंडिगो 5250 19:25 सभी दिन
चेन्नई-दिल्ली इंडिगो  8181 10:25 एयर इंडिया 9392 06:55 एयर इंडिया एक्सप्रेस 10019 22:25 गुरुवार
हैदराबाद-मुंबई इंडिगो  5678 05:00 एयर इंडिया 6216 07:25 एयर इंडिया 8656 18:40 शुक्रवार
बैंगलुरू-कोलकाता  इंडिगो 8445 22:20 एयर इंडिया एक्सप्रेस 9392 07:05 एयर इंडिया 9936 16:30 शनिवार

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किन बातों का रखें ध्यान-
टिकट बुक करने से पहले अलग-अलग ट्रैवल वेबसाइट पर जाकर रेट चेक करें. अगर आपकी यात्रा की तारीख फिक्स है तो पहले से टिकट बुक करने पर बेहतर कीमत मिल सकती है. साथ ही, बैगेज पॉलिसी, कैंसिलेशन और रीशेड्यूलिंग चार्ज, सीट चयन और एक्स्ट्रा लगने वाले पैसे भी ध्यान से पढ़ लें. 

टिकट कैसे बुक करें?
फ्लाइट की टिकट बुक करनी है तो अपनी पसंदीदा एयरलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं. यहां पर आपको वन-वे या फिर राउंड ट्रिप पर सेलेक्ट करना है. फिर अपने यात्रा का दिन और जहां जाना है उसे दर्ज करें. फिर यात्रा करने वालों की संख्या और आईडी भरें. इसके बाद आप यूपीआई या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं. 

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 07 Sep 2026 03:12 PM (IST)
Tags :
Travel Air Ticket
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