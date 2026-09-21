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हिंदी न्यूज़यूटिलिटी21 से 27 सितंबर के बीच किस-किस फ्लाइट में मिल रही है सबसे सस्ती टिकट?

21 से 27 सितंबर के बीच किस-किस फ्लाइट में मिल रही है सबसे सस्ती टिकट?

अगर आपको 21 सितंबर से 27 सितंबर के बीच ट्रैवल करने वाले हैं तो यहां से सस्ती हवाई टिकट के बारे में जान लें. यहां अलग- अलग रूट्स के सस्ते टिकट को दाम, समय और रूट के साथ बताया गया है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 21 Sep 2026 03:10 PM (IST)
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हवाई यात्रा पर निकलने की तैयारी चल रही है तो ये खबर आपके लिए ही है. हम समझते हैं कि अलग- अलग वेबसाइट पर जाकर टिकट ढूंढना आपके लिए काफी मुश्किल हो जाता है. ऐसे में आप यहां से फ्लाइट टिकट चेक करें. यहां से आप एक ही बार में अलग- अलग फ्लाइट की टिकट की तुलना कर पाएंगे. यहां देश के सबसे बिजी रूट्स की फ्लाइट को समय के साथ बताया गया है, जिससे आपको बजट में टिकट ढूंढने में मदद मिलेगी. 

यहां से सस्ती फ्लाइट, समय और टिकट की कीमत की तुलना करें-   

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रूट्स फ्लाइट का नाम टिकट की कीमत समय  फ्लाइट का नाम टिकट की कीमत समय  दिन
दिल्ली-मुंबई इंडिगो 6080 रुपए 18:00 PM- 22:20 PM एयर इंडिया एक्सप्रेस 6529 रुपए 22:25 PM- 12:50 AM मंगलवार
बैंगलुरू-दिल्ली स्पाइस जेट 8170 रुपए 08:20 AM- 12:55 PM एयर इंडिया एक्सप्रेस 8663 रुपए 14:40 PM- 17:30 PM बुधवार
दिल्ली-हैदराबाद एयर इंडिया  7252 रुपए 12:15 PM- 20:40 PM इंडिगो 8210 रुपए 17:10 PM- 22:00 PM शनिवार
दिल्ली-पूणे इंडिगो 6990 रुपए 05:10 AM- 12:20 PM एयर इंडिया एक्सप्रेस 7099 रुपए 16:45 PM- 19:15 PM शनिवार
दिल्ली-कोलकाता स्पाइस जेट 6616 रुपए 20:10 PM- 22:30 PM इंडिगो 7368 रुपए 16:20 PM- 21:05 PM शनिवार
बैंगलुरू-कोलकाता अकासा एयर 6050 रुपए 21:10 PM- 12:10 AM इंडिगो 6167 रुपए 06:15 AM- 08:50 AM रविवार

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एयर टिकट कैसे बुक होता है?
इस हफ्ते अगर फ्लाइट की टिकट लेनी है तो इसका प्रोसेस काफी आसान है. सबसे पहले आपको किसी भी फ्लाइट बुकिंग एप या फिर एयरलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है. फिर यहां पर आपको वन-वे या फिर राउंड ट्रिप पर सेलेक्ट करना है. फिर अपने यात्रा का दिन और जहां जाना है उसे दर्ज करें. फिर यात्रा करने वालों की संख्या और आईडी भरें. इसके बाद आप यूपीआई या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं. पेमेंट करने से पहले आपको ये जरूर चेक कर लेना है कि आपकी फ्लाइट आपको कितना सामान ले जाने की परमिशन दे रही है. अलग- अलग फ्लाइट के नियम अलग- अलग होते हैं. किसी में 7 किलो तो किसी फ्लाइट में 8 किलो तक सामान ले जाने की परमिशन मिल जाती है. 

About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 21 Sep 2026 03:10 PM (IST)
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Air Ticket FLIGHT
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