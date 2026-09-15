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हिंदी न्यूज़यूटिलिटी15 से 20 सितंबर तक किस फ्लाइट में मिलेगा सबसे सस्ता एयर टिकट

15 से 20 सितंबर तक किस फ्लाइट में मिलेगा सबसे सस्ता एयर टिकट

अगर आप इस हफ्ते यानी 15 सितंबर से 20 सितंबर के बीच हवाई यात्रा करने वाले हैं तो यहां से फ्लाइट की सबसे सस्ती टिकट के बारे में जान सकते हैं. यहां अलग- अलग फ्लाइट टिकट के रेट की तुलना की गई है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 15 Sep 2026 07:58 AM (IST)
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जब भी हवाई यात्रा की प्लानिंग हो तो टिकट हमेशा एडवांस में बुक करना चाहिए. अगर आप लेट टिकट लेते हैं तो ये महंगा मिलता है और फिर आपका बजट बिगड़ जाता है. लेकिन अगर आपको अचानक ही 7 दिन के अंदर ट्रैवल करना पड़ रहा है और सस्ती टिकट चाहिए तो यहां से मदद मिलने वाली है. यहां आपको इस हफ्ते की फ्लाइट टिकट की पूरी लिस्ट दी गई है, जिसमें सस्ती एयर टिकट की तुलना हुई है. रूट्स की बात करें तो देश के सबसे बिजी रूट्स के टिकट के बारे में ही यहां बताया गया है. 

यहां से सस्ती फ्लाइट, समय और टिकट की कीमत की तुलना करें-  

रूट्स फ्लाइट का नाम टिकट की कीमत समय  फ्लाइट का नाम टिकट की कीमत समय  दिन
दिल्ली-मुंबई इंडिगो 6090 रुपए 18:30 PM- 22:25 PM एयर इंडिया एक्सप्रेस 6529 रुपए 23:25 PM- 01:50 AM (अगला दिन) शुक्रवार
दिल्ली-हैदराबाद एयर इंडिया एक्सप्रेस 7352 रुपए 12:20 PM- 20:45 PM इंडिगो 8199 रुपए 18:10 PM- 23:00 PM गुरुवार 
दिल्ली-पूणे इंडिगो 6660 रुपए 06:10 AM- 13:20 PM स्पाइस जेट 6899 रुपए 16:55 PM- 19:25 PM बुधवार
दिल्ली-कोलकाता स्पाइस जेट 6616 रुपए 20:10 PM- 22:30 PM इंडिगो 7368 रुपए 16:20 PM- 21:05 PM शनिवार
बैंगलुरू-कोलकाता इंडिगो 6050 रुपए 22:20 PM- 01:00 AM (अगला दिन) अकासा एयर 6167 रुपए 06:15 AM- 08:50 AM रविवार
बैंगलुरू-दिल्ली स्पाइस जेट 8170 रुपए 08:20 AM- 12:55 PM एयर इंडिया एक्सप्रेस 8563 रुपए 14:40 PM- 17:30 PM शुक्रवार

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कौन दे रहा है ऑफर?
इंडिगो कई रूट्स पर लो फेयर कैलेंडर ऑफर चला रही है. इसके अलावा एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस भी प्रोमो कोड के जरिए चुनिंदा फ्लाइट्स पर डिस्काउंट दे रही है और स्पाइसजेट की फ्लैश सेल में कुछ रूट्स पर कम किराया मिल रहा है. 

एयर टिकट कैसे बुक करें?
फ्लाइट की टिकट बुक करने के लिए एयरलाइन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वन-वे या फिर राउंड ट्रिप पर टिक करें. फिर यात्रा का दिन और डेस्टिनेशन डालें. फिर आईडी नंबर डालें. इसके बाद आपको पेमेंट करना है और टिकट बुक हो गई. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 15 Sep 2026 07:58 AM (IST)
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