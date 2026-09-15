15 से 20 सितंबर तक किस फ्लाइट में मिलेगा सबसे सस्ता एयर टिकट
अगर आप इस हफ्ते यानी 15 सितंबर से 20 सितंबर के बीच हवाई यात्रा करने वाले हैं तो यहां से फ्लाइट की सबसे सस्ती टिकट के बारे में जान सकते हैं. यहां अलग- अलग फ्लाइट टिकट के रेट की तुलना की गई है.
जब भी हवाई यात्रा की प्लानिंग हो तो टिकट हमेशा एडवांस में बुक करना चाहिए. अगर आप लेट टिकट लेते हैं तो ये महंगा मिलता है और फिर आपका बजट बिगड़ जाता है. लेकिन अगर आपको अचानक ही 7 दिन के अंदर ट्रैवल करना पड़ रहा है और सस्ती टिकट चाहिए तो यहां से मदद मिलने वाली है. यहां आपको इस हफ्ते की फ्लाइट टिकट की पूरी लिस्ट दी गई है, जिसमें सस्ती एयर टिकट की तुलना हुई है. रूट्स की बात करें तो देश के सबसे बिजी रूट्स के टिकट के बारे में ही यहां बताया गया है.
यहां से सस्ती फ्लाइट, समय और टिकट की कीमत की तुलना करें-
|रूट्स
|फ्लाइट का नाम
|टिकट की कीमत
|समय
|फ्लाइट का नाम
|टिकट की कीमत
|समय
|दिन
|दिल्ली-मुंबई
|इंडिगो
|6090 रुपए
|18:30 PM- 22:25 PM
|एयर इंडिया एक्सप्रेस
|6529 रुपए
|23:25 PM- 01:50 AM (अगला दिन)
|शुक्रवार
|दिल्ली-हैदराबाद
|एयर इंडिया एक्सप्रेस
|7352 रुपए
|12:20 PM- 20:45 PM
|इंडिगो
|8199 रुपए
|18:10 PM- 23:00 PM
|गुरुवार
|दिल्ली-पूणे
|इंडिगो
|6660 रुपए
|06:10 AM- 13:20 PM
|स्पाइस जेट
|6899 रुपए
|16:55 PM- 19:25 PM
|बुधवार
|दिल्ली-कोलकाता
|स्पाइस जेट
|6616 रुपए
|20:10 PM- 22:30 PM
|इंडिगो
|7368 रुपए
|16:20 PM- 21:05 PM
|शनिवार
|बैंगलुरू-कोलकाता
|इंडिगो
|6050 रुपए
|22:20 PM- 01:00 AM (अगला दिन)
|अकासा एयर
|6167 रुपए
|06:15 AM- 08:50 AM
|रविवार
|बैंगलुरू-दिल्ली
|स्पाइस जेट
|8170 रुपए
|08:20 AM- 12:55 PM
|एयर इंडिया एक्सप्रेस
|8563 रुपए
|14:40 PM- 17:30 PM
|शुक्रवार
आज बैंक बंद हैं या खुले हैं? जानें 15 सितंबर को RBI ने आपके शहर में छुट्टी दी क्या
कौन दे रहा है ऑफर?
इंडिगो कई रूट्स पर लो फेयर कैलेंडर ऑफर चला रही है. इसके अलावा एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस भी प्रोमो कोड के जरिए चुनिंदा फ्लाइट्स पर डिस्काउंट दे रही है और स्पाइसजेट की फ्लैश सेल में कुछ रूट्स पर कम किराया मिल रहा है.
एयर टिकट कैसे बुक करें?
फ्लाइट की टिकट बुक करने के लिए एयरलाइन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वन-वे या फिर राउंड ट्रिप पर टिक करें. फिर यात्रा का दिन और डेस्टिनेशन डालें. फिर आईडी नंबर डालें. इसके बाद आपको पेमेंट करना है और टिकट बुक हो गई.
अब कैसे तेल भेजेगा सऊदी, सप्लाई के सारे रास्ते बंद; क्या दुनिया में मचेगा हाहाकार?