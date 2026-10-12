5000 में पटना और 6000 में दिल्ली, इस हफ्ते किस फ्लाइट में मिलेगी सबसे सस्ती टिकट?

त्योहार आते ही दूसरे शहरों में नौकरी या पढ़ाई करने वाले लोग अपने घर जाने की तैयारी शुरू कर देते हैं. अब नवरात्रि चल रही है तो इसलिए तब दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों से कोलकाता जाने वाली फ्लाइट्स की मांग काफी बढ़ जाती है. इसका सीधा असर टिकट के किराए पर भी पड़ता है. कई बार जिस टिकट को दिनों में कुछ हजार रुपए में बुक किया जा सकता है, वही त्योहार के समय काफी महंगा हो जाता है.

ऐसे में अगर आप भी इस हफ्ते घर जाने की सोच रहे हैं तो टिकट बुक करने से पहले अलग-अलग तारीखों और एयरलाइंस के किराये की तुलना जरूर करें. कुछ तारीखों पर कम कीमत में टिकट मिल सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर टिकट सस्ती ही हो.

यहां देखें 12 से 18 अक्टूबर के बीच अलग- अलग फ्लाइट रूट्स की जानकारी-

रूट्स फ्लाइट का नाम टिकट की कीमत समय फ्लाइट का नाम टिकट की कीमत समय दिन दिल्ली-मुंबई इंडिगो 6580 रुपए 18:00 PM- 22:20 PM एयर इंडिया एक्सप्रेस 6844 रुपए 22:25 PM- 12:50 AM मंगलवार बैंगलुरू-दिल्ली स्पाइस जेट 8170 रुपए 08:20 AM- 12:55 PM एयर इंडिया एक्सप्रेस 8063 रुपए 14:40 PM- 17:30 PM बुधवार दिल्ली-हैदराबाद एयर इंडिया 7252 रुपए 12:15 PM- 20:40 PM इंडिगो 7210 रुपए 17:10 PM- 22:00 PM शनिवार दिल्ली-पूणे इंडिगो 6590 रुपए 05:10 AM- 12:20 PM एयर इंडिया एक्सप्रेस 6899 रुपए 16:45 PM- 19:15 PM शनिवार कोलकाता- दिल्ली स्पाइस जेट 6016 रुपए 20:10 PM- 22:30 PM इंडिगो 6268 रुपए 16:20 PM- 21:05 PM शनिवार बैंगलुरू-कोलकाता अकासा एयर 5050 रुपए 21:10 PM- 12:10 AM इंडिगो 5167 रुपए 06:15 AM- 08:50 AM रविवार

ध्यान दें, फ्लाइट टिकट की कीमत में लगातार बदलाव होता रहता है तो ये आंकड़े बदल भी सकते हैं और टिकट और भी ज्यादा सस्ती या फिर महंगी हो सकती है.

त्योहार में टिकट क्यों हो जाती है महंगी?

त्योहारों के दौरान एक ही समय में ज्यादा लोग घर जाने के लिए टिकट बुक करते हैं. जब ट्रेनों में कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है तो लोग फ्लाइट देखने लगते हैं. इससे हवाई यात्रा की मांग बढ़ जाती है और सीटें कम होने के साथ किराया भी बढ़ने लगता है.

आपको जब भी अपने घर के लिए सस्ती टिकट दिखती है, तो बुकिंग से पहले यात्रा की तारीख, फ्लाइट का रूट चेक करें, फटाफट बुकिंग कर लें.

कैसे खोजें सबसे सस्ती फ्लाइट टिकट?

अगर आप टिकट पर पैसे बचाना चाहते हैं, तो कुछ आसान तरीके अपना सकते हैं. जैसे अगर आपके पास छुट्टी को लेकर थोड़ी गुंजाइश है, तो एक-दो दिन आगे या पीछे की तारीखों पर किराया चेक करें. कई बार तारीख बदलने से टिकट की कीमत में अंतर मिल जाता है. इसके अलावा टिकट बुक करने से पहले एयरलाइन की आधिकारिक वेबसाइट और अलग-अलग ट्रैवल बुकिंग प्लेटफॉर्म पर कीमतों को चेक कर सकते हैं.

कई बार स्क्रीन पर दिखाई देने वाली शुरुआती कीमत और पेमेंट के समय दिखने वाला कुल किराया अलग होता है. बुकिंग के दौरान टैक्स, कन्वीनियंस फीस, सीट चुनने और बैगेज फीस को भी देख लें.

फ्लाइट टिकट बुक करने का तरीका

फ्लाइट टिकट बुक करना काफी आसान है. इसके लिए आप किसी ट्रैवल बुकिंग ऐप या एयरलाइन की वेबसाइट पर जा सकते हैं. सबसे पहले अपनी यात्रा का शहर चुनना है और इसके बाद तारीख और यात्रियों की संख्या लिखनी करें. अब फ्लाइट्स और उनके किराये की तुलना करके फ्लाइट चुन लेनी है. आखिर में पेमेंट करना है.

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