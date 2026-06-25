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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीबड़ी खबर: सरकार ने LPG सप्लाई पर लगी सभी पाबंदियां हटाईं, ईरान युद्ध से पहले वाले नियम लागू

बड़ी खबर: सरकार ने LPG सप्लाई पर लगी सभी पाबंदियां हटाईं, ईरान युद्ध से पहले वाले नियम लागू

LPG Supply News: सरकार ने कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को बड़ी राहत दी है. सरकार ने एलपीजी की सप्लाई पर लगी सभी पाबंदियां हटा ली हैं. जानिए आम जनता पर इसका क्या असर होगा.

Written By : वरुण भसीन |  Updated at : 25 Jun 2026 07:17 PM (IST)
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Government Lifts Restrictions on LPG Supply: केंद्र सरकार ने एलपीजी की सप्लाई पर लगी सभी पाबंदियां हटा दी हैं. सरकार ने नॉन-डोमेस्टिक पैक्ड एलपीजी की सप्लाई पर लगी सेक्टोरल पाबंदियां हटाई हैं. अब इसकी सप्लाई उसी स्तर पर कर दी गई है जो ईरान-अमेरिका युद्ध के बाद पैदा हुए संकट से पहले थी.

सरकार की ओर से पाबंदियां हटाने के बाद अब बल्क एलपीजी की सप्लाई भी फिर से शुरू कर दी गई है, जिसे संकट की शुरुआत में रोक दिया गया था. इसे संकट से पहले की खपत के 50 फीसदी तक खोल दिया गया है. सरकार के इस फैसले से कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को बड़ी राहत मिलेगी.

पहले सरकार ने क्या आदेश जारी किया था?

संकट के समय घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी Essential Commodities Act के तहत आदेश जारी किया था. आदेश में कहा गया था कि C3-C4 स्ट्रीम्स का इस्तेमाल सिर्फ एलपीजी बनाने में होगा. इन्हें पेट्रोकेमिकल और दूसरे काम से हटाकर एलपीजी में लगा दिया गया था.

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पहले से बेहतर हुआ घरेलू एलपीजी का उत्पादन

अब जब घरेलू एलपीजी उत्पादन बेहतर हुआ है और इंपोर्टेड एलपीजी कार्गो भी आने वाले हैं, इसी को देखते हुए सरकार ने एलपीजी पूल में C3-C4 स्ट्रीम्स का इस्तेमाल कम करने का फैसला किया है. अब इन स्ट्रीम्स को पेट्रोकेमिकल और दूसरे जरूरी सेक्टर के लिए ज्यादा दिया जाएगा.

आम जनता पर फैसले का क्या फर्क होगा?

बता दें कि सरकार ने ये फैसला कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एलपीजी और पेट्रोकेमिकल सेक्टर के लिए लिया है. आम जनता के इस्तेमाल में आने वाले घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई या उनके दामों पर इसका कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा.

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About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
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Published at : 25 Jun 2026 07:17 PM (IST)
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